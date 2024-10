Premiéra se společenská realita zjevně už netýká, je mu to jedno

24. 10. 2024 / Boris Cvek

Pan premiér ve čtvrtek ve středu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu připustil, že to, jak dopadla digitalizace stavebního řízení, je selhání celé vlády. Taky vyjádřil přání spojit se proti Babišovi třeba i s těmi, kdo na něj nadávají, tedy s piráty. On zjevně stále žije v jakési idylce, kdesi na obláčku. A musí se uznat, že byl v dobré náladě, dokonce nezvykle žoviální. Nejvíce mě zaujalo, když tvrdil, velmi správně, že politik musí dělat nepopulární věci, pokud přinesou lidem užitek, a že takto je možné voliče přesvědčit o smyslu politiky. Ne marketing, blbnutí na sociálních sítích, ale výsledky.





Připomnělo mi to situaci, když hráč, který prohrál v nějakém sportu, co mohl, začne velmi správně poučovat veřejnost o tom, že hodnotit lze sportovce jen podle výsledků, takže se uchází o další nominaci na olympiádu. Uvažoval jsem nejen o tom, co se vládě vlastně povedlo, ale taky o tom, jaké byly ty její údajně nepopulární kroky, které mají přinést plody.

Strašlivé dopady inflace (ziskové inflace, protože firmy na tom hodně vydělaly!), dramatický pokles reálných mezd, nejvyšší ceny elektřiny v Unii, nesnesitelné ceny bydlení, nečekaný propad porodnosti, nedostupnost pediatrů a primární péče pro dospělé, situace ve školství, zemědělství, hospodářský nerůst, to všechno svědčí spíše o nečinnosti nebo neschopnosti vlády.

Vládě se podařilo stabilizovat rozpočet ve srovnání s tím, co bylo za covidu. Ale za jakou cenu a jakým způsobem? A co je nejdůležitější: Fialova vláda měla nejdůležitější úkol v tom, aby ukázala společnosti, jak umějí vládnout demokraté, jak dokážou porazit Babiše svými výsledky. Výsledkem je výrazné posílení Babiše v krajských volbách a jeho pravděpodobné vítězství ve volbách sněmovních.

Rozdíl mezi koalicí Spolu a ANO je podle posledního průzkumu Kantaru 16,5 procenta v Babišův prospěch. A premiér je veselý a žoviální. Skoro jako by se ho to už netýkalo. Bude přece spolupracovat s piráty, kteří do voleb možná úplně zaniknou.

