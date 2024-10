James Robinson, nositel Nobelovy ceny za ekonomii: "S autoritářským režimem nelze dosáhnout inkluzivní ekonomiky"

25. 10. 2024

čas čtení 9 minut

Ekonom a politolog z Chicagské univerzity odmítá myšlenku, že represivní mocenské struktury předčí úspěch demokratických systémů, a předpovídá, že čínský model se nakonec bude muset změnit. Ekonom a politolog z Chicagské univerzity odmítá myšlenku, že represivní mocenské struktury předčí úspěch demokratických systémů, a předpovídá, že čínský model se nakonec bude muset změnit.

Pro Jamese Robinsona jsou ekonomie a politologie neoddělitelné. Je o tom přesvědčen od chvíle, kdy si se svým starým přítelem, ekonomem Daronem Acemogluem, přečetli na střední škole knihu Vzestup západního světa od Douglase Northa (který v roce 1993 získal Nobelovu cenu za ekonomii). Podle Robinsona mu tato kniha poskytla ekonomickou a historickou analýzu institucionálních změn, které umožnily vznik moderní Evropy. "Přesvědčilo nás to o tom, že instituce byly v té době hnací silou průmyslové revoluce a hospodářského růstu," vysvětluje ekonom a politolog. Od té doby se ve své práci zaměřuje na další zkoumání této perspektivy a její aplikaci na současné kontexty, píše Luis Alberto Peralta.

O více než čtyři desetiletí později byl Robinson spolu s Acemogluem a Simonem Johnsonem oceněn letošní Nobelovou cenou za ekonomii za svůj výzkum o zásadní roli, kterou hrají instituce při podpoře národní prosperity. Ve videohovoru s EL PAÍS vysvětluje, že jeho práce se také snaží upozornit na to, jak dědictví kolonialismu brzdí hospodářský rozvoj v některých regionech, zejména v Latinské Americe a Africe. Touto myšlenkou se zabývá ve svých vlivných knihách Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012) a The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Freedom (2020).

Otázka. V minulosti jste kritizoval přístupy k ekonomice, které se zaměřovaly na trhy nebo byznys. Proč jste se rozhodl zaměřit na roli institucí?

Odpověď. Naše práce je zaměřena na studium a pochopení toho, jak jsou instituce organizovány a jak ovlivňují ekonomické výsledky. Problém s konvenčnějšími přístupy k ekonomii spočívá v tom, že se pokoušejí izolovat tuto disciplínu od historie a společnosti. Nemyslím si, že je to možné. Takže spousta naší práce je historická a hluboce politická. Dokonce i sociologická, aby analyzovala, proč společnosti fungují určitým způsobem.

Otázka. Jaké jsou klíčové prvky, které musí instituce mít, aby vedly k udržitelnému růstu v zemi?

Odpověď. Institucionální podrobnosti se v každé části světa značně liší. V naší knize Why Nations Fail však provádíme jednoduché rozdělení, které se zaměřuje na přítomnost inkluzivních institucí nebo extraktivních institucí. Inkluzivní instituce vytvářejí široké pobídky a příležitosti pro všechny lidi stejné, zatímco extraktivní instituce soustřeďují přínosy a pobídky v rukou několika málo lidí. Mnoho ekonomů říká, že rozvoj pochází z podnikání a inovací, ale ve skutečnosti pochází z lidských snů, kreativity a tužeb. Abyste byli prosperující, musíte vytvořit řadu institucí, které mohou tento talent kultivovat. Pokud se však podíváte na země jako Kolumbie nebo Nigérie, talent se promarní, protože lidé nemají příležitosti.

Otázka. Někteří lidé tvrdí, že k současné krizi konkurenceschopnosti Evropy přispěla důležitost státu a nadměrná regulace. Myslíte si, že je to pravda?

Odpověď. Instituce mohou být překážkou konkurenceschopnosti. Měli bychom se však zamyslet nad dopadem, který měla evropská integrace na země jako Španělsko, Portugalsko nebo země bývalého Sovětského svazu. To jsou pozoruhodné úspěchy Došlo k téměř bezprecedentnímu přechodu. Je pravda, že může existovat příliš mnoho regulací nebo neúčinných pravidel, ale obecně řečeno, účinky evropských institucí byly v posledních 50 letech převážně pozitivní.

Otázka. Otázka imigrace v současné době rozděluje západní svět. Co by se dalo udělat pro zlepšení situace?

Odpověď. To je jedna z velkých otázek, které musíme vyřešit. Pokud se podíváme na Spojené státy, jedním z faktorů, díky nimž jsou tak úspěšné, je jejich schopnost přilákat talenty z jiných částí světa. Elon Musk a Steve Jobs jsou toho příkladem. Může to však být obtížné. Není snadné rychle začlenit miliony lidí, kteří překračují Středozemní moře. Jednou z možných cest je pomoci jim rozvíjet se, aby se zlepšila hrozná situace v jejich vlastních zemích. Nicméně jednou z největších komplikací je, že politika doporučovaná západními institucemi není v souladu s tím, co se děje v těchto (rozvojových) zemích. Například ve Světové bance nemůžete mluvit o politice. Jak od nich můžeme očekávat, že budou řešit skutečné problémy, když o nich nemůžete mluvit? Upřímně řečeno, nedává to smysl. Pokud opravdu chceme změnit svět, musíme vést upřímné rozhovory. To vidím jako hodně vzdálený cíl.

Otázka. Autoritářské režimy se objevují po celém světě, staví se do pozice alternativ k demokracii. Mohlo by to mít dopad na globální ekonomiku v nadcházejících letech?

Odpověď. Skutečnost je taková, že demokratické země prokázaly, že jsou lepší v řízení veřejných služeb a dosahování rychlého růstu. Mezi autokratickými zeměmi můžete najít působivé příklady, jako je Čína, ale nemůžete dosáhnout inkluzivní ekonomiky s autoritářským režimem a modelem, jako je ten čínský. Existují příklady jako Sovětský svaz, kterému se podařilo velmi rychle růst a udržet si růst 50 let, ale realita je taková, že na každý úspěšný příběh připadá 50 neúspěchů.

Otázka. Myslíte si, že v současném geopolitickém kontextu směřujeme k polarizovanějšímu světu?

Odpověď. Nejsem si jistý. Jak jsem řekl, nemyslím si, že čínský model může pokračovat. Když se podíváte na jiné autoritářské režimy, jako je Írán nebo Rusko, jsou neuvěřitelně slabé ekonomicky a technologicky. Ekonomika nemůže vzkvétat v autoritářském režimu. Právě teď je technologická dynamika soustředěna v jedné takové zemi a v západním světě. Je však třeba vzít v úvahu, že s Donaldem Trumpem jsou instituce, které učinily Spojené státy skvělými, vážně zpochybňovány. To by mohlo ovlivnit kontext, a proto jsou Evropská unie a NATO tak důležité. Uvidíme, jaký bude svět a Republikánská strana po Trumpovi. Je ještě příliš brzy na to, abychom věděli, co se stane.

Otázka. Souvisí populismus s rostoucí propastí mezi vládami a občany?

Odpověď. Ano, a příkladem toho je Latinská Amerika. Demokracie slibovala příliš mnoho a ne vždy přinášela výsledky. Životy lidí se nezměnily a lidé hledali nové alternativy. Existují různé faktory, proč demokracie nedosáhla transformace, jako je klientelismus a korupce. Chavismus je toho příkladem. Venezuela byla řízena hluboce zkorumpovaným způsobem a Hugo Chávez toho chytře využil. Vidíte to také na Donaldu Trumpovi, který zašel daleko, protože si uvědomil, že existuje všeobecná nespokojenost s tradiční politikou. Selhání demokratických institucí jsou skutečná, a proto se musíme zamyslet nad tím, jak je učinit empatičtějšími vůči tomu, co lidé potřebují.

Otázka. Zmínil jste dopad klientelismu na instituce. Jak vztahy mezi elitami a vládami ovlivňují ekonomiku země?

Odpověď. Elity se snaží koncentrovat zisky. V naší knize Proč národy selhávají srovnáváme Billa Gatese a Carlose Slima. V knize poukazujeme na to, že zatímco Gates zbohatl díky inovacím, Slim tak učinil vytvořením telekomunikačního monopolu díky svému úzkému vztahu s vládou. Je to příklad spojení mezi monopoly a klientelismem, které bylo vidět v celé historii Latinské Ameriky od koloniálních dob.

Otázka. Někteří odborníci se obávají potenciálního dopadu umělé inteligence na globální ekonomiku. Jaký je váš názor na to?

Odpověď. Umělá inteligence může být úžasná, ale jako všechny technologie záleží na tom, jak se používá. Pokud se umělá inteligence použije k vytvoření náhrady za lidi, mohlo by to být zničující. Není však důvod si myslet, že to tak bude. Všechno je to o tom, jak je to používáno, a to závisí na našich vládách. Myslím si, že tato rozhodnutí by neměla být ponechána na technologických guru. Přemýšlejí pouze o tom, co jim vydělává nejvíce peněz, i když to nesouvisí s obecným blahobytem společnosti. V případě umělé inteligence je to velmi důležité, protože by to mohlo mít tektonický dopad na svět.

Zdroj v angličtině: ZDE

0