Propadli jsme genocidní mánii?

25. 10. 2024 / Daniel Veselý

Česká republika a její navýsost rasistický postoj k Izraelem decimované palestinské společnosti v Gaze jdoucí napříč veřejností, médii i politickým establishmentem není v tomto ohledu v západním světě výjimkou. Zvlášť důležitou roli v této perfidní dehumanizaci dlouhodobě a systematicky týraného etnika hrají přední západní sdělovací prostředky. Ani New York Times, Washington Post, BBC, CNN apod. - se nevyhnuly věrohodným obviněním z podkuřování izraelské hasbaře a deformace pohledu západní veřejnosti na izraelskou genocidní válku v Gaze, destrukci Libanonu a provokace s cílem vtáhnout USA do konfliktu s Íránem.

Pozn. JČ: Podle mých zkušeností ze sledování mezinárodních médií není proizraelská zaujatost západních médií tak zlá, jak ji zde líčí Daniel Veselý, i když samozřejmě se mohou vyskytovat excesy.

V každodenním rozhlasovém zpravodajství stanice BBC jsou v každém zpravodajském bulletinu na čelném místě informace o vraždění v Gaze, v televizi je vynikající například odborník BBC na Blízkých východ Jeremy Bowen. Konec konců Izrael obviňuje BBC, že je proti Izraeli "antisemitsky" zaujatá. Jen v pátek odpoledne byla v britském rozhlase hlavní zpráva, že šéf Světové zdravotnické organizace protestuje proti vojenským útokům prori nemocnicím v severní Gaze a upozorňuje, že se Světové zdravotnické organizaci dnes nedaří spojit se s ředitelem nemocnice, která se stala terčem útoků. V televizi CNN vysílá velmi kritické materiály o izraelském vraždění v Gaze Christiane Amanpour. Deník New York Times, přinesl rozsáhlé svědectví 65 lékařů o tom, že izraelská armáda střílí děti rovnou do hlavy a do prsoui. Každodenní zpravodajství britské veřejnoprávní televize Channel 4 máte v Britských listech, podobné je zpravodajství Sky News. Atd.



Jedním z velmi ilustrativních dokumentů doby, zachycujícím perverzní postoj západní a izraelské společnosti vůči Palestincům, je článek zveřejněný na webu CNN mající ve veřejnosti vyvolat soucit s příslušníkem izraelské armády (IDF), 40letým Eliranem Mizrahim, který po “těžké” službě v Gaze začal trpět post-traumatickým syndromem a krátce před dalším nasazením v pásmu spáchal sebevraždu. Podle jeho matky, která žije v ilegálním městě Ma'ale Adumim na okupovaném Západním břehu, možná někoho zabil, i když jej takovým věcem nikdy neučila. Z textu poměrně jasně vyplývá, že Mizrahi v Gaze páchal válečné zločiny: ničil palestinské domovy buldozerem a pózoval na sociálních sítích před troskami zbořených domů.

Použijeme-li vhodnou analogii, CNN by za druhé světové války klidně otiskla článek o válečným traumatem trpícím vojákovi Wehrmachtu navrátivší se z východní fronty, kde páchal válečné zločiny, aby ho prožitý děs nakonec připravil o život.

“Izraelští vojáci, kteří v enklávě bojovali, televizi CNN sdělili, že byli svědky hrůz, které okolní svět nikdy nedokáže pochopit,” dočítáme se. Proto je nezbytně nutné, aby po uzavření klidu zbraní byl do pásma umožněn ničím nerušený vstup nezávislým reportérům, lékařům, epidemiologům a organizacím, kteří by zmapovali děsivý a ucelený obraz jednoho z nejhorších válečných zločinů moderní doby; vpravdě první on-line genocidu.

Mizrahiho kolega a přítel citovaný v tomtéž textu v červnovém svědectví před Knesetem vypověděl, že tankisté často museli přejíždět stovky těl mrtvých i živých lidských bytostí, které považovali za teroristy. Byl svědkem agónie těchto nešťastníků, když jim z břich stříkala střeva. Od té doby je vegetarián (sic): “Když vidíte tu spoustu masa a krve... jak naší, tak jejich (Hamásu), tak to na vás při jídle opravdu dolehne,“ sdělil CNN, zatímco mluvil o tělech nepřátel jako o “mase”. Všimněme si, jak ležérně editoři CNN nahlížejí na palestinské oběti, jako by byly jen nezbytnými položkami v mytologické Netanjahuově válce sil světla proti temnotě. Izraelští váleční zločinci mají jména a tváře, jsou přiblíženi z lidské stránky navzdory jejich zločinům, zatímco Gazané jsou rasisticky odmávnuti buďto jako teroristé nebo bezejmenná amorfní hmota.

Editoři CNN kladou důraz na nepodložené tvrzení vojáka genocidní armády o usmrcených lidech v Gaze jako o teroristech z Hamásu, kteří číhají snad pod každým kamenem. I kdyby izraelské tanky nakrásně přejížděly těla zajatých hamásníků a dalších palestinských bojovníků, pořád hovoříme o válečném zločinu. K civilistům se však podle tohoto muže izraelská armáda chovala slušně, což je však v příkrém rozporu se zjištěními a poznatky celé řady očitých svědků-specialistů i mnoha humanitárních těles. Těmto nezávislým pozorovatelům se podařilo zdokumentovat otřesná zvěrstva páchaná izraelskou okupační armádou na palestinských civilistech.

Voják citovaný CNN jedním dechem dodává, že v Gaze neexistuje nic takového jako “občané”, neboť Hamás s nimi umí dokonale splynout. Izraelští vojáci si svoje válečné zločiny sami natáčejí, a nikdo by tudíž neměl pochybovat o zrůdné povaze izraelských okupačních sil nabuzených beztrestností, jíž se jim na mezinárodní scéně dostává od Bidenova Bílého domu, jehož osazenstvo je aktivním účastníkem genocidy v Gaze a hlavním facilitátorem vyhlazovacích tamtéž.

Izraelská armáda, jak čteme dále v článku, normalizuje tyto obscénní zločiny důrazem na hodnoty zastávané padlými vojáky a na poslání mise v Gaze. Podle psychologa pracujícího pro IDF jedním ze způsobů, jak armáda pomáhá traumatizovaným vojákům vrátit se do života, je snaha „normalizovat“ to, co prožili, a to částečně tím, že jim připomíná hrůzy spáchané 7. října.

Jinými slovy: nasazení izraelských okupačních sil v Gaze je morálně ospravedlnitelné tragédií ze 7. října (kdy vedle palestinských ozbrojenců zabíjela ve velkém izraelské civilisty také IDF), nehledě na neustálý sled hororů, jichž se vojáci vražedné izraelské armády v Gaze dopouštějí každý den. K tomu je zapotřebí neustále připomínat také neexistující zvěrstva Hamásu a spol. ze 7. řijna v úsilí o diskreditaci ozbrojeného palestinského odporu - a potažmo celé gazanské populace - jako jednolité krvežíznivé masy, jako “lidských zvířat”, jež můžeme s klidným svědomím hnát na jatka.

Západní veřejnost tváří v tvář pádným důkazům o genocidním řádění Izraele v Gaze většinovým hlasem požaduje ukončení beztrestného vývozu zbraní a munice do Izraele, nicméně jejich vlády až na jisté výjimky Izrael i nadále vyzbrojují a neženou Tel Aviv před spravedlnost. Ultrajestřábí německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock dokonce podporuje izraelské útoky na školy a další civilní objekty v Gaze, protože jsou údajně prošpikované Hamásem, což je samozřejmě zjevná lež.

Politické a mainstreamové mediální kádry v západních zemích zpravidla izraelskou genocidní mašinérii posvěcují neustálým vzýváním práva Izraele na obranu, což se ve skutečnosti rovná právu na spáchání genocidy, anebo ji zaplavují hustou dezinformační mlhou, či ji přinejmenším bagatelizují. Situace v české kotlině je jednou z nejhorších v Evropě, když tuzemští politikové a mediální figury veřejně schvalují krvavou izraelskou vendetu proti palestinskému obyvatelstvu v Gaze a vyjadřují se jako esesáci na apelplacu. Česká mediální scéna nahlíží na dění v Gaze a Izraele selektivně, přičemž zastává “silný proizraelský postoj,” jak si všímají i v zahraničí.

Podle průzkumu veřejného mínění provedeného Izraelským demokratickým institutem se pouze 6 procent Izraelců domnívá, že válka v Gaze by měla být zastavena kvůli „velkým ztrátám na lidských životech“. Nicméně 53 procent dotázaných si přeje ukončení války, protože v ohrožení jsou životy izraelských rukojmích. Jejich bytí ovšem v první řadě ohrožuje Netanjahuův režim, který už od samého začátku sabotoval veškeré příležitosti k dosažení dohody o výměně rukojmích, zajatců a vězňů. Mnozí z nich jsou už po smrti, neznámý počet rukojmích zabilo zuřivé izraelské bombardování a další operace izraelské armády.

Hamás, který byl nakloněn klidu zbraní už dříve, v červnu přijal rezoluci Rady bezpečnosti OSN o příměří v Gaze zahrnující výměnu vězňů i rukojmích a postupné stahování IDF z pásma. Tutéž rezoluci Tel Aviv přímo odmítl akceptovat. Netanjahuova demoliční četa se totiž chce zuby nehty udržet u moci prostřednictvím nekonečné války, a to jak války totální proti Palestincům v Gaze, tak později patrně i na Západním břehu, či vyvoláním regionálního konfliktu s obdobnou či ještě větší destruktivní silou a děsivými následky (Írán).

