Izraelské nálety zabily v Gaze nejméně 72 lidí

25. 10. 2024

Třicet osm mrtvých v Chán Júnisu, včetně 13 dětí z jedné rodiny, přeživší se prohrabávají troskami



Při izraelských operacích v pásmu Gazy bylo za pátek zabito nejméně 72 lidí, uvedli představitelé nemocnic na obléhaném území, ačkoli komunikační potíže na severu pásma znamenají, že konečný počet obětí může být mnohem vyšší.



V centrálním městě Chán Júnis bylo v pátek brzy ráno při náletech zabito 38 lidí, včetně nejméně 13 dětí z jedné rodiny, jak ukázaly nemocniční záznamy. Příbuzní kolébali jejich pohmožděná a polámaná těla v márnici nedaleké evropské nemocnice, než byla pohřbena, v některých případech několik dětí do rubáše.



Další přeživší prosívali trosky po úderu, který zasáhl čtvrť Manara, a hledali v nich věci, jako je oblečení a dokumenty. Saleh al-Farra, který při útoku přišel o svého sedmnáctiletého bratra a patnáctiletou sestru, uvedl, že si pamatuje, jak se rodina snažila přesunout doprostřed budovy do bezpečí, než přímý zásah zřítil konstrukci a on ztratil vědomí.





„Začal jsem křičet, až přišel můj bratr a otec, a začali se mě snažit dostat ven. O nikom jsem nic nevěděl,“ řekl agentuře Associated Press.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že při leteckých a pozemních úderech v oblasti zabila palestinské ozbrojence.



Mezitím na severu Gazy, kde Izrael 6. října zahájil novou prudkou ofenzívu, jejímž cílem je podle kritiků donutit zbývající obyvatelstvo k útěku, došlo k výpadku internetu a telefonních služeb, takže není jasné, co se stalo při údajném nočním izraelském náletu na blok domů v uprchlickém táboře Džabalíja.



Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk v pátečním prohlášení uvedl, že podle jeho názoru se „nejtemnější okamžik“ války odehrává na severu Gazy, „kde izraelská armáda fakticky vystavuje celé obyvatelstvo bombardování, obléhání a riziku hladomoru“.



O ofenzivě řekl: „Nepředstavitelně se situace den ode dne zhoršuje... Čelíme něčemu, co by se mohlo rovnat krutým zločinům, včetně potenciálně se rozšiřujících zločinů proti lidskosti.“



Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ve čtvrtek pozdě večer Anas al-Šarif, novinář Al-Džazíry z Džabalíje, uvedl, že při obrovském náletu, který srovnal se zemí 11 budov, bylo zabito a zraněno celkem 150 lidí, ačkoli kvůli izraelským pozemním silám a potížím s komunikací nebyly o úderu podány téměř žádné oficiální zprávy od zdravotníků.



Služba civilní obrany ve čtvrtek uvedla, že byla nucena v oblasti přestat působit kvůli izraelským útokům na její posádky a vozidla, a tábor Džabalíja je údajně zcela obklíčen izraelskými pozemními silami.



„Není tu žádná civilní obrana, žádní novináři, žádné zpravodajství a nic než smrt a zkáza... Zranění umírali bez sanitek a nemocnic. Nikdo kromě Boha je neslyšel ani neviděl,“ napsal Šaríf.



Mluvčí civilní obrany Mahmúd Bassal rovněž uvedl, že počet mrtvých se odhaduje na 150. Izraelské obranné síly se k tomu bezprostředně nevyjádřily.



Tři zbývající nemocnice na severu Gazy se potýkají s problémy kvůli téměř úplné izraelské blokádě pomoci a zdravotnického vybavení. V pátek izraelská armáda uvedla, že provedla razii v nemocnici Kamal Adwan kvůli informacím, že v oblasti operuje Hamás.



Uvedla také, že evakuovala některé pacienty a dodala do zařízení palivo a zásoby, ačkoli se objevily rozporuplné zprávy, že dodávku provedla Světová zdravotnická organizace.



Ředitel nemocnice, doktor Hussam Abu Safiya, ve čtvrtek večer ve videu na sociálních sítích uvedl, že několik pacientů již zemřelo kvůli nedostatku zásob a léků, například antibiotik, a jeden lékař byl ve středu zabit při ostřelování na cestě do práce.



Podle odhadů WHO je v zařízení asi 200 pacientů.



„Od smrti všech těchto lidí nás dělí několik hodin,“ řekl Abu Safiya. „Do kdy to bude pokračovat? Místo pomoci dostáváme tanky.“



V pátek WHO uvedla, že ztratila kontakt s personálem nemocnice.



Türk vyzval světové lídry, aby v souvislosti se situací v Gaze jednali, a zdůraznil, že všechny státy jsou podle Ženevských konvencí odpovědné za zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva.



„Již několik měsíců prosím všechny strany konfliktu i všechny státy ..., aby jednaly a zastavily krveprolití a ničení, zajistily rychlé a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích a zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidských práv,“ řekl. „Ale stále to pokračuje a pokračuje a pokračuje.“





Mezinárodní snahy o zprostředkování příměří v rok trvající válce mezi Izraelem a Gazou, kterou vyvolal útok Hamásu ze 7. října 2023, by měly být obnoveny příští týden, ale podle pozorovatelů se jedná spíše o krátkém dvanáctidenním příměří než o trvalém příměří, jehož cílem by bylo konflikt ukončit.







