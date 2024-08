Je Trump v pořádku? Jeho bezprostřední reakce na vzestup Harrisové znepokojuje jeho příznivce

Nesouvislé projevy prošpikované urážkami, narcismem a Trumnpovouposedlostí velikostí davu vyvolávaj íotázky o způsobilosti bývalého prezidenta k výkonu funkce





Dokonce i někteří příznivci Donalda Trumpa si nyní kladou otázku, která byla zhoubou Joea Bidena: je bývalý prezident způsobilý k výkonu funkce?



Ale zatímco Bidenovu kandidaturu na znovuzvolení do značné míry potopila jediná katastrofální televizní debata před celostátním publikem, Trump při kampani po celé zemi s každým chaotickým a nesouvislým projevem zvyšuje pochybnosti.



Ačkoli se mnohým Trumpovým příznivcům i kritikům může zdát, že blábolivé řeči a nehorázně vyvratitelná tvrzení, prokládaná zlobou a vitriolem, nejsou ničím novým, zdá se, že bývalého prezidenta dohnalo k novým rekordům to, že se před měsícem náhle ocitl v souboji s Kamalou Harrisovou. Dokonce i někteří příznivci Donalda Trumpa si nyní kladou otázku, která byla zhoubou Joea Bidena: je bývalý prezident způsobilý k výkonu funkce?Ale zatímco Bidenovu kandidaturu na znovuzvolení do značné míry potopila jediná katastrofální televizní debata před celostátním publikem, Trump při kampani po celé zemi s každým chaotickým a nesouvislým projevem zvyšuje pochybnosti.Ačkoli se mnohým Trumpovým příznivcům i kritikům může zdát, že blábolivé řeči a nehorázně vyvratitelná tvrzení, prokládaná zlobou a vitriolem, nejsou ničím novým, zdá se, že bývalého prezidenta dohnalo k novým rekordům to, že se před měsícem náhle ocitl v souboji s Kamalou Harrisovou.



Trump se ještě více rozzuřil, když se jeho náskok v průzkumech za Bidena vypařil a Harrisová si otevřela jasný, i když těsný náskok. Zdá se, že taktika viceprezidentky, kdy se Trumpovi spíše vysmívá, než aby s ním polemizovala, ho ještě více popudila.





Od chvíle, kdy Harrisová převzala plášť předpokládané demokratické kandidátky, Trump tvrdí, že "on sám" je fyzicky da\leko atraktivnější než ona, zpochybňuje, zda je to skutečně černoška, a napadá její smích jako smích „šílence“.





Během pouhých několika měsíců se obavy ohledně způsobilosti k výkonu funkce přesunuly z Bidena na Trumpa, který je nyní nejstarším prezidentským kandidátem USA v historii.







Tramp také Harrisovou charakterizoval jako komunistku a fašistku a označil ji za „hloupou“, ale pak televizi CBS řekl, že to nemyslel jako urážku, protože to je „prostě fakt“.„Nemyslím si, že je to příliš chytrá osoba. Mám z toho takový pocit. Myslím, že je to tak správně. Myslím, že já osobně jsem velmi inteligentní člověk, a to říká hodně lidí,“ řekl.Zdá se, že Trump je obzvláště posedlý velikostí davů na shromážděních Harrisové a sklízí posměch za nepravdivé tvrzení, že k předstírání účasti veřejnosti na svých shromážděních použila umělou inteligenci.Když si Trump nedělá starosti s velikostí davů, trápí ho vzhled Harrisové. Poté, co se viceprezidentka objevila na obálce časopisu Time, Trump přirovnal její vzhled k Sophii Lorenové a své ženě Melanii, načež provedl srovnání se svými vlastními rysy.„Vypadám daleko lépe než Kamala,“ prohlásil před tisíci diváky, které spíše pobavil, než přesvědčil.Reakce Melanie na manželovo nepřímé tvrzení, že Trump vypadá lépe než jeho žena, není známa.Trump se v posledních měsících snažil dvořit černošským voličům, protože se pokouší získat dostatek jejich podpory, aby získal podporu v klíčových státech, jako je například Michigan. Své vlastní věci však nijak neprospěje, když zpochybní, zda je Harrisová, jejíž matka se narodila v Indii a otec na Jamajce, skutečně černoška - a to činil při rozhovoru v Národní asociaci černošských novinářů a k údivu téměř všech v místnosti.„Vždycky byla indického původu a propagovala pouze indické dědictví,“ řekl. „Nevěděl jsem, že je černoška, dokud se před několika lety náhodou nestala černoškou a teď chce být známá jako černoška.“Trump také prohlásil, že on sám „byl nejlepším prezidentem pro černošské Američany od dob Abrahama Lincolna“.V podobném duchu bývalý prezident občas odbočuje od psaného scénáře a vede otevřenou debatu sám se sebou o tom, jak vyslovovat jména, ať už Kamalu, nebo křestní jméno moderátorky CNN Dany Bashové na nedávném shromáždění.Na shromáždění v Pensylvánii před týdnem zašel Trump tak daleko, že blábolil o blábolení.„Já neblábolím. Jsem opravdu chytrý chlap, víte, opravdu chytrý. Já neblábolím. Ale tuhle, kdykoli jsem udeřil příliš tvrdě, říkali, že blábolím, blábolím,“ řekl davu.I některé Trumpovy nejvěrnější fanoušky toto vystoupení vyvedlo z míry. Joan Longová přijela z New Yorku se svým manželem Billym, aby viděla bývalého prezidenta mluvit.„Upřímně řečeno, nemůžu říct, že bych věděla, proč začal mluvit o tom, jak se vyslovují jména. Co to má společného s volbami?“ řekla. „A přála bych si, aby přestal mluvit o tom, jak Kamala vypadá.“Podobně znepokojeni jsou i přední republikáni. Senátor Lindsey Graham prosil Trumpa, aby se soustředil na témata, která bývalému prezidentovi nejlépe nahrávají, jako je ekonomika.„Jeho politika je pro Ameriku dobrá, a pokud se vede debata o politice prezidenta, vyhrává on. Donald Trump provokatér, showman, nemusí tyto volby vyhrát,“ řekl Graham v pořadu televize NBC Meet the Press.Nikki Haleyová, republikánská bývalá kandidátka na prezidentku, která Trumpa předtím, než ho podpořila, odsoudila jako nezpůsobilého pro úřad, řekla, že „nevyhraje tím, že bude mluvit o tom, jaké rasy je Kamala Harrisová“ nebo že ji nazve „hloupou“. Kevin McCarthy, republikánský bývalý předseda Sněmovny reprezentantů USA, řekl televizi Fox News, že Trump by měl přestat dělat z tohoto závod osobností a „přestat zpochybňovat velikost jejích davů“.Trump, k ničímu překvapení, se bez ohledu na to pustil do boje. Novinářům řekl, že je na Harrisovou „velmi rozzlobený“ za to, že ho označila za divného, a že má proto „právo na osobní útoky“.Zdá se, že Harrisová také Trumpa rozčílila, když srovnávala svou minulost prokurátorky s jeho postavením odsouzeného zločince. „Někteří lidé říkají: 'Ach, proč nejsi hodný? Ale oni nejsou hodní na mě - chtějí, abych byl ve vězení,“ řekl Trump novinářům.To vše je v pozoruhodném kontrastu s týdny následujícími po Bidenově katastrofálním vystoupení v červnové debatě. Trump tehdy zřejmě pro jednou poslechl své poradce, protože ustoupil od neutuchajících osobních útoků a zpochybňování způsobilosti jednaosmdesátiletého prezidenta k výkonu funkce nechal do značné míry na tisku a veřejném mínění.Bývalý prezident se krátce tvářil tak důstojně, jak to jen bylo možné. Červencový pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii jeho postavení nijak neuškodil. Průzkumy veřejného mínění Trumpa vynesly do čela a poradci jeho kampaně se otevřeně radovali z vyhlídky na listopadové drtivé vítězství. Ale energie, kterou rozpoutal vstup Harrisové do prezidentského klání, znovu vyvolala starého Trumpa.Když se pozornost soustředila na Bidenovu mentální ostrost, Trump prohlásil, že každý prezidentský kandidát by měl povinně absolvovat kognitivní test. Když na něj tento týden CBS News zatlačila, zda tak sám učinil, Trump prohlásil, že nedávno měl „perfektní skóre“ ve dvou kognitivních testech.„Všechno jsem zvládl správně. A jeden z lékařů řekl: 'To jsem ještě nikdy neviděl, abyste měl všechno správně,'“ řekl.Mnoho Američanů o tom není tak přesvědčeno. Průzkum společnosti JL Partners pro deník Daily Mail počátkem tohoto týdne ukázal, že počet amerických voličů, kteří mají důvěru v to, že Trump je schopen plně strávit informace o národní bezpečnosti, udržet pozornost na schůzkách a zapamatovat si jména světových lídrů, s nimiž hovoří - a kteří mají důvěru v to, že bude za čtyři roky ještě naživu -, od března prudce klesl.