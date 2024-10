Český politický establishment vykazuje neklamné nacistické rysy

24. 10. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Pokud v České republice může vládní ministr sebevědomě kázat o “genetické výbavě” dokládající domnělou nenávist Palestinců “ke všemu izraelskému” - což zhruba vystihuje postoj nacistů k židovské populaci - je dovoleno vše, protože pravidla hry se nedodržují už ani na oko. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák se poté, co se zvedla vlna veřejného pobouření nad jeho výrokem, na svém účtu na X nemastně neslaně omluvil. Tato nepřesvědčivá úlitba však byla výhradně adresována liberálnímu publiku a Dvořákovu elektorátu, a nikoliv těm, o kterých se vyjádřil asi s tímtéž despektem jako esesák o židech.

Na celé kauze jsou pozoruhodné minimálně dvě věci: suverénnost, s jakou ministr Dvořák svůj rasistický výlev v údajně veřejnoprávním médiu pronesl, aniž by ho servilní moderátorka přerušila a požádala o vysvětlení. Dvořákovi muselo být předem jasné, že mu to projde, a rozhodně nešlo o žádný ukvapený výrok. Moderátorka pořadu místo toho zpochybňovala konzervativní a obecně respektované údaje o zabitých v Gaze poskytované světu tamním ministerstvem zdravotnictví. Tyto údaje jsou ale v reálu brutálně podhodnocené, jak dokládají různé expertní posudky. Některé odborné odhady uvádějí dokonce stovky tisíc obětí izraelské genocidní války v Gaze, započteme-li do celkového počtu zejména nepřímá úmrtí: kvůli izraelské blokádě léků a zdravotnického materiálu, potravin a paliva, jakož i kvůli úmyslně způsobenému hladovění, nedostatku pitné vody, prudkému nárůstu chorob, vybombardované infrastruktuře, systematicky zdevastované zemědělské půdě a zničení dalších prostředků k obživě.

Jenže Dvořák není jediným ministrem Fialovy vlády, který takto o Palestincích na veřejnosti smýšlí - a kdo ví, jak se o nich mezi svými soukmenovci vyjadřuje mimo mikrofony a kamery. Kupříkladu ministryně obrany Jany Černochová lajkovala tweet řeporyjského starosty za ODS Pavla Novotného, v němž se dotyčný o Palestincích vyjadřuje jako o opicích, které je nutno v Gaze vybombardovat.

Tento hluboký rasismus a děsivá dehumanizace palestinských životů se přirozeně promítá do politického postoje ČR k izraelské genocidě a agresi do Libanonu na mezinárodních fórech - jako by vypadla z manuálu Fialova bezpečnostního poradce a bývalého konzultanta Strnadovy zbrojovky CSG Tomáše Pojara. Tato kontroverzní osoba je rovněž zavilým příznivcem genocidního režimu v Tel Avivu.

Strakovka patrně pociťuje naprostou beztrestnost, když v OSN hlasuje proti všem snahám o ukončení izraelského vybíjení v Gaze, které na severu pásma nabývá podobu holocaustu, za jehož realizaci by se nemusela stydět ani Himmlerova vyhlazovací komanda na východní frontě, a tamtéž sabotuje jednání o ukončení širšího konfliktu. Česká vláda dokonce schvaluje sadistické choutky Izraele legislativně zničit UNRWA, to jest primární tepnu, kudy Palestincům proudí jakáž takáž humanitární pomoc a asistence.

Mezi “nejvýznamnější partnery” české armády patří Stát Izrael, přičemž vzájemná spolupráce v oblasti obrany v současnosti “nabývá na důležitosti”, takže nevídané porušování lidských práv ze strany našeho váženého spojence hraje nulovou roli. Izrael je nyní “perspektivní” destinací pro české exportéry zbraní a vojenského materiálu a jejich zboží jako nákladní vozidla, zobrazovací průzkumná zařízení, velkorážové a malorážové zbraně či náboje.

Česká vláda a tuzemský zbrojní průmysl tedy prodávají smrtící zbraně státu, který stojí před nejvyšším světovým soudem kvůli možnému spáchání genocidy v Gaze. Tentýž soud v červenci Izraeli uložil, aby do roka ukončil nezákonnou okupaci palestinských území a apartheid, stáhl ilegální osadníky a zaplatil poškozeným reparace. Lipavského “diplomacie” zareagovala jako obvykle, když s USA, Izraelem, Maďarskem a pár dalšími státy vetovala rezoluci Valného shromáždění OSN požadující totéž co ICJ, tedy implementaci mezinárodního práva.

Fialova Strakovka hájí Izrael i v Libanonu, kde jeho armáda provedla ilegální agresi a kde se podobně jako v Gaze ve velkém dopouští porušování mezinárodního humanitárního práva a válečných zločinů. Černínský palác v Evropské unii na začátku října zablokoval společný apel na uzavření okamžitého příměří mezi Izraelem a Hizballáhem s průhlednou výmluvou, že prohlášení prý “omezovalo právo Izraele na obranu proti libanonským teroristům z Hizballáhu”.To je ale zjevný nesmysl, když izraelské bombardování a pozemní invaze do Libanonu během krátké doby vysídlily téměř čtvrtinu Libanonců z domovů, zatímco terčem smrtící palby a bombardování IDF se běžně stává civilní zástavba i samotní civilisté, včetně dětí a zdravotnického personálu obdobně jako v Gaze.

A nenechme se mýlit: také opoziční političtí činitelé drží basu s Izraelem, takže nelze očekávat žádné převatné změny v našich vztazích s Tel Avivem ani od příští vlády, již bude patrně sestavovat Andrej Babiš.

Nicméně všichni čeští politikové i byznysmani, potažmo mediální aparát, kteří jsou jakýmkoli způsobem namočeni do chodu izraelské genocidní mašinérie, mohou v budoucnu čelit možným žalobám za napomáhání genocidě.

Být na místě absurdně proizraleských exponentů tuzemského politického establishmentu, nebyl bych si do budoucna tak úplně jistý svým klidem. Až se Gaza jednoho dne otevře nezávislým mezinárodním pozorovatelům a zkušeným reportérům a poznáme celistvý obraz tušené zkázy, možná se česká a obecně západní veřejnost vyburcuje k podání hromadných žalob na exponované činitele za to, že jejich jménem kryli, obhajovali čí přímo vyzbrojovali genocidní izraelskou vládu a armádu v Gaze i Libanonu.

0