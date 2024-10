NATO studuje scénář ruského útoku na pobaltské země v roce 2027

23. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Lotyšsko a Litva budou první na ruském seznamu v případě jeho útoku na NATO, věří aliance. Americké centrum pro válčení nové generace simulovalo scénář možného útoku. Na jeho vývoji se podíleli bývalí velitelé sil NATO a USA v Evropě, generálové Philip Breedlove a Ben Hodges. Lotyšsko a Litva budou první na ruském seznamu v případě jeho útoku na NATO, věří aliance. Americké centrum pro válčení nové generace simulovalo scénář možného útoku. Na jeho vývoji se podíleli bývalí velitelé sil NATO a USA v Evropě, generálové Philip Breedlove a Ben Hodges.

Podle scénáře k útoku dojde v roce 2027. Ruská armáda zahajuje ofenzívu proti Lotyšsku a současně útočí na Litvu, přičemž jako předmostí využívá Kaliningradskou oblast a území Běloruska. Ve stejné době jsou jednotky NATO v pobaltských zemích nuceny ustoupit před příchodem hlavních sil.

V nejhorším případě bude vyslání posil v souladu s článkem 5 charty o kolektivní obraně aliance trvat 10 dní. Během této doby bude hlavní roli v obraně pobaltských zemí hrát německá armáda.

Nyní je v Litvě umístěno asi 800 vojáků Bundeswehru, kteří jsou součástí bojového uskupení NATO. Tyto síly jsou vybaveny "značným množstvím" vybavení, včetně tanků Leopard 2. Do konce roku 2027 bude kontingent navýšen na plnohodnotnou brigádu 4 800 vojáků a 200 civilních zaměstnanců a také 44 Leopardů 2.

Breedlove poznamenal, že hlavním úkolem těchto vojáků a rotačních jednotek ostatních zemí NATO bude "držet pozice až do příchodu velkých sil" aliance. "Potřebujeme získat co nejvíce času. Nejprve to bude letecká podpora, pak flotila a pak těžké pozemní síly," řekl.

Podle scénáře se ruské armádě v prvních třech dnech podaří dobýt Lotyšsko a využít okupovaná území k útoku na Litvu, ale německý tankový prapor ji obklíčí, což umožní zastavit postup vojsk. Pátý den simulační války se 44 tanků Leopard 2 přesune z Litvy a sedmý den vstoupí do týlu ruských sil postupujících z Lotyšska. Dále, podle scénáře, během tří dnů německé jednotky porazí početně silnější armádu Ruské federace.

Na konci desetidenní bitvy litevské síly ztrácejí 17 tanků, 145 obrněných vozidel a 3 650 vojáků, zatímco ruské síly ztrácejí 411 tanků, 1 019 obrněných vozidel a 11 420 osob. Nicméně v době příchodu posil by Litva byla "zdevastovaná a částečně okupovaná", jak vyplývá z analýzy simulovaných událostí.

Organizátoři simulace poznamenávají, že předložený scénář je nejnepříznivějším výsledkem, kterému lze předejít zvýšením výdajů na obranu na 4 % HDP, nasazením více sil NATO, včetně útočných vrtulníků Apache, a zrychlenou reakcí Západu na hrozby.

Vojenští a političtí vůdci zemí Severoatlantické aliance již dříve opakovaně varovali před možným ruským útokem v blízké budoucnosti. Vedení NATO bylo nuceno přehodnotit pravděpodobnost války kvůli zpravodajským informacím o schopnostech Ruské federace vyrábět zbraně a doplňovat armádu vojenským personálem.

Ruská elita se domnívá, že úspěch na bojišti na Ukrajině se nemusí zdát prezidentu Vladimiru Putinovi dostatečný, protože tuto frontu považuje pouze za jeden ze směrů v totálním konfliktu se Západem. V tomto ohledu bude chtít zaútočit na jednoho z členů NATO a ověřit, zda jsou země aliance skutečně připraveny riskovat a vyprovokovat 3. světovou válku kvůli několika kilometrům čtverečním poblíž ruských hranic. Úředníci a podnikatelé blízcí Kremlu v rozhovoru s novinářem Michailem Zygarem potvrdili, že v tomto případě bude nejpravděpodobnějším cílem Lotyšsko a další pobaltské země.

Zdroj v němčině: ZDE

0