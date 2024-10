USA varují před „vleklou“ kampaní v Libanonu, Izrael znovu bombarduje Bejrút

25. 10. 2024

čas čtení 3 minuty



Izraelské údery zasáhly ve čtvrtek večer znovu Bejrút poté, co USA varovaly před tím, aby se Izrael nechal zavést do „vleklé“ kampaně v Libanonu, a poté, co se rozběhly snahy o obnovení rozhovorů o příměří a dohodě o rukojmích v Gaze.



Libanonské státní sdělovací prostředky uvedly, že několik úderů zasáhlo jižní předměstí Bejrútu ve čtvrtek, asi půl hodiny poté, co Izrael vydal varování ohledně evakuací této bašty Hizballáhu po intenzivních úderech v noci předtím.



Na jihu země izraelský úder zabil nejméně tři pracovníky médií, kteří se zdržovali v penzionu, kde bylo ubytováno několik dalších reportérů, uvedla libanonská média.

Izraelské údery zasáhly ve čtvrtek večer znovu Bejrút poté, co USA varovaly před tím, aby se Izrael nechal zavést do „vleklé“ kampaně v Libanonu, a poté, co se rozběhly snahy o obnovení rozhovorů o příměří a dohodě o rukojmích v Gaze.Libanonské státní sdělovací prostředky uvedly, že několik úderů zasáhlo jižní předměstí Bejrútu ve čtvrtek, asi půl hodiny poté, co Izrael vydal varování ohledně evakuací této bašty Hizballáhu po intenzivních úderech v noci předtím.Na jihu země izraelský úder zabil nejméně tři pracovníky médií, kteří se zdržovali v penzionu, kde bylo ubytováno několik dalších reportérů, uvedla libanonská média.



Po měsíci izraelského vojenského útoku na Íránem podporovaný Hizballáh americký ministr zahraničí Antony Blinken vyjádřil naději, že Írán dostal jasný vzkaz, že dalšími útoky na Izrael riskuje své vlastní zájmy. Izrael přislíbil odvetu za íránský raketový útok z 1. října.



Izrael zahájil libanonskou ofenzívu s deklarovaným cílem zajistit návrat desítek tisíc lidí evakuovaných z domovů v severním Izraeli během roku přeshraničních bojů s Hizballáhem.



„Vzhledem k tomu, že Izrael provádí operace s cílem odstranit hrozbu pro Izrael a jeho obyvatele podél hranice s Libanonem, bylo nám zcela jasné, že to nemůže vést, nemělo by vést, k vleklé kampani,“ řekl Blinken v Dauhá při své jedenácté cestě do regionu za poslední rok.



Blinken uvedl, že USA pracují na diplomatické dohodě, která by umožnila civilistům na obou stranách hranice návrat do jejich domovů. Později šéf izraelské armády uvedl, že ukončení konfliktu s Hizballáhem se nyní jeví jako možné.



„Na severu [Izraele] existuje možnost dosažení ostrého závěru. Důkladně jsme rozbili vyšší velení Hizballáhu,“ uvedl generálporučík Herzi Halevi ve videoprohlášení.



Blinken se má v pátek v Londýně setkat s libanonským premiérem Nadžíbem Mikátím a také s ministry zahraničí Jordánska a Spojených arabských emirátů, dvěma klíčovými partnery USA v poválečném plánu pro Gazu, uvedlo ministerstvo zahraničí.



Američtí a izraelští vyjednavači se sejdou v Dauhá, aby se připravili na obnovené rozhovory o dohodě o příměří v Gaze, která by rovněž znamenala propuštění rukojmích na palestinském území, uvedly ve čtvrtek Katar a Washington.



Izrael uvedl, že šéf jeho zpravodajské agentury Mossad David Barnea v neděli odcestuje do Dauhá, aby se pokusil obnovit rozhovory, a setká se s ředitelem CIA Williamem Burnsem a katarským premiérem.



„Strany budou diskutovat o různých možnostech zahájení jednání o propuštění rukojmích ze zajetí Hamásu na pozadí posledního vývoje,“ uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Vysoký představitel Hamásu Usáma Hamdan řekl proíránskému kanálu Al Mayadeen, že v postoji skupiny nedošlo k žádné změně. „Rukojmí držená odbojem se vrátí pouze zastavením agrese a úplným stažením,“ řekl Hamdan.



Předchozí pokusy o dosažení dohody o příměří a propuštění rukojmích v Gaze ztroskotaly.



Blinken, který jednal s katarským premiérem, byl na své první cestě do regionu od chvíle, kdy Izrael zabil vůdce Hamásu Jahjá Sinvara, strůjce útoku skupiny na Izrael ze 7. října 2023, který vyvolal konflikt na celém Blízkém východě.





Washington, blízký spojenec Izraele, vyjádřil naději, že jeho smrt může být impulsem k ukončení bojů.







Zdroj v angličtině ZDE

1