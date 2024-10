Channel 4 News: Brutální izraelský útok těsně u bejrútské nemocnice. Mobilní telefony zvoní zpod trosek

23. 10. 2024

Moderátor, Channel 4 News, úterý 22. října 2024, 19 hodin: Pátrání po tělech v troskách poblíž největší libanonské nemocnice V době, kdy USA a Izrael jednají, se realita a diplomacie zdají být na hony vzdálené.

Je to jen pár metrů od největší nemocnice v Libanonu, kde se léčí pravděpodobně více než tisíc lidí, a ještě před několika minutami pod troskami zvonily mobilní telefony.

Dobrý večer. Záchranáři naslouchali zvuku mobilních telefonů, který je měl dovést k mrtvolám. Při včerejším izraelském útoku v blízkosti hlavní libanonské nemocnice zahynulo nejméně 18 lidí, včetně čtyř dětí.

V jiné bejrútské nemocnici dnes lékaři otevřeli svá oddělení a sklepy novinářům, včetně Channel 4 News, poté, co Izrael prohlásil, že se v nich nachází tajný bunkr Hizballáhu, který ukrývá hotovost a zlato. Jako v Gaze jsou i v Libanonu zdravotnická zařízení vtahována do centra tohoto konfliktu, který se odehrává s pokračující hrůzou i v době, kdy se americký ministr zahraničí Anthony Blinken setkal s izraelským premiérem, aby diskutovali o tom, jak by obě války mohly nakonec skončit.

Podle libanonských zdravotníků bylo při izraelském náletu poblíž nemocnice v Bejrútu zabito nejméně osmnáct lidí a šedesát dalších bylo zraněno. Nemocnice byla poškozena při výbuchu, který byl podle Izraele namířen na cíl, který označil za teroristický cíl Hizballáhu. Šéf OSN pro lidská práva prohlásil, že je útokem zděšen, a požadoval jeho vyšetření, informuje z místa naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová.





Reportérka: Tento muž v červené baseballové čepici hledá svého syna. Nebo přesněji mrtvolu svého syna. Není možné, aby byl pětiletý chlapec stále naživu. Spal, když izraelský pilot stiskl tlačítko. Doufejme, že malý chlapec nikdy nic nepoznal ani nepocítil, že byl zabit v jediném okamžiku beze strachu a bolesti. Smutek se v těchto dnech v Bejrútu velmi rychle mění v hněv.



Jsou snad to zbraně Hizballáhu? Křičí otec nad chlapcovými hračkami. Uklízení hraček do pytle bylo včera tak obyčejné. Pohled na jakýkoli bombový útok je šokující, ale tenhle je obzvlášť šokující. Je to jen pár metrů od největší nemocnice v zemi, kde se léčí pravděpodobně více než 1000 lidí, a to jen před několika minutami pod troskami zvonily mobilní telefony. Těsně před úderem vydali Izraelci varování pro jinou část města, ale ne pro tuto. Poté řekli, že tu zasáhli teroristický cíl, ale neupřesnili jaký.











U nemocnice Sahel, jižněji, nad hlavou vytrvale hvízdá dron. Vedení nemocnice pozvalo dnes ráno novináře na návštěvu, protože včera Izrael prohlásil, že tato nemocnice slouží k ukrývání finančních prostředků Hizballáhu.





"Izraelci tvrdí, že vaše podzemní prostory jsou plné zlata a peněz pro Hizballáh."





Lékaři mě vzali, abych se podíval, co je ve skladištích v suterénu a v dalších prostorách.





“Vyberte si prosím některý z nich. Kterýkoli.“

„Izraelci by řekli, že vy jako chirurg možná nevíte, co se ve skutečnosti děje, protože v podzemí jsou tunely, kde má Hizballáh peníze a kde skrývaů svého vůdce. A vy jako chirurg jste v tom možná úplně nevinně a nevěděl jste to.“





„Vrátil jsem se z Francie, ze své specializace ve Francii v roce 1991 a pracuji tady od roku 1991. Před třiatřiceti lety. Znám v téhle nemocnici každý kout. Tohle je můj dům. Jsem tady každý den od rána do večera.“



Později během dne Izraelci uvedli, že Hizballáh ve skutečnosti nevyužívá nemocnici, ale nedalekou adresu. To už ale byli pacienti i personál evakuováni. V nemocnici bylo pouze deset hospitalizovaných pacientů. Většina z nich byla převezena již dříve, protože oblast zažila tolik bombardování.





„Byla to velmi kritická situace pro pacienty i pro náš lékařský a studentský zdravotnický personál, pro všechny zde. Protože jsme byli ohromeni. Je tu velká lež. Vzali jsme to včera, ale nevěřili jsme, tak jsme odešli ve velmi rychlém čase, prostě ven tak rychle."





Zpět na místo včerejšího bombardování . Chlapcův otec si myslel, že slyší mobilní telefon, jedno zazvonění. Pak ticho. Víme, jak tento příběh skončil: drobné rozdrcené tělo, rodina bez prostředků a další Libanonci plní nenávisti k Izraeli.

Moderátor: To byla Lindsey Hilsumová. Britský Palestinec Dr. Ghassan Abu Sitta odcestoval před rokem do Gazy s charitativní organizací Lékaři bez hranic. Po 43 dnech se vrátil, když mu nedostatek zdravotnického materiálu znemožnil práci, a nyní působí jako dobrovolník v Libanonu a nyní se ke mně připojil z Bejrútu. Pane doktore, co vidíte v bejrútských nemocnicích? Ty jsou dnes v centru dění.





Dr. Ghassan Abu Sitta: To, co vidíme, je bohužel velmi podobné tomu, co jsme viděli v Gaze v říjnu a listopadu. Stále více nemocnic je vyřazováno z provozu tím, že jsou terčem izraelských útoků, libanonský zdravotnický systém zatím přišel o osm nemocnic. A zranění jsou podobná těm, která jsme viděli v Gaze. Lidé, kteří jsou rozdrceni pod sutinami, lidé, kteří jsou zraněni ve svých domovech, děti, asi třetina zraněných jsou děti. Zranění způsobená výbuchem, rozdrcením, střepinami. To vše. v systému, který se hroutí, který se hroutil, protože zdravotnický systém byl pod stejným tlakem jako zbytek země v důsledku ekonomického kolapsu. Ale nyní, když je stále více nemocnic vyřazováno z provozu, je pro zraněné stále méně místa.





Moderátor: Vy v libanonských nemocnicích pracujete?







Dr. Ghassan Abu Sitta: Ano, takže během týdne pokrývám dvě nebo tři nemocnice. Jednou z nemocnic, které kryji, je Harírího vládní nemocnice, kde včera večer došlo k tomu náletu. A to je obrovská vládní nemocnice, která je také nesmírně zchátralá, ale v důsledku cílení na nemocnice na jižních předměstích Bejrútu museli být všichni zranění přesunuti do této nemocnice, a protože v ní není plastická rekonstrukční chirurgie, byl jsem požádán, abych poskytoval tento druh krytí. Vzhledem k počtu zraněných v této nemocnici zajišťuji tři dny operací týdně.





Moderátor: Povězte mi o některých lidech, které jste ošetřoval.









Moderátor: Říkáte, že jste pracoval v nemocnici, která samozřejmě nedaleko byla to bylo místo tohoto útoku včera je Izrael říká, že provoz nemocnice není bombardováním ovlivněn. Co vidíte?





Dr. Ghassan Abu Sitta: No, teď je velmi obtížné dostat lékařské týmy, aby se věnovaly nemocnici, protože cesty, po kterých se do té nemocnice dostanete, jsou teď velmi nebezpečné, a tak se přístup do nemocnice stává velmi obtížným. To jsme viděli v Gaze. První útoky na nemocnice v Gaze, kdy izraelské síly zaútočily na oblasti kolem nemocnic, čímž se nemocnice staly nepřístupnými. A pak máte nemocnice, kam padají trosky z přilehlých budov, které jsou terčem útoku, a nakonec vidíme, co se stalo v Šífě, kde se nemocnice změnila v masový hrob.





Moderátor: Děkuji vám za rozhovor.





Americký ministr zahraničí Anthony Blinken řekl izraelskému premiérovi, aby využil příležitosti k dohodě o příměří v Gaze a propuštění rukojmích, a řekl, že zabití vůdce Hamásu Jahjá Sinvara by mohlo vytvořit příležitost. Po jeho rozhovorech s Benjaminem Netanjahuem následovalo dnes večer setkání s rodinami některých z těchto rukojmích, které stále probíhá, zatímco venku se shromažďují desítky protestujících, kteří požadují dohodu. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien je dnes večer u toho.







Reportér: Blinken se právě setkává s rodinami těchto rukojmích v hotelu za mnou. Jejich příznivci venku i po 382 dnech, kdy jsou jejich blízcí v zajetí, přinášejí do těchto demonstrací elektrizující emocionální energii.





Říká se, že diplomaté jsou placeni za to, aby byli optimističtí. No, Anthony Blinken v tuto chvíli nemá příliš mnoho důvodů k radosti. Setkal se s Netanjahuem už poněkolikáté, vzpomeňte si. A vzhledem k tomu, že prezidentské volby ve Státech jsou za rohem, Netanjahu je zde velmi důležitým hybatelem, je hlavním bodem těchto jednání obnovení příměří, jehož ústředním bodem je samozřejmě propuštění rukojmích. Blinken se setkává s rodinami sedmi rukojmích, kteří mají americké pasy, a propuštění těchto rukojmích je opět klíčové. Jednou z dalších velkých otázek však samozřejmě je, co pro tato jednání znamená smrt vůdce Hamásu Jahjá Sinvara minulý týden. Hamás uvedl, že jmenoval radu pěti mužů, kteří převezmou jednání v Hamásu, muži, kteří zaujímají pozice, víte, v potenciálně nejsmrtelnějším zaměstnání na světě, a pak tu máte otázku pomoci Gaze. Víme, jak je americká administrativa frustrovaná z Izraele, pokud jde o překážky, které brání přísunu pomoci do enklávy.





Moderátor: A jaké jsou tedy, Paraicu, nejnovější informace o situaci v Gaze?





Měl jsem děti s opravdu srdcervoucím poraněním obličeje. Rozbité čelisti. Měl jsem čtrnáctiletého chlapce, který málem přišel o končetinu, potřeboval opravit cévy a nyní potřebuje rekonstrukci této končetiny. Dívku, která má bohužel střepiny v očích a potřebuje rekonstrukční operaci. Civilisty vytažené zpod trosek s rozdrcenými končetinami. Popáleniny. Měl jsem migrující dělníky, kteří žijí v Libanonu, kteří se dostali do této války a měli těžké popáleniny. Pán ze Srí Lanky, kterého jsem nedávno ošetřoval a který se dostal do jednoho z náletů a má těžké popáleniny na rukou.No, z Gazy přicházejí zprávy, že tam dnes bylo zabito nejméně 45 lidí, protože IDF pokračují v ofenzivě v severním pásmu Gazy. IDF také zveřejnila tyto záběry. Můžeme vám ukázat hromadný odchod. Z Džabalíje. To je jeden z velkých uprchlických táborů OSN na severovýchodě Gazy. IDF tvrdí, že šlo o dobrovolný přesun. Palestinci samozřejmě tvrdí, že šlo o nucený odsun, a to vše ještě předtím, než začneme mluvit o tom, jak bude Gaza vypadat den poté. O možnosti obnovy. Zpráva OSN říká, že rozvoj pásma byl od začátku tohoto konfliktu vrácen o 70 let zpět.