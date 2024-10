Poslanci a poslankyně by měli zamezit tomu, aby se místo pestrých lesů vysazovaly plantáže

22. 10. 2024

čas čtení 5 minut

tisková zpráva hnutí Duha Poslanci a poslankyně projednají novelu zákona o lesích, která by při svém schválení poprvé od roku 1995 způsobila, že se v lesích budou vysazovat monokultury. Ministerstvo zemědělství uvádí, že lesníky chce motivovat a rozvázat jim ruce. Již ale nemluví o tom, že toto rozvázání rukou může vést k výsadbě plantáží i na místech dosud pestrých lesů.

Novela zákona o lesích se má v úterý 22. října v prvním čtení projednat Poslaneckou sněmovnou, její schválení je podstatné pro naplnění Programového prohlášení vlády [1]. V příkrém rozporu se strategiemi Ministerstva zemědělství i Ministerstva životního prostředí návrh zákona opouští povinnost obnovovat lesy ekologicky vhodným druhovým složením. V nestátních lesích by tak vedl k výsadbě jednodruhových monokultur, což je v rozporu s doporučeními Evropského lesnického institutu. [2] Návrh ministerstva tak zároveň popírá požadavky Lesní strategie EU do roku 2030 a na ní vázaných specifikačních dokumentů [3] i Strategie ČR 2030, která výslovně uvádí kritérium, že „druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd“. [4] Hnutí DUHA již na jaře tohoto roku upozornilo [5], že Ministerstvem zemědělství předložený návrh novely lesního zákona ignoruje potřebu adaptace lesů na změnu klimatu, ochranu lesních půd a biodiverzity. Zásadní výhrady ke znění zákona předložilo i Ministersterstvo životního prostředí, ministr pro legislativu, Ministerstvo pro místní rozvoj, více než dvě desítky, krajů a organizací i vědci z iniciativy Vědci pro les. [6] MMR i Krajský úřad Středočeského kraje se obdobně jako Hnutí DUHA již v dubnu ohradili proti vypuštění povinnosti vysazovat minimální podíl listnáčů a jedlí v nestátních lesích.

Ministerstvo zemědělství rovněž prosazuje zrušit mu uloženou povinnost k přípravě vyhlášky, jenž by zajistila, že pro ochranu lesních půd i klimatu a biodiverzity se budou v lesích nechávat vybrané stromy na dožití a těžební zbytky. U navrhované platby za ekosystémové služby Ministerstvo zemědělství nezaručilo, jaké dodatečné činnosti ve prospěch klimatu a přírody podpoří. Výhrady k vymezení ekosystémových služeb předalo i MMR, Ministerstvo obrany, Krajský úřad Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Jan Skalík z kampaně Zachraňme lesy řekl: „Ministerstvo mluví o tom, že novelou lesního zákona rozváže ruce lesníkům, což v nestátních lesích může způsobit to, že se budou sázet monokultury. Protože je to zkrátka jednodušší. Na motivaci dotacemi k výsadbě rozmanitých lesů nemá ministerstvo peníze.”

„Kůrovcové kalamity nám ukazují, že monokulturní, stejnověké lesy jsou hrozbou a mnohde se nedožijí dospělosti. Druhově i věkově rozmanité lesy s dostatkem živin z tlejících zbytků mohou poskytovat jak dřevo, tak zadržovat vodu a mnoho dalšího.”



Kontakty: Jan Skalík, kampaň Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz



