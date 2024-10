Channel 4 News: Uprostřed bombardování Gazy a Libanonu, Izrael uspořádal dvoudenní konferenci o plánovaném osídlení Gazy Izraelci

22. 10. 2024

čas čtení 14 minut

Reportér: Pokud jde o vyčištění této infekce, jak vy to nazýváte, co byste chtěl, aby se stalo s více než milionem Palestinců, kteří tam žijí?

Muž: Myslím, že existuje mnoho národů, včetně Irska a Anglie, které by je uvítaly, aby přišli a žili v jejich zemích.

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 21. října 2024, 19 hodin: Bejrút zažil v noci na dnešek jeden z nejsilnějších válečných útoků, když izraelské rakety zasáhly jeho jižní předměstí a zaměřily se na finanční instituci napojenou na Hizballáh. Nejméně 10 úderů bylo zaměřeno na pobočky banky al-Qard al-Hassan, z nichž mnohé se nacházely v obytných budovách a jedna poblíž jediného mezinárodního letiště v zemi, naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová se k nám nyní připojuje z Bejrútu, Lindsey.



Reportérka: Krishnane, americký ministr zahraničí Anthony Blinken je na cestě do regionu. Opět, víte, že je to jeho jedenáctá cesta od 7. října loňského roku. Opět se bude snažit dosáhnout nějakého příměří, jak v Gaze, tak zde v Libanonu. Ale tady to dnes večer opravdu nevypadá dobře. Víte, pokud jde o Izraelce a do jisté míry i o Američany. Hizballáh je pro ně prostě teroristická organizace. To je vše, co vidí. Ale tady v Libanonu je to mnohem víc. Hizballáh provozuje tyto finanční instituce, má sociální služby. Má poslance v parlamentu, je propletený do zdejší společnosti. Je napojen na stát a zároveň je státem ve státě. Takže když slyšíte lidi, jako je izraelský ministr zahraničí, jak říkají, že rozdrtí Hizballáh, že zničí Hizballáh, není to tak jednoduché. Hizballáh nezmizí v oblaku černého dýmu, který by způsobil izraelský bombardér.



Na druhé straně terminálu čekalo letadlo, když Izraelci včera večer zasáhli jeden ze svých cílů. Bejrútské letiště stále funguje, jako by vše bylo normální, i když v Libanonu není normální vůbec nic. Dnes ráno jsme na jižním předměstí Bejrútu viděli škody na další pobočce banky Al Qard Al Hassan, věřitele, který se stal stále populárnějším poté, co se libanonský bankovní systém zhroutil během hospodářské krize před čtyřmi lety.





Vývěsní štít salonu krásy na stejném místě nějak přežil. Lidé chodí kolem a vidí, že z budovy, která jim byla kdysi tak známá, zbyla jen hromada trosek. Byla dvanáctipatrová. Izraelci dali obyvatelům bytů nad ní pouhou hodinu na to, aby se dostali ven. Nevíme, kolik z nich to udělalo. Není pochyb o tom, že izraelské útoky na pobočky Al Qard Al Hassan poškodí financování Hizballáhu, tato instituce byla pro fungování Hizballáhu klíčová, ale také poškodí vyhlídky více než 1,8 milionu Libanonců, z nichž mnozí jsou chudí a většina z nich šíité, kteří na ni spoléhali při poskytování drobných půjček. Al Qard Al Hassan, na který USA uvalily sankce, ukazuje, jak Hizballáh. Je zapleten do libanonské společnosti.





Anaytik: „Poskytuje mikropůjčky výměnou za zlato jako zástavu od jednotlivců. Říkají, že je otevřená všem, kdo ji chtějí využít, ale hlavně je to, kKdyž se podíváte na geografii jejích poboček, je rozšířena i ve volebním obvodu hnutí Hizballáh a Amal.





Reportérka: Poslední vůdce Hizballáhu tu banku dokonce lidem doporučoval:







Hasan Nasrallah: „Milí bratři, kteří máte doma nějaké peníze, uložte je do al Qard Al Hassan, protože banky nás nepřijímají. Odpovědí na americké útoky na libanonský lid je vložit naše peníze do Al Qard, Al Hassan.“





Reportérka: To vše způsobuje, že dnešní setkání amerického vyslance a libanonského premiéra se zdá být ještě méně pravděpodobné, že přinese příměří, které by vyžadovalo, aby Hizballáh dodržoval rezoluci OSN 1701 a stáhl se od jižní hranice. Ministr z Hizballáhu byl přinejmenším nejednoznačný.





Ministr: Potvrzujeme, že budeme realizovat rezoluci 1701, ale až po uzavření příměří.





Reportérka: Takže Hizballáh se po uzavření příměří přesune zpět na sever od řeky Litani.





Ministr: Bude toeprve diskuse po příměří a tento druh diskusí povede předseda libanonského parlamentu a premiér.





Reportérka: Takže to není řádná záruka, bude jen diskuse. Izraelci nebudou souhlasit s příměřím a není to žádná záruka.





Ministr: Nakonec musíme zajistit příměří.





Reportérka: Na trosky Al Qard, Al Hassan, muž pokládá vlajku Amalu, šíitského hnutí spojeného s Hizballáhem. Zdá se, že ani Izraelci, ani Hizballáh nejsou ochotni učinit ústupky nezbytné pro příměří. Oba tvrdí, že bojují za každou cenu.





Moderátor: Zatímco nemocnice a úkryty pro Palestince hledající útočiště se v severní Gaze ocitly v obležení, protože izraelské síly zintenzivnily útoky na Hamás, zásoby léků zoufale docházejí. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA obvinila Izrael, že brání dodávkám potravin a léků do oblastí na severu Gazy, a varovala. V této reportáži jsou objevují znepokojivé scény.









Devastace na severu Gazy je totální. Absolutně zničené domy, více než 600 mrtvých, podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od začátku vojenské operace na severu, tedy něco málo přes 2 týdny. Zasaženy jsou také školy, izraelské obranné síly pokračují v útocích na podle nich legitimní cíle Hamásu. Toto je střední škola Džabalia. Budova byla zasažena dnes ráno kolem půl desáté, přičemž zahynulo deset lidí, včetně žen a dětí.





Scénu natočila na telefon zdravotní sestra, která se snažila pomoci. Zraněným. Zachovejte klid, říká. Musíme zastavit krvácení. Nemůžu najít nic, co by krvácení zastavilo. Snaží se dítěti pomoci a vytahuje z tašky kus látky, aby mu ovázala rány. Nemocnice se také dostaly pod palbu. Zdravotníci říkají, že už několik dní nedostávají léky ani jídlo a dodávky vody byly přerušeny.





Lékař: „Situace je opravdu, ale opravdu zoufalá. Tři hlavní nemocnice na severu, a dětská nemocnice, která slouží 400 000 lidí na severu, byly také bombardovány. Chodby jsou plné těl lidí, kteří byli v posledních dnech zabiti. Toto je výzva pro všechny, kteří se dívají, abychom udělali vše, co je v našich silách, a zastavili toto šílenství.“





Moderátor: Bojovníci Hamásu v Džabalíji se brání protitankovými raketami a minometnou palbou. Izraelská armáda tvrdí, že se jí podařilo rozbít infrastrukturu Hamásu a také zabít některé bojovníky.





Izrael dnes ráno vpustili na přechod Erez 50 nákladních automobilů s léky a potravinami, což zdaleka nedosahuje minimálního počtu 350 nákladních automobilů požadovaného Washingtonem. V dopise izraelské vládě z minulého týdne. OSN dnes Izrael obvinila, že blokuje přísun pomoci na sever, kde je jí nejvíce zapotřebí.







V době, kdy probíhaly brutální údery na severu Gazy se sešli extremisté, izraelští osadníci na dvoudenní akci, na níž vypracovali plány svých budoucích domovů v pásmu Gazy. V Masyafu v Habagatu, pouhé 4 kilometry od hranic Gazy, se konala konference o přesídlení Izraelců do Gazy. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien tam byl a nyní se k nám připojuje z Tel Avivu.



Reportér: Chtěl bych předeslat, že to, co uvidíte, že názory, které uslyšíte, nereprezentují většinu lidí, kteří žijí v Izraeli. Ačkoli existují spolehlivé průzkumy veřejného mínění, které naznačují, že 25 až 40 % zdejších obyvatel podporuje nějakou formu osídlení uvnitř Gazy, strašlivé trauma z útoků ze 7. října posunulo tato čísla k horní hranici. Také bych chtěl předeslat, že zatímco jsme byli na této akci, venku se objevila skupina protestujících. Byli to přátelé a rodiny rukojmích, kteří jsou stále drženi uvnitř Gazy. A rozhořčeně se vyjadřovali o pravicových politicích, kteří podle nich z politických důvodů zneužívají události ze 7. října.





Foukání bublin, zatímco Gaza hoří tento víkend, na severu pásma zemřelo přes 100 lidí. A zatímco se tak dělo nedaleko na jihu Izraele, osadníci tu pořádali dvoudenní akci.





„Celá tato oblast je je jedna velká teroristická buňka. Je v ní infekce. Musíme tu infekci odstranit.“





Osadník vyložili své plány na židovské základny uvnitř toho, co z Gazy zbude, pokud se tam dostanou.





Oslavovali svátek Sukot, zatímco ze západu se k nám linul zápach hořících domů. Mluvili jsme s jedním z organizátorů. To, co uslyšíte, je nenávistný projev. Rozhodli jsme se jej odvysílat, protože jak uvidíte, tito lidé mají v izraelské vládě velmi vlivné přátele.





Muž: „Když máte v těle řez a ten řez má nějaký dopad, musíte odstranit infekci, když odstraníte Infekci, pak budeme opět čistí.“





Reportér: Pokud jde o vyčištění této infekce, jak vy to nazýváte, co byste chtěl, aby se stalo s více než milionem Palestinců, kteří tam žijí?





Muž: Myslím, že existuje mnoho národů, včetně Irska a Anglie, které by je uvítaly, aby přišli a žili v jejich zemích.





Reportér: Takže deportace do jiných zemí?





Muž: Ano, stejně jako se to děje na Ukrajině, v Rusku a kdekoli jinde na světě, kde se válčí.





Reportér: Neuráží vás taková myšlenka? Neuráží tato myšlenka masových deportací a vyčištění rány váš smysl pro židovství? Vzhledem k historii vašeho národa?





Muž: Ne.





Reportér: Máte tu uprchlíky?





Muž: Ne, ne, protože když je zlo tak zlé, musíte s ním něco udělat.





Reportér: To, co říkáte, má velmi temnou historickou rezonanci. Ta věta, kterou jste právě řekl v souvislosti s židovským národem, že?





Muž: Vím, co se stalo před rokem tady. To bylo velmi temné.





* * *





Reportér: Ten večer, na hlavní akci, si rodiny osadníků postavily své stany s výhledem na pásmo Gaza. Od útoků 7. října došlo k exponenciálnímu nárůstu jak počtu osad, tak násilí, které směřují proti Palestincům na Západním břehu, tito lidé považují válku v Gaze za příležitost, jak se tam nastěhovat a vyhnat Palestince, kteří tam žijí.





Setkáváme se s Dannym a Haderem Pentonovými a jejich dětmi, které se ukládají k spánku. Jsou natolik oddáni myšlence přesídlit do své své zaslíbené země. že děti přivezou žít do Gazy





Reportér: Rozumím vašemu přesvědčení a chápu vaši ideologii, ale nechcete mi upřímně říct, že byste dnes vzali svých sedm dětí do válečné zóny, aby tam žily?





Matka: Nic se jim nestane. Bůh nás ochrání.







Reportér: Tato stará dáma ten večer má hlavní slovo. Je považována za babičku novodobého osadnického hnutí a teď je i něčím jiným. Přátelí se s novou izraelskou krajně pravicovou osadnickou mocenskou elitou.





Bezalel Smotrich, ministr financí, a Itamar Ben Gvier, ministr národní bezpečnosti, s nímž se setkáme později, to jsou osadničtí šampioni, Máte pocit, že tohle je vaše politická chvíle?





Stařena: Není to moment, je to začátek éry. Je to začátek období. Je to velká změna. Levice ztrácí svou moc. A k moci se dostala pravice a ta tu zůstane.





Reportér: Hlavní událost následujícího dne, přehlídka politických sil, když dáma říká, že tohle je nová éra, tak to má na mysli. Osadníci už nejsou okrajovou skupinou. Už to není skupina militantních fanatiků, kteří jsou bezvýznamní. Dělí se o pódium s vládními ministry a poslanci. Tak vypadá skutečná moc. Tato dáma je ministryní pro sociální rovnost. Je ze strany Likud Benjamina Netanjahua. Chce, aby všichni obyvatelé Gazy opustili pásmo. Ale co ti, kteří odejít nechtějí, pokud k tomu někdy dojde? Jaký je plán vlády?





Ministryně: No, teď nemluvím o plánech.







Reportér: Takže pro to žádný plán nemáte. Aby bylo jasno, bombardujete Gazu, ale nemáte plán, jak přimět k odchodu lidi, kteří nechtějí odejít.





Ministryně: Uděláme vše, co bude třeba, abychom ochránili životy našich lidí, žen, které byly povražděny, dívek, které byly uneseny. Na všechno máme plán. Máme plán pro všechno a já jsem tady. Stejně jako ve vaší demokracii, tito lidé -





Reportér: Chci se vás zeptat, jestli máte nějaký plán? Máte plán na přesun Gazanů, kteří nechtějí odejít, máte plán?





Ministryně: Tito lidé mají právo vyjádřit svůj názor. Mají svobodu projevu a ti lidé, které ta bomba, která právě vybuchla -







Reportér: O těchto lidech nemluvím.





Ministryně: Jsou to ty zrůdy, které se nás snaží zabít už rok, které povraždily tisíce, tisíce bomb. Měli byste se zabývat tím, že máme plné právo se bránit všemi možnými nástroji.





Reportér: Ale máte plán na přesun Gazanů, kteří nechtějí odejít, ale neřeknete nám, jaký ten plán je?





Další politici: Ben Gvier odsouzený v mládí za teroristické aktivity, nyní ministr bezpečnosti. Britská vláda, údajně. Zvažovala sankce proti němu. Jsme z britské televize. Obáváte se britských sankcí? Obáváte se federálních sankcí? Mohu se vás rychle zeptat na Gazany, kteří nechtějí odejít, jaký je váš plán v této věci? Pro Gazany, kteří nechtějí odejít?





Ben Gvier: Mám vás rád.





Reportér: Jaký je váš vzkaz lidem v Gaze v okamžiku, kdy umírají jen pár kilometrů odsud? Mohu se vás na to zeptat?





(žádná odpověď, ministr tančí)







Nechali jsme je tančit, bubnovat a základnu náboženského zápalu a moci. Hudba se ozývala přes pole, pravděpodobně nedolehla na sever Gazy, přehlušily ji tam zvuky něčeho úplně jiného.

0