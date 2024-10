Channel 4 News: Takhle vypadá izraelská uměřenost

26. 10. 2024

čas čtení 5 minut

"Ukazuje to, jak moc se svět za poslední rok změnil, když izraelská letadla, která přeletěla nad Teheránem a zabila čtyři íránské vojáky, mohou někteří považovat za triumf zdrženlivosti. "

Reportér, Channel 4 News, sobota 26. října 2024: Takto dnes vypadala izraelská uměřenost na předměstí města Gazy.

Celá budova zničena, protože Izrael sleduje svůj deklarovaný cíl zastavit přeskupení Hamásu.





Zahynulo zde nejméně 22 lidí, včetně Ismaela, Mugatuovy manželky a tří malých dětí. Jsou pod troskami.









Tato oblast se nachází mezi městem Gaza a Džabálií, mimo izraelskou evakuační zónu. Chlapec zde sleduje, jak jsou vytahována těla lidí, které zná.

"Brečel jsem pro ty, kteří byli zabiti nebo zraněni. Byli to mí kamarádi a sousedi."





Pokud je každá duše vlastním světem, v Gaze umírají celé galaxie.

Moderátor:







Izrael udeřil na Írán a zaměřil se na vojenské objekty, zatímco svět varuje před vypuknutím války v regionu. Dobrý večer z Filadelfie, kde události daleko odtud mohou rozhodnout jedny z nejtěsnějších voleb v historii USA.





Po třech týdnech, kdy Izrael mluvil o odvetě, konečně udeřil na Írán. Nazval to přesným úderem na vojenské cíle, vyhnul se jaderné a ropné infrastruktuře, což by podle obav světových lídrů mohlo vést k vypuknutí války v regionu.





Ukazuje to, jak moc se svět za poslední rok změnil, když izraelská letadla, která přeletěla nad Teheránem a zabila čtyři íránské vojáky, mohou někteří považovat za triumf zdrženlivosti. Mezitím v Gaze, kde pokračují nálety na obléhanou severní část pásma, není po zdrženlivosti ani stopy. Jednání o příměří se snad měla obnovit tento víkend. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se měla uskutečnit.







Nyní se konflikt na Blízkém východě přes noc dále vyostřil, když izraelská letadla podnikla desítky náletů na několik míst v Íránu. Írán sděluje, že cílem byly vojenské základny v Teheránu a jihozápadní oblasti, protiraketové systémy byly zaměřeny poblíž hlavního letiště v hlavním městě.





Kromě okolních vojenských zařízení a dnes v Libanonu Izrael pokračoval v úderech na Bejrút spolu s oblastmi na jihu země. Hizballáh tvrdí, že v odvetě podnikl útok bezpilotním letounem na leteckou základnu jižně od Tel Avivu. A Izrael zachytil rakety severně od Haify, po horní a západní Galileji a další násilnosti také ve městě Gaza, kde bylo při izraelském úderu zabito několik lidí. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien se nyní hlásí z Tel Avivu.













Reportér: Íránská protivzdušná obrana se těsně před svítáním snaží čelit izraelským úderům. Více než tři týdny od chvíle, kdy Írán odpálil balistické rakety opačným směrem, ano, útok byl kalibrovaný, navržený tak, aby nevyvolal úplnou válku. Ale i tak se jednalo o největší přímý útok na íránské území od íránsko-irácké války v 80. letech.





„Nyní mohu potvrdit, že jsme ukončili izraelskou reakci na íránský útok proti Izraeli. Provedli jsme cílené a přesné údery na vojenské cíle v Íránu, čímž jsme zmařili bezprostřední ohrožení Státu Izrael. Izraelské obranné síly splnily své poslání.“





Benjamin Netanjahu a izraelský ministr obrany při brífinku v ranních hodinách během úderů. Taková je úroveň agrese v tomto konfliktu. nyní se až 100 izraelských letadel zapojených do úderů na více míst v samotném Íránu považuje v tuto chvíli za neeskalující. Jak bylo USA slíbeno, Izrael tvrdí, že nezasáhl ropná pole ani energetickou a jadernou infrastrukturu, ale pouze vojenské cíle.





Nejprve se podívejme na mechaniku operace. Letouny F 15 a F 16 odstartovaly z Izraele v ranních hodinách. Má se za to, že Teherán byl předem varován prostřednictvím třetích stran, včetně Ruska. V průběhu týdne byly zasaženy vojenské objekty v Sýrii, jejichž cílem bylo částečně vyčistit letovou trasu do Íránu. Útoky začaly vážně těsně před svítáním třemi způsoby.





"První vlna měla pravděpodobně vyřadit systémy protivzdušné obrany. Íránské obranné systémy. Pak přišel hlavní útok na různé cíle a poté přišla 3. vlna zlepšující zásahy. Pokud došlo k nějakým zásahům. Nebo další sekundární cíle."





0

94

Teherán uvedl, že má citát povinnost se bránit, přičemž íránské zpravodajské zdroje uvádějí, že byli zabiti čtyři vojáci. Žádné další podrobnosti nebyly uvedeny. Íránská média prezentovala útok jako omezený co do rozsahu a skutečnost, že Teherán tuto skutečnost bagatelizuje, je výmluvná.V posledních zhruba čtyřech týdnech jsem já a moji kolegové živě informovali z Izraele o tomto chystaném odvetném útoku na Írán. A velkou otázkou vždy bylo, zda Benjamin Netanjahu dodrží svůj slib daný Joe Bidenovi, že udeří právě na tato vojenská místa, a tím omezí možnost vše pohlcující regionální války. No, dnes večer se zdá, že právě to udělal. Držel se toho slibu, že takový je pokroucený paralelní vesmír tohoto konfliktu, že k úderu takového rozsahu může dojít. A svět si přesto oddechl.