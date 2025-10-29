Blouznění o osvobození Hnutí ANO z náruče Viktora Orbána a Donalda Trumpa
Pořád dokola se objevují úvahy o tom, jak Babiše osvobodit od SPD. Miroslav Kalousek navrhuje, aby demokraté odešli při hlasování o důvěře vládě ze Sněmovny, a tím byl prý Babiš byl osvobozen. Odejde kvůli tomu z Orbánovy frakce v Evropském parlamentu? Nebo si toho pan Kalousek ještě nevšiml, že Babišovo hnutí už není v ALDE?
Babiš jasně dává najevo, a je to logické, chytré, z pohledu jeho zájmů velmi správné, že chce koalici s SPD a motoristy, že chce Trumpa a Orbána. To není tak, že by to byl prozápadní demokrat, který trpí tím, že se musí paktovat s krajní pravicí. Hnutí ANO vystoupilo z jasně liberální a integrační frakce v Evropském parlamentu a vstoupilo, spoluzakládalo!, frakci tzv. patriotů Viktora Orbána, kterou demokratické frakce v Evropském parlamentu považují za jakousi sféru děsivé nákazy, takže se od ní izolují tzv. cordon sanitaire.
Babiš konsistentně a logicky, chytře, sází na zásadní reformu EU orbánovským směrem, na vzestup krajní pravice typu AfD, lepenovci, a na NATO v pojetí prezidenta Trumpa. Babiš je jednoznačně proevropský, prozápadní ve stejném smyslu jako Orbán nebo Trump. Demokraté proti tomu nenabízejí žádnou alternativu, naopak zejména v režii premiéra Fialy pořád mluvili a mluví o českých národních zájmech namísto společného zájmu Unie. Jednoznačně v tomto smyslu vyzněl už první novoroční projev premiéra Fialy v lednu 2022.
Zopakujme si to: má někdo problém se zahraničněpolitickou orientací motoristů a pana Turka obzvláště? Namítne se, že nikdo v ČR nemá blíže k americkému prezidentu Trumpovi. Turek může mít největší šanci dostat se na oficiální návštěvu do Bílého domu ze všech politiků nové vlády. Budou demokraté tvrdit, že to je popření prozápadní politiky? Má někdo problém s tím, že ANO je ruku v ruce s SPD, která de facto chce vystoupení z EU? Orbán chce EU zničit a má na to frakci v Evropském parlamentu. A říká tomu hluboká reforma. Babiš sází na budoucnost, které demokraté nejen odmítají čelit, ale dokonce ji ani nevidí, utíkají před ní. A to, že odejdou ze Sněmovny něco změní? Hlouběji strkat hlavu do písku už asi ani nejde.
