Ukrajinský generální štáb oznámil snížení mobilizačních zdrojů v zemi

23. 10. 2024

Na Ukrajině se snížila míra náboru mužů do armády pro válku s Ruskem. Podle zástupce generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Vasyla Rumaka nyní výcviková střediska ozbrojených sil současně cvičí 20 tisíc mobilizovaných, zatímco před několika měsíci to bylo 35 tisíc. Jako důvod označil pokles "počtu mobilizačních zdrojů", uvádí Hromadske. Na Ukrajině se snížila míra náboru mužů do armády pro válku s Ruskem. Podle zástupce generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Vasyla Rumaka nyní výcviková střediska ozbrojených sil současně cvičí 20 tisíc mobilizovaných, zatímco před několika měsíci to bylo 35 tisíc. Jako důvod označil pokles "počtu mobilizačních zdrojů", uvádí Hromadske.

Rumak uvedl, že výcvik jednoho rekruta stojí stát 100 tisíc hřiven (2,4 tisíce dolarů). Částka zahrnuje platy, oblečení a lékařskou podporu, výdaje na pohonné hmoty, munici a další. Proces učení se podle něj neustále zlepšuje. Dříve byl kladen důraz na schopnost armády zasáhnout pohyblivé cíle a nyní je prioritou boj zblízka, čištění zákopů, střelba z úkrytu a střelba z nepříjemných pozic s rychlou změnou majitele.

Rumak dodal, že celkem je na Ukrajině více než 25 výcvikových středisek, z nichž každé cvičí bojovníky pro určitý typ vojsk, a nyní generální štáb zvažuje možnost prodloužení doby výcviku na 1,5 měsíce, aby se zvýšila efektivita vojáků, a chystá se také modernizovat systém výcviku pro instruktory.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dubnu snížil věk pro odvod z 27 na 25 let a podepsal dekret o revizi mobilizačního procesu, který vstoupil v platnost v květnu. Poté se tempo náboru do armády zvýšilo, řekl. Ministerstvo obrany Ukrajiny zase na konci srpna oznámilo výrazné zvýšení záloh ozbrojených sil Ukrajiny s tím, že počet branců se ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku zvýšil dvaapůlkrát. Průměrný věk mobilizovaných přitom zůstal nezměněn - asi 40 let.

V polovině července tajemník Výboru Nejvyšší rady pro národní obranu Roman Kostenko uvedl, že pokud bude tempo zachováno, do konce roku ozbrojené síly Ukrajiny doplní 200 tisíc nových vojáků. Již v říjnu však připustil, že intenzita mobilizace se snížila. K vyřešení problému Kostenko navrhl zvýšit motivaci Ukrajinců sloužit na smlouvu a v krajním případě přijmout "radikální opatření" – snížit věk branné povinnosti. Pokud bude mobilizaci "šlápnuto na brzdu", brzy "půjde do červených čísel", varoval tajemník.

Kostenko také označil za největší problém, že ministerstvo obrany verbuje do armády "každého", včetně těch, kteří jsou jen částečně schopni služby a kteří jsou na bojišti neefektivní. Velitelé jednotek ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké oblasti si stěžovali, že mnoha rekrutům chybí i základní bojové dovednosti: Nevědí, jak střílet na cíl, rozebírat a skládat zbraně a jednat jako součást skupiny.

