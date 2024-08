Je vůbec nějaký rozdíl mezi Fialou a Babišem?

22. 8. 2024 / Jan Čulík

Jsem šokován. Lžou oba:



Český národ nemá méně hrdinů než jiné národy, jenom o nich často nemluvíme a možná i toto nesebevědomí je jedním z limitů, který nás ještě dělí od toho, abychom patřili mezi ty nejúspěšnější.



Mám radost, že jsme mohli dnes ve Strakově akademii promítat film Vlny režiséra Jiřího… pic.twitter.com/XbVtqxPJ1p — Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2024

Učím v Brně na Masarykově univerzitě a tam mají v podstatě dobrou zkušenost s Petrem Fialou, tak jsem doufal, že to bude dobrý premiér. Bohužel se během času ukázalo, že jsem se drasticky mýlil. Buď je nefunkční, anebo dělá opravdu děsivé potrhlosti. Mezi ně patří setkání s šíleným extremistou, argentinským prezidentem Mileim, nekritická podpora oligarchů a absence jejich rozumného zdanění, vydírání chudých lidí velkými daněmi, nefunkční systém sociální podpory, nekritická podpora izraelského vraždění v Gaze, jímž se Česko vyčlenilo z civilizované mezinárodní společnosti, no a v poslední době lhaní o české historii.

Psal jsem tu už ve své recenzi z Karlových Varů dne 1. července, že Mádlův film Vlny o období československé historie od září 1967 do zářčí 1968 je dobře napsaný, zahraný a zrežírovaný, jenže je lživý. Absolutně pomíjí skutečnost, že komunistický režim v Československu druhé poloviny šedesátých let byl nesmírně liberální a vytváří falešný dojem, že komunistická éra v Československu byla jedna čtyřicetiletá černá díra trvalého kriminálního útlaku. Nebylo to tak. Pokud je Fiala politolog, musí vědět, že vytvářením dojmu, že se v roce 1967 komunistická strana v Československu chovala utlačitelsky a zločinecky a v zemi vládla všemocná StB, je absolutní lež. Přesto ji šíří a česká média to nekriticky opakují. PS. K Fialovu lhaní o tomto filmu se připojil i komunista Petr Pavel. Česko se už úplně odtrhlo od reality.



Ve středu si byla na film Vlny podívat také historička Muriel Blaive. Poukazuje na to, že film diváka manipuluje už v samotném úvodu, než film samotný začne: je tam předsazena pasáž o tom, že komunismus znamenal vražedný útlak. Jenže z té pasáže není jasné, zda počet uváděných obětí se týkal celého sovětského bloku, nebo jen Československa. Muriel Blaive píše:







"Jo, znovu jsem se na to podívala - ten úvod mluví o tom, jak SSSR ovládal země, a zmiňují se o 1 300 000 politických vězňů, přičemž ukazují Miladu Horákovou, takže implikace je zřejmá, že se to týká Československa, a pak mluví o 5 600 popravách, zatímco ukazují proces se Slánským. Takže vytvářejí dojem, že ta čísla platí pro to, co se dělo v Československu. To je opravdu směšné! Měla jsem z toho velmi podobný dojem jako z té česko-rakouské výstavy, kde Češi prezentovali gulag jako typicky komunistický, jako by byl gulag i v Československu. Typicky to byl obojaký způsob, jak vytrhnout věci z kontextu, aby se vytvořil falešný ideologický dojem, ale aniž by se to řeklo otevřeně, aby se to pak mohlo popřít."









No a tu lživou představu, že komunismus byl trvalá čtyřicetiletá černá díra útlaku, ten Mádlův film šíří, v recenzi jsem poukázal na to, že je to nepřesvědčivé, protože jak mohli být údajně odvážní novináři v Československém rozhlase, když vládl stalinský útlak jak padesátých letech - a skoro všichni v České republice tuto lež obdivují a podporují. Je to hnus.







Opakuji: Komunismus v Československu nebyl jednotně utlačitelský po dobu čtyřiceti let. Skutečně brutální a vražedný byl po dobu prvních pěti let po převratu v roce 1948, do Stalinovy smrti roku 1953. Pak následovalo asi sedm let stagnace, protože už se nevraždilo, ale nebylo možno provést rehabilitaci postižených, protože dál vládli v zemi kriminálníci ze začátku padesátých let. Avšak už ke konci padesátých let se utlačitelský režim začal rozkládat. Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se před časem promítala retrospektiva filmů Pavla Kohouta a jeho manželky Jeleny Mašínové. Jejich filmy už z konce padesátých let byly vůči režimu pozoruhodně, až brutálně kritické. Kohout byl komunista! V šedesátých letech nastoupila liberalizace, a tu prosazovali aktivisté v komunistické straně. Ta vyvrcholila Pražským jarem. Po invazi v srpnu 1968 se nepodařilo prosovětským konzervativcům ve straně prosadit nový útlak až do jara 1970, kdy husákovský režim provedl čistky reformistů. Ovšem ač byl husákovský "normalizační" režim odporný, zdaleka nebyl tak vražedný jako raná padesátá léta. Zaručil se za to sám Husák, protože on sám byl v raných padesátých letech obětí komunistického útlaku, a tak řekl, že popravovat se nebude. Sedmdesátky a osmdesátky se však vyznačovaly skutečností, že komunismus už byl v Československu zdiskreditovaný, protože během Pražského jara se otevřeně mluvilo o všech jeho zločinech z padesátých let. Málokdo komunistické ideologii tou dobou už věřil a po lidech to režim ani nechtěl: jen požadoval, aby lidi vyvěšovali vlajky a transparenty a v soukromí si mohli dělat, co chtěli. Když jste vyvěšovali vlajky a transparenty, byli jste odměnění konzumerismem. Lidi se v tom naučili chodit a mentalita normalizace silně přežile i v českém postkomunismu až dodneška.





Tyhle základní informace, ovšem, lidi jaksi nějak nevědí. moderní historie se ve školách nevyučuje a pro mladé lidi je to jak bitva na Bílé hoře. Stačí ideologický blábol o trvalém komunistickém útlaku, kteroužto lež nyní rozšiřuje i ministerský předseda. No teda!





A tak je to v ČR se vším.







Nelze tam řešit žádné problémy, protože odpovědní jedinci ve funkcích nejsou schopni vnímat pragmaticky realitu, co se děje, ale dívají se na všechno filtrem svého antikomunistického ideologického mustru.







A ten virtuální antikomunismus je opravdu zvláštní. Proč jsou jím Češi natolik posedlí, že jim to zabraňuje dělat cokoliv ve svůj prospěch. Proboha, komunismus skončil PŘED PĚTATŘICETI LETY. Proč je jím dodneška tolik lidí stále tak posedlých?





Jak to bylo v Československu pětatřicet let po pádu nacistické okupace, tedy v roce 1980? Taky lidi bláznili a pořád obsesivně mluvili o nacistickém útlaku? Vůbec ne.





Tak co to je?





Ta ideologická zabedněnost pak vede k tomu, že se neřeší nic. Fiala se chvástá, že (pomalu) stavějí dálnice, ve skutečnosti je daleko ekonomicky návratnější stavět cyklotrasy a vysokorychlostní železnice - které ovšem v Česku nejsou a nebudou. Praze se všichni posmívají, že je zahlcená auty. Čechům to nevadí, bojují proti komunismu, který skončil před pětatřiceti lety.





A pan premiér lže jak Babiš.







