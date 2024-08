Lživý "informační náskok" České televize

Skutečnost:

„[Členové Hamásu] mě v zajetí nebili, ani mi nestříhali vlasy; zranil mě pád zdi, který způsobil pilot [izraelského] letectva.“



-Noa Argamani



Freed Israeli captive says she was wounded by Israel, not Hamas