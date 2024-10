Fico zneužije selhání státu při pandemii ke zničení demokracie

23. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Na Slovensku to možná bude nakonec ještě horší než v Maďarsku. Orbán ostatně měl více času a dostal od voličů v době, kdy zničení demokracie v členských zemích Unie nebylo snad ani myslitelné, ústavní většinu. Fico to má mnohem těžší. Musí postupovat rychle a mnohem destruktivněji. A zjevně mu k tomu poslouží také pandemie COVIDu.

Prošetřit postupy státu během pandemie má vládní zmocněnec Peter Kotlár, známý odpůrce očkování. Už vydal jedno doporučení: Je třeba zastavit používání mRNA vakcín, protože prý mění lidskou DNA. Ale to nestačí. Slovenská vláda chce spustit policejní vyšetřování pandemie.

Na první pohled by to mohl být i dobrý nápad. Zemřelo přece mnoho lidí, zřejmě zcela zbytečně, utratilo se mnoho peněz, dost možná nesmyslně a nehospodárně. Dodnes nemáme ani v Česku žádné zhodnocení, co se vlastně stalo. Na Slovensku se tohoto selhání zjevně chtějí chopit. Jenže nejde o odvahu pustit se do mimořádně obtížného úkolu, jde naopak o brutální, odporné zneužití pandemie proti demokracii.

Selhání politiků jako Fico, kteří během pandemie odmítali zavádění opatření na její omezení, bude zakryto tím, že – slovy ministra vnitra – Slováci byli státem v té době „terorizováni“. Zadání je tedy jasné.

Cílem není něco vyšetřit nebo někoho potrestat, to je jen instrument, cílem je šířit mezi Slováky příběh o tom, jak je demokraté a odborníci terorizovali, jak na jejich rukou je krev a jak statečný Fico spolu s různými šarlatány bojuje za holý život obyčejného Slováka, kterému se konečně potvrdí, co si vždycky myslel. Cílem je likvidace demokracie.

Děje se to hned za našimi hranicemi a může to být nakonec jeden z účinných receptů i u nás. S pandemií jsme se nijak nevyrovnali, zemřely tu zbytečně desítky tisíc lidí a mnoho voličů bude možná rádo slyšet na antivaxerské šarlatánství s razítkem vládního zmocněnce nebo policejního vyšetřování. Ostatně obrovské demonstrace na Václaváku v režii krajní pravice byly nejspíše hnány těmito pocity.

