Téměř všechny velké banky v Kyrgyzstánu zastavily převody do Ruska

23. 8. 2024

Velké banky v Kyrgyzstánu pozastavily převody mezi ruskými a kyrgyzskými bankami kvůli novým protiruským sankcím. Tento seznam zahrnuje: Bakai Bank, Demir Bank, Dos-Kredobank, Keremet Bank, Bank of Asia, Optima Bank, Eldik Bank (RSK Bank), Kyrgyzkommertsbank, MBANK a Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB).

Národní banka Kyrgyzstánu vysvětlila, že komerční banky jsou povinny dodržovat zákony o boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz. To zahrnuje ověřování zákazníků v rámci zásad Know Your Customer (KYC) a poskytování dokumentů potvrzujících legitimitu transakcí a zdrojů finančních prostředků. Banky jsou odpovědné za bezpečnost vkladů a jsou povinny posuzovat a zmírňovat rizika, včetně dodržování standardů v oblasti boje proti financování terorismu (CFT) a praní špinavých peněz (LPD).

V reakci na protiruské restrikce začaly kyrgyzské banky přijímat další opatření, aby se vyhnuly sekundárním sankcím. Posíleno bylo zejména ověřování přítomnosti či nepřítomnosti klientů a protistran na sankčních seznamech, shrnula Kyrgyzská národní banka.

V dubnu kyrgyzské banky přestaly obsluhovat ruské karty Mir, na jejichž provozovatele se na konci února vztahovaly blokační sankce USA. Místní národní platební systém Elcart oznámil ukončení plateb prostřednictvím Miru. Ruské karty, které se začaly vydávat krátce po anexi Krymu, již nelze používat k platbám v maloobchodních prodejnách v Kyrgyzstánu, k provádění transakcí prostřednictvím bankomatů a také k převodům z karty na kartu.

Od začátku března většina bank v Arménii odmítá s Mirem spolupracovat a na konci měsíce byla z obchodu Android Google Play odstraněna mobilní aplikace (OS) Mir Pay. Samsung zároveň oznámil, že od 3. dubna nebudou uživatelé moci používat a přidávat karty Mir do Samsung Pay a čínský platební systém UnionPay zablokoval provoz karet MIR-UnionPay mimo Ruskou federaci.

Zdroj v ruštině: ZDE

