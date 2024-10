Utahané ruské "hydraulické keynesiánství"

25. 10. 2024

čas čtení 18 minut

Šéf ukrajinské obranné rozvědky Kyrylo Budanov ve svém projevu na 20. výročním setkání Jaltské evropské strategie v Kyjevě naznačil, že Moskva se snaží vynutit si ukončení války do léta 2025. "Předpovídají, že negativní dopad na jejich ekonomiku začne být velmi znatelný kolem léta 2025," kdy se úředníci zaseknou mezi mobilizací více mužů na úkor ekonomické stability nebo snížením intenzity konfliktu, píše Nick Trickett.

Budanovova tvrzení znovu otevírají otázky ohledně odolnosti ruské ekonomiky, protože se objevují náznaky, že takzvaný "boom" výdajů na válku se napíná pod tíhou svých rozporů. Ledabylé aplikace "vojenského keynesiánství" Kremlem a konečné limity toho, co strukturálně přetváří a podporuje ekonomiku, je to, co podporuje Budanovovo uvažování v Kyjevě.

Změna režimu (řízení)

Globální oživení po COVIDu v roce 2021, které bylo zastíněno invazí v roce 2022, donutilo Mišustinovu vládu vypořádat se s globální vlnou inflace poháněnou býčím efektem lockdownů a očkování. Hlavním problémem tvůrců politik bylo, že podíl služeb na výdajích v celé ekonomice byl nižší než 40 %, což je hluboko pod rozpětím 50-70 % v Evropě a Severní Americe. Vzhledem k tomu, že globální výroba a lodní doprava v roce 2020 prudce klesly, po čemž následovalo intenzivní oživení poptávky po zboží a prudký nárůst cen komodit, měly tyto cenové šoky dramatické dopady na ruské domácnosti kvůli ekonomické geografii země a zvláštnostem jejího rozvoje a spotřebního koše. Ruská centrální banka dokonce zvažovala možnost, že k omezení inflace je zapotřebí vyšší míra nezaměstnanosti, než se tradičně přijímá. Andrej Bělousov proto dohlížel na vytvoření kvazi-soudržného souboru dohod o vývozních clech, sledování cen a řízení a podílel se na jednáních s dodavateli o omezení dopadů inflace na státní zakázky.

COVID urychlil další základní problém, kterému tvůrci politik čelí: Stárnoucí populaci a stagnující až zmenšující se pracovní sílu. Z demografických údajů Rosstatu podle věkových skupin v letech 2010−2023 vyplývá, že počet lidí v produktivním věku ve věku 20–60 let klesl v průměru o 0,7 % a lidí starších 60 let přibylo o 2 % ročně. Na konci loňského roku bylo v nejlepších letech pro práci téměř o 8 milionů lidí méně než v roce 2010. Přesto tvůrci politik strávili většinu minulého desetiletí nahodilým zaváděním ustanovení "Kupujte rusky", aby nahradili dovoz spotřebního a strategického zboží zmenšujícím se rezervoárem pracovních sil a reflexivními úspornými opatřeními. Nárůst investic na konci roku 2021, poháněný rostoucími cenami komodit, byl narušen válkou a transformován jejími požadavky.

Když k tomu připočteme brannou povinnost, ekonomické pobídky k dobrovolnému vstupu do války, využívání obrovských bonusů a zvyšování platů k nalákání dobrovolníků do služby a vyšší počet obětí, protože boje se zintenzivnily s ruským postupem na Donbas, je tlak na pracovní sílu intenzivní. Během COVIDu docházelo téměř k třetině všech úmrtí mezi lidmi v produktivním věku. Bilance těchto čísel je nyní pravděpodobně podobná, ne-li vyšší. Před COVIDem studie WHO odhadovala, že ekonomika každoročně ztrácí téměř 4 % HDP kvůli předčasným úmrtím. Představte si tyto ztráty v ekonomice, které dochází kapacita uspokojit poptávku.

Vytváření zásob z ničeho

Představa Hymana Minskyho o americkém "hydraulickém keynesiánství", kritika toho, co se jinak nazývá "vojenským keynesiánstvím", zachycuje, proč je "posílení" připisované "keynesiánské" makroekonomické politice zavádějící. Minskyho hlavní kritika americké recepce Keynesových teorií po válce spočívala v tom, že nalévaly velké objemy peněz do vojensko-průmyslového komplexu – čímž zvyšovaly zaměstnanost, agregátní poptávku a poptávku po relevantním potřebném investičním zboží, aniž by koordinovaly investice k výrobě zboží a služeb v jiných, méně kapitálově náročných sektorech. Tento přístup zasel trvalé nerovnováhy, zvýšil inflaci a mzdy, aby se předešlo sporům na trhu práce.

V Rusku je tato "hydraulická" dynamika na steroidech. Sankce, demografické tlaky, minulé nedostatečné investice a nezamýšlené důsledky stávajících přístupů k řízení inflace zesilují konkurenční tlaky. Je nepředstavitelné, že rozpočtové deficity kolem 2 % HDP představují rozsáhlou revoluci v makroekonomické politice nebo že by mohly vyvolat inflaci a růst mezd, které jsou v ekonomice patrné bez dalších omezení nabídky.

Potíže s maskováním

Elvira Nabjullina oznámila poslední zvýšení sazeb ruské centrální banky na 19 %, přičemž připustila, že sazby by mohly v říjnu dosáhnout 20 % a sazby budou nadále stoupat, aby se inflace v roce 2025 vrátila na 4 % cíl. Měnová politika však nemůže zkrotit to, co pohání inflaci. Dokud budou pokračovat válečné výdaje, inflace se nezastaví. I když banka míchá úrokovými sazbami, náklady na úvěry se liší v závislosti na politické nutnosti. Strategická průmyslová odvětví a státní korporace mají přístup k úvěrům pod tržními sazbami, aby zabránily kolapsu investic do výroby. To zase zrychluje inflaci, protože válečná poptávka po vybavení armády je v podstatě neomezená. Neexistuje žádná "korekce trhu". Jakýkoli podnik sloužící obrannému sektoru čelí měkčím rozpočtovým omezením než čistě civilní podniky, čímž pomalu odčerpává pracovní sílu, fyzické zdroje a úvěry ze spotřebitelské ekonomiky.

Známky toho, že růst spotřebitelských půjček konečně zpomaluje po ukončení hypotečních dotací, jasně ukazují, že se základní podmínky zhoršují. Navzdory revizi růstu spotřebitelských úvěrů CBR pro rok 2024 směrem nahoru o 12-17 % oproti předchozím odhadům, jedinou věcí, která ospravedlňuje prudké tempo půjček, jsou nerovnováhy spojené s rostoucími mzdami a inflací.

Produktivita je problém. Vezměme si výrobu kovů poháněnou válečnými výdaji. Údaje Rosstatu ukazují, že výroba kovového zboží používaného pro jiné hotové výrobky se od začátku invaze téměř zdvojnásobila. Celková výroba za tu dobu vzrostla pouze o 10,4 %. Pomineme-li, že se zdá, že produkce nyní stagnuje na mnohem vyšší základně nebo dokonce klesá, výroba kovů a kovového zboží získala od roku 2018 zhruba 3 % všech investic do fixních aktiv. Po očištění o inflaci vzrostly čisté investice do fixních aktiv v letech 2022 a 2023 zhruba o 19 % ročně, což by představovalo zhruba 42 % nárůst oproti roku 2021. Deflátory nejsou nijak zvlášť užitečné při hodnocení, do jaké míry nominální změna investic odpovídá reálnému nárůstu výstupu.

Většina nárůstu produktivity pochází z toho, že lidé pracují výrazně déle výměnou za vyšší mzdy. Existují také zpožděné účinky na investice, protože výstavba nových závodů, zprovoznění nových výrobních linek nebo integrace technologických vylepšení vyžaduje čas. Výroba silně reagovala na investice z roku 2022 až v roce 2023 a zdá se, že dosáhla vrcholu v květnu - a od té doby klesala. Investice v roce 2023 viditelně nepodporují další nárůst produkce.

Poptávka po oceli vzrostla v roce 2023 oproti roku 2022 o pouhých 7 %, a to navzdory obrovskému nárůstu kumulativní produkce kovů, a pouze o 0,6 % v meziročním vyjádření za leden až červen letošního roku, zatímco čistá produkce je nižší než v roce 2021. Poptávka po hliníku během šoku v roce 2022 výrazně klesla – v jednu chvíli MinPromTorg předpovídal snížení poptávky na polovinu – ale hliník zaznamenal v roce 2023 21 % růst poptávky a zotavil se z těchto minim.

Porovnáme-li tempo růstu poptávky po oceli jako vstupu s růstem produkce kovového zboží a relativním poklesem v jiných sektorech, jako je výroba automobilů, lze rozumně odvodit, že došlo k významnému stupni substituce poptávky. Místo toho, aby se výroba rozšiřovala primárně za účelem uspokojení potřeb domácích spotřebitelů, jsou tyto výstupy spotřebovávány armádou nebo státními orgány, což vytváří mzdy, které se filtrují jinam do ekonomiky. Hliník byl v domácí infrastruktuře a stavebnictví nahrazen ocelí, aby se kompenzovaly ztráty vývozu. S tím, jak se produkce některých produktů zotavuje – automobily vzrostly z více než 60 % poklesu produkce na přibližně 40 % – se zvýší cenové tlaky kvůli konkurenčním nárokům na pracovní sílu a preferencím vyhnout se dovozu, pokud je to možné, kvůli vyšším transakčním nákladům a rizikům.

Nevyrovnané platby

Vzhledem ke značným mezerám ve vykazování dat a celních informacích z různých dovozních schémat je nejjednodušším měřítkem pro posouzení síly ruské spotřeby a růstu mezd platební bilance běžného účtu. Vzhledem k tomu, že pracovní síla se neustále zmenšuje a úrokové sazby pro nestrategické podniky jsou bez rychlého růstu cen neúměrně vysoké, lze s jistotou předpokládat, že dodatečná poptávka po zboží by měla zvýšit dovoz, zatímco poptávka po službách, jako je pojištění nebo finanční služby, je větší nevyužitá kapacita, spíše než pohostinství, které také závisí na pracovní síle.

Při započítání veškerého dovozu bez ohledu na jeho původ utratily ruské podniky a domácnosti v roce 2022 za dovážené zboží dohromady 276 miliard dolarů a v roce 2023 303 miliard dolarů. Údaje za 1. čtvrtletí 2024 dosáhly 67 miliard dolarů, což je méně než ve stejném období předchozího roku, ale ne natolik, aby to naznačovalo výraznou odchylku. To je obrovský skok oproti dopadu COVIDu v roce 2021 ve výši 125 miliard dolarů. V letech 2022−2023 bylo vynaloženo dalších 71 miliard dolarů a 76 miliard dolarů na dovoz služeb, což zahrnuje rostoucí platby za přepravu, pojistné programy a další obchodní potřeby, stejně jako za odchod Rusů do zahraničí. Je zřejmé, že výdaje na dovoz dramaticky vzrostly. Analýza jeho významu je složitější.

Je nesmírně obtížné sledovat dodatečné náklady uvalené sankcemi na logistické náklady na dovoz, ale téměř jistě hrají roli. Ruské železnice, které jsou přepravcem zhruba 85 % ruské nepotrubní nákladní dopravy, jakmile je v zemi, naložily v letech 2021 a 2022 až 2023 a letos prakticky identické objemy, jsou na dobré cestě vykázat horší výkon než v roce 2020. Vzhledem k nahrazování západního dovozu produkty z Číny se náklady na logistiku téměř jistě přenášejí na spotřebitele, i když najdou levnější ekvivalenty podpořené stagnací cen nebo deflací v čínské ekonomice. S úrokovými sazbami blížícími se nebo vyššími než 20 % se RŽD nyní snaží indexovat tarify přepravy mezi 17,2 % a 22 %, aby získaly 1,1 až 1,8 bilionu rublů na kapitálové investice. To okamžitě zvýší cenu veškerého zboží.

Zvýšená úroveň dovozu v některých případech také odpovídá ztrátě domácí produkce u věcí, jako jsou pračky, ledničky a další zboží postižené (ne)přímo sankcemi, kontrolami zboží dvojího užití a dostupností levnějších možností z Číny. I když to není všeobecné, zdůrazňuje, že růst reálných mezd nemusí nutně vést k výraznému reálnému zlepšení oproti tomu, co bylo spotřebováno dříve, a to kvůli těmto substitucím.

Dokonce ani čínské banky nejsou spokojeny s rozšiřováním velkých objemů jüanů, i když nyní představují prakticky 100 % devizového trhu. Více než zdvojnásobení dovozu v dolarovém vyjádření bylo podpořeno prudkým nárůstem cen ropy a rafinovaných produktů v roce 2022. Vyšplhaly se tak vysoko, že Rusko v roce 2022 vykázalo přebytek běžného účtu ve výši 238 miliard dolarů – což je podobné generování tolika úspor. V roce 2023, kdy se trh s ropou normalizoval a cenový strop měl určitý vliv, bylo toto číslo sotva více než 50 miliard dolarů.

I když se zdá, že v letošním roce je cena zatím vyšší, tlaky na ceny ropy jsou směrem k roku 2025 spíše medvědí. Vzhledem k tomu, že MinFin a Bank of Russia odvedly dobrou práci při stabilizaci směnného kurzu vůči jüanu, ale protože inflace doma nadále roste spolu se mzdami, konečným výsledkem je, že dovoz je konkurenceschopnější než domácí produkce. Zatímco nárůst dovozu může odpovídat zlepšení kupní síly, z účetního hlediska se dovozy odečítají od HDP a skutečné výdaje na tyto dovozy odrážejí rozhodně smíšené podmínky doma, které nevypadají jako "boom". S koncem dotací skončil i boom bydlení, klesá výroba nábytku a s ní spojená domácí produkce a poptávka a tvůrci politik přiznali, že dotované hypotéky dostupnost bydlení nijak nezlepšily, protože od spuštění programu v roce 2020 nebylo postaveno dostatek jednotek.

S neočekávanými výdaji na ropu a plyn v roce 2022 je stále obtížnější zaručit větší zásobu rezerv potřebných k poskytnutí devizové likvidity bankám, vypořádání obchodů a zabránění znehodnocení rublu, což zvyšuje inflaci. Současně platí, že čím déle bude rubl "stabilizovaný", tím méně konkurenceschopná bude domácí produkce, přičemž dovozy budou vyvolávat nerovnováhu, která nakonec donutí tvůrce politik snížit spotřebitelskou poptávku po dovozu.

Psí chlupy, nebo pomalu působící jed?

Ponecháme-li stranou obavy o ruský vývoz a potenciální škody způsobené dalším poklesem cen ropy, režim nedokáže řešit mezeru mezi rostoucími nominálními mzdami a schopností ekonomiky uspokojit poptávku. Nedávná prognóza společnosti MinPromTorg říká, že mzdy vzrostou do roku 2027 o 35 %, jen v roce 2024 o 10 % v reálných hodnotách. RŽD není jediným hnacím motorem velkých cenových úprav. Rostoucí mzdové a výrobní náklady nutí 150 maloobchodníků s oblečením ke zvýšení cen až o 20 % do konce roku. V polovině srpna analytici varovali před zvýšením cen čokolád a podobných cukrovinek, mléčných výrobků, chleba a piva až o 40 %. Standardní elektronika zdražila o 9–11 %, zatímco elektronika dvojího užití je kvůli sankcím mnohem dražší. V červenci byly ceny zemního plynu indexovány na úrovni 11,2 %, aby se získaly peníze na potřeby kapitálových investic. Seznam pokračuje.

Kapacity všeho druhu jsou nedostatečné. Díky válce chybí ministerstvu vnitra více než 150 000 zaměstnanců, což znamená, že na celostátní úrovni má Rusko personální nedostatek 19 % pro policejní síly. V důsledku toho stoupá násilná kriminalita, což představuje vlastní ekonomické náklady, protože stále více podniků a jednotlivců se snaží pojistit, což je však drahé vzhledem k úrokovým sazbám. Podniky udržely investice kvůli kolotočovému efektu válečných výdajů. Miliony rublů tečou do rodin vojáků a růst platů těch, kteří pracují v továrnách nebo podporují válečné úsilí, se šíří napříč ekonomikou. Ale v Rusku není dost pracovníků, kteří by vyrobili více. Na červnovém Petrohradském ekonomickém fóru Putin stanovil cíl snížit podíl dovozu na HDP z 20 % na 17 % do roku 2030. Jednoduše řečeno, to není možné, pokud neklesne životní úroveň a současná inflační vlna ve stavebnictví se neobrátí.

Existuje dobrý důvod, proč se mnoho Rusů cítilo pozitivně ohledně počátečního nárůstu svých mezd. Z více než 29 bilionů rublů, které domácnosti nahromadily na vkladech u úvěrových institucí od začátku roku 2017, bylo 70 % nahromaděno od invaze. Peníze nejsou problém. Můžete tisknout peníze. Nemůžete tisknout lidi ani zdroje. Každý zisk z nahrazování dovozu, který by mohl válce prospět, musí jít na úkor jiného sektoru nebo spotřebitele, což je proces, který se zdá být strukturálně zrychlující, i když prozatím zvládnutelný.

Hodně se mluvilo o tom, o kolik lépe se daří pracovníkům v obranném komplexu a v celé ekonomice v Rusku, protože trh práce se v reálném čase láme Možná, že mzdy v reálných hodnotách masivně vzrostly, navzdory mnoha otázkám, které tato data vyvolala. Zůstává však jednoduchá otázka: Kolik spotřebováváte, jaké jsou s tím spojeny dodatečné náklady a kolik platíte přirážky za zboží, které jste dříve dostávali na domácím trhu v rozumně srovnatelné kvalitě?

Ruská ekonomika se vyčerpává. Růst dosažený v letech 2022−2023 se dnes stal brzdou HDP, protože ekonomika narazila na své produkční limity. To není "vojenské keynesiánství". Je to válečné utrácení jako pomalu působící jed. Budanov není zrovna objektivním pozorovatelem, ale měli bychom brát vážně myšlenku, že současná hospodářská politika Ruska směřuje k bodu zlomu.

Zdroj v angličtině: ZDE

