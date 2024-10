Francouzský ministr obrany vyzval k diskusi o rozmístění "nejaderných sil" na Ukrajině kvůli odstrašení Ruska

23. 10. 2024

Spojenci Kyjeva musí diskutovat o rozmístění nejaderných odstrašujících sil na Ukrajině, jak navrhuje "plán vítězství" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl francouzský ministr obrany Sebastien Lecornu. Spojenci Kyjeva musí diskutovat o rozmístění nejaderných odstrašujících sil na Ukrajině, jak navrhuje "plán vítězství" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl francouzský ministr obrany Sebastien Lecornu.

"Představte si příměří nebo mírovou smlouvu a pochopíte, že otázka rozmístění nejaderných odstrašujících sil na území Ukrajiny, aby bylo možné odrazit novou hrozbu z Ruska, je zjevně otázkou, kterou je třeba řešit," řekl Lecornu v pořadu TF1/LCI.

Poznamenal, že "plán vítězství" Kyjeva je pouze začátkem politické cesty k vyřešení vojenského konfliktu. V rétorice ukrajinských úřadů dochází k obratu k "vojensko-politickým" prohlášením, ale v určitém okamžiku Ukrajina obnoví dialog s Ruskem, protože "nikdo nikdy neoznámil kapitulaci Rusů," uzavřel Lecornu.

Zelenskyj představil "plán vítězství" v polovině října. Skládá se z pěti bodů a dalších tří "tajných doplňků". Mezi vyhlášené body patří pozvání Ukrajiny do NATO do konce války s Ruskem, zrušení omezení na používání zbraní dlouhého doletu, rozmístění komplexního "nejaderného strategického odstrašujícího balíčku" v zemi a také pomoc při rozvoji ukrajinské ekonomiky. Dokument také stanoví, že ukrajinská armáda bude po skončení nepřátelských akcí schopna "využít své zkušenosti k posílení obrany NATO a Evropy" a nahradit americký kontingent.

Ukrajinský prezident předložil tento plán Spojeným státům, Velké Británii, Francii, Itálii a Německu. "Cílem plánu je, aby posílil nejen Ukrajinu, ale i celé naše euroatlantické společenství. Všichni znáte psychologii Ruska. Rusko se uchýlí k diplomacii pouze tehdy, když uvidí, že silou nemůže ničeho dosáhnout," zdůraznil Zelenskyj.

Kreml považoval iniciativu Kyjeva za "maskovaný plán" Spojených států na pokračování války. "Je to stejný plán Američanů bojovat s námi do posledního Ukrajince," řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Ruské ministerstvo zahraničí, když hovořilo o "plánu vítězství" a "mírovém vzorci" Ukrajiny, varovalo přátele a partnery Moskvy "před podporou těchto ultimátních iniciativ a formátů, do kterých se je snaží zatáhnout metodami podvodu a nátlaku".

Zdroj ve francouzštině: ZDE

