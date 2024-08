Rusko: Státní duma navrhuje vojenskou přípravu prvňáčků

23. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

V ruských školách by se základy vojenského výcviku měly zavádět od první třídy, řekl agentuře RIA Novosti poslanec Státní dumy Viktor Vodolackij. V ruských školách by se základy vojenského výcviku měly zavádět od první třídy, řekl agentuře RIA Novosti poslanec Státní dumy Viktor Vodolackij.

Již dříve takovou iniciativu předložil bývalý účastník války na Ukrajině, který navrhl, aby se žáci prvního stupně v Syzrani učili základům ovládání dronů, taktické medicíně a základům výcviku v oblasti útoku pěchoty.

"Počínaje první třídou, ve školách, musíme dětem vštěpovat lásku k vlasti, znalost historie rodné země, schopnost přijít na pomoc svým druhům," řekl.

Navrhl také, aby se na základních školách zavedl předmět o bezpečnosti, zachování historické pravdy a boji proti extremismu a terorismu. Podle náměstka může být takový výcvik začátkem úvodu do problematiky "Základy bezpečnosti a ochrany vlasti".

Ve školách se od nového školního roku bude místo výuky bezpečnosti života vyučovat nový předmět - "Základy bezpečnosti a ochrany vlasti". Učitelé, kterým se bude říkat "učitel – organizátor základů bezpečnosti a ochrany vlasti", budou účastníci invaze na Ukrajinu. Pro nový předmět již správy některých vzdělávacích institucí zakoupily potřebný "inventář": Simulátory válečných ranění, dozimetry a modely min.

V listopadu loňského roku na zasedání Světové ruské lidové rady vyjádřil Vladimir Putin názor, že je nutné do procesu vzdělávání mladých lidí zahrnout náboženské osobnosti, sportovní a vojensko-vlastenecké organizace. Podle prezidenta pouze takový integrovaný přístup zachová "svobodné lidi", kteří jsou odpovědní současné i budoucí generaci. V únoru místopředsedkyně vlády Ruské federace Taťána Golikovová uvedla, že systém vlastenecké výchovy v zemi do konce roku 2024 pokryje asi 72 % dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let.

V červenci určila Nadace prezidentských grantů vítěze druhé soutěže mezi projekty na organizaci dětské rekreace. Většina schválených žádostí se týká trávení prázdnin ve vojensko-vlasteneckých táborech, kde se děti budou učit modlit a zacházet se zbraněmi.

Zdroj v ruštině: ZDE

0