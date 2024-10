Putin útokem na ukrajinské přístavy narušuje potravinovou pomoc pro Gazu, upozorňuje Starmer

23. 10. 2024

Ruský prezident „je ochoten hazardovat s potravinovou bezpečností“ tím, že zintenzivnil údery na lodě s obilím, říká britský premiér



Keir Starmer obvinil Vladimira Putina z narušení dodávek potravin do Gazy poté, co britské zpravodajské služby naznačily, že Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinské přístavy.



Starmer uvedl, že je zřejmé, že ruský prezident je „ochoten hazardovat s celosvětovou potravinovou bezpečností“ poté, co bylo ruskými údery poškozeno několik lodí s obilím na cestě do rozvojových zemí.

Zpráva vojenské rozvědky, kterou v noci zveřejnila britská vláda, dospěla k závěru, že Rusko zvýšilo útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu v Černém moři.



Podle hodnocení zpravodajských služeb byly mezi 5. a 14. říjnem ruskou municí zasaženy nejméně čtyři obchodní lodě. Předpokládá se, že údery zdržely loď převážející rostlinný olej určený pro Světový potravinový program v Palestině.



Zasaženy byly také lodě s obilím určené pro Egypt, dvě plavidla převážející kukuřici a zásilky WFP směřující do jižní Afriky, v některých případech jako vedlejší škody při úderech na přístavní infrastrukturu.



„Nevybíravé ruské údery na přístavy v Černém moři podtrhují, že Putin je ve snaze přinutit Ukrajinu k podřízenosti ochoten hazardovat s celosvětovou potravinovou bezpečností,“ uvedl britský premiér v prohlášení.



„Přitom poškozuje miliony zranitelných lidí v Africe, Asii a na Blízkém východě, aby se pokusil získat převahu ve své barbarské válce.“



Starmer a Angela Raynerová, místopředsedkyně britské vlády, byli v úterý na setkání s britsko-palestinskými rodinami vyzváni, aby vytvořili programy evakuace a přesídlení a přijali tvrdší opatření proti izraelským omezením vstupu pomoci do Gazy.



Zdravotníci na severu pásma Gazy varovali, že jim v souvislosti s obnovenou třítýdenní izraelskou ofenzívou dochází zásoby pro léčbu pacientů.



Palestinské rodiny vyzvaly k přítomnosti britského personálu na hraničních přechodech v Gaze, aby bylo zajištěno rychlé provádění kontrol a neomezený přísun pomoci.



Izrael tvrdí, že pomoc se zvýšila poté, co americká vláda začátkem tohoto měsíce v uniklém dopise varovala, že dodávky zbraní budou omezeny, pokud do Gazy nevjede 300 nákladních aut s pomocí denně. OSN v polovině října uvedla, že zásilky pomoci na bojující území jsou na nejnižší úrovni za poslední měsíce.



Bidenova administrativa si stěžovala na zpoždění pomoci financované USA na přechodech do Gazy a uvedla, že tok dodávek klesl o více než 50 % od loňského března, kdy Izrael slíbil, že umožní větší dodávky.



Mezitím britská vláda tento týden oznámila půjčku Ukrajině ve výši 2,26 miliardy liber, která bude uhrazena z úroků nahromaděných na sankcionovaných ruských státních aktivech. Je to součást závazku, který Spojené království přijalo na červnovém summitu G7.



Ruské údery na obchodní lodě se časově shodují s ukrajinskou sklizňovou sezónou. Vývoz potravin a obilí z Ukrajiny, který probíhá převážně přes Černé moře, se letos vrátil zhruba na předválečnou úroveň poté, co Kyjev zavedl zvláštní námořní koridor podél západního pobřeží a odvážnou sérií útoků bezpilotních letounů donutil ruskou námořní flotilu vrátit se zpět.



Před válkou byla Ukrajina sedmým největším vývozcem pšenice na světě, z níž většina směřovala do zemí na Blízkém východě, největším producentem slunečnicového oleje a dodavatelem dalších důležitých potravin. Rusko se však opakovaně pokoušelo zavést námořní blokádu, která měla přiškrtit ukrajinskou ekonomiku.



Starmer uvedl, že Rusko „zintenzivňuje útoky na oblasti Ukrajiny, které podporují globální jih tolik potřebnými potravinami“.



„Rusko nerespektuje normy a zákony, kterými se řídí náš mezinárodní systém,“ řekl premiér. „Nejenže jejich nezákonná invaze byla hrubým útokem na zásady Charty OSN, ale způsob, jakým provedli svou válku na Ukrajině, neukazuje žádnou úctu k lidskému životu ani k důsledkům jejich invaze na celém světě.“



Britská vláda oznámila, že britská továrna začne od roku 2027 vyrábět dělostřelecké hlavně pro Ukrajinu jako součást širší dohody mezi Spojeným královstvím a Německem.





Továrnu bude provozovat německá společnost Rheinmetall s využitím oceli ze Spojeného království, což podpoří 400 pracovních míst, a bude to poprvé po deseti letech, kdy se dělostřelecké hlavně budou vyrábět ve Spojeném království.







