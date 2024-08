Videonávody a návody na sextortion nalezené na TikToku a YouTube

22. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Už jsme tady několikrát upozorňovali, že sociální sítě jsou nesmírně škodlivé pro děti a pro mladé lidi. Působí jim vážnou psychickou újmu a dopady zřejmě budou dlouhodobě katastrofální. V Británii nejméně jedna dívka spáchala sebevraždu, protože byla naprosto zmanipulována materiály na sociálních sítích, doporučujících mladým lidem, aby si vzali život. Rodiče této dívky usilují o to, aby byli mobily zakázány dětem do 16 let, anebo aby z jejich telefonů byl odstraněn přístup na sociální sítě. Když se v Česku ozvalo echo těchto protestů, samozřejmě se vyskytli okamžitě potrhlí ultrapravičáci, kteří tvrdí, že nic se v Česku zakazovat nebude: musí být absolutní svoboda ve všem. Kromě toxického psychického náporu na děti, který sociální sítě vytvářejí, však existuje ještě jiná hrůza: sextortion: sexuální vydírání. Viz níže (JČ)



Návody ukazují, jak z teenagerů vylákat intimní fotografie a finančně je vydírat



Podrobné písemné návody a videonávody k finančně motivovanému sexuálnímu vydírání - běžně známému jako sextortion - jsou volně dostupné na internetu a zločinci nabízejí specializovanou výuku na míru za další platbu, zjistil Guardian.



Návody lze nalézt na platformách, jako jsou TikTok, YouTube a Telegram.



V případech sextortionu jsou teenageři online podvedeni, aby poslali své intimní fotografie podvodníkům, kteří pak požadují peníze a vyhrožují, že pokud teenageři nebudou platiti, intimní fotky vyděrači na sociálních sítích rozšíří všem.





Adam Priestley, vedoucí manažer britské Národní agentury pro boj proti trestné činnosti (NCA), řekl: „Na platformách, jako je TikTok a YouTube, jsou k dispozici písemné návody a videonávody, často nazvané „návody na sextortion“. (Sextortion je výraz spojený ze slov sex a extortion, vydírání.)



„Ty, které jsme viděli na YouTube, poskytují návod krok za krokem, jak tyto vydírací trestné činy spáchat od začátku do konce, včetně vytvoření falešných online účtů, získání čísla pro zasílání SMS, tipů, jak se zaměřit na oběti a jak realizovat zisk z trestného činu.



„Zločincům je zde doporučeno, aby se zaměřili na střední školy, a návod, jak obětem vyhrožovat a jaký jazyk používat. Na internetu jsou k dispozici k prodeji ukázky návodů, které jsou nabízeny jako 'kompletní příručka k vydírání' za cenu přibližně 10 000 nigerijských nair (cca 150 Kč).“



Samostatně se Guardian seznámil s písemným návodem, který má více než 80 stran a který objevila firma zabývající se kybernetickou bezpečností a který byl v únoru zpřístupněn na kanálu v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Příručka byla sdílena s NCA a Telegram ji po upozornění Guardianu odstranil.



Dokument, stylizovaný jako příručka a návod pro pachatele, je brutálně obsáhlý a sepsaný anonymní osobou, která tvrdí, že se této trestné činnosti věnuje již sedm let a že za tu dobu zneužila 5 000 „úspěšných cílů“.



Příručka slibuje „cenné poznatky a nástroje“, včetně rad, jak vytvářet falešné profily, rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, jak získat přístup k účtům cizích osob na sociálních sítích a jak navázat počáteční spojení a následně manipulovat a nutit oběti k zasílání explicitního obsahu.



Autor tvrdí, že mezi tři nejvýznamnější země, kde lze úspěšně spáchat online vydírání, patří Spojené království, USA a Kanada. Doporučuje čtenářům, aby se zaměřili na teenagery a mladé dospělé, a naznačuje, že mohou očekávat, že sexuálně explicitní obsah obdrží „nejméně od 5-10 cílů z 200“.



Příručka vysvětluje, jak se tato praktika přesunula na různé platformy poté, co si některé skupiny sociálních médií začaly hrozbu více uvědomovat - například varuje, že „odhalit svůj cíl na Instagramu je nyní prakticky nemožné“ po nedávných aktualizacích na této stránce.



Tato příručka také nabízí čtenářům přístup ke konkrétním vyděračským skriptům, které autor používá, za 50 dolarů a tři měsíce individuálního poradenství za 250 dolarů. Bezpečnostní experti odhalili důkazy o nejméně 276 finančních transakcích s pisatelem, což svědčí o tom, že si tyto služby kupují jednotlivci.



Příručka naznačuje, jak moc se tento zločin profesionalizoval, a zdůrazňuje možnost udělat si z něj výnosný byznys.



Mluvčí společnosti YouTube uvedl: : „Tento problém bereme velmi vážně a máme zavedena přísná pravidla na ochranu našich uživatelů před podvody a jiným škodlivým chováním. Obsah, který poskytuje návody k činnostem, jako je phishing a cryptophishing, není na YouTube povolen a bude odstraněn.“



TikTok uvedl, že platforma proaktivně zjišťuje a odstraňuje obsah tohoto druhu, a to i prostřednictvím šetření svých moderátorských týmů. Pokud jde o takzvané „Yahoo Boys“ - kyberzločince se sídlem v Nigérii - TikTok uvedl, že při tvorbě strategie prosazování práva využil místní odborníky na moderování.





Mluvčí společnosti Telegram uvedl: „Sexuální vydírání je na platformě Telegram výslovně zakázáno. Moderátoři aktivně monitorují veřejné části platformy a přijímají hlášení uživatelů, aby odstranili obsah, který porušuje podmínky služby Telegram.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

