HRW: Británie musí ukončit svůj dvojí přístup k ochraně civilistů v Gaze a na Ukrajině

27. 8. 2024

Foto: Britský labouristický ministr zahraničí David Lammy



Aby Spojené království ukončilo utrpení civilistů na Ukrajině a v Gaze, musí se vzdát dvojího metru a uplatňovat mezinárodní humanitární právo stejně, píše Yasmine Ahmedová, ředitelka lidskoprávní organizace Human Rights Watch pro Británii.



Mezinárodní právo nemá oblíbence, protože spravedlnost je pověstně slepá, píše Yasmine Ahmedová z HRW.

Dne 8. července udeřily ruské rakety do dětské nemocnice v Ohmatdytu na Ukrajině, kde zabily 36 a zranily 140 lidí.



Dne 8. července udeřily ruské rakety do dětské nemocnice v Ohmatdytu na Ukrajině, kde zabily 36 a zranily 140 lidí.

Britská reakce na útok, kterou přednesla velvyslankyně Barbara Woodwardová na zasedání Rady bezpečnosti OSN v Kyjevě, byla jednoznačná: útok byl projevem „zbabělé zvrhlosti" a jednání Ruska představovalo „barbarské násilné činy". Útoky namířené na zdravotnická zařízení jsou podle mezinárodního humanitárního práva obecně válečnými zločiny.



Vzhledem k jasným ochranným opatřením uvedeným v mezinárodním humanitárním právu (MHP) a zjevnému ignorování těchto opatření ze strany ruských orgánů není překvapivé a je pozitivní, že velvyslankyně Woodwardová využila svého projevu k tomu, aby členům Rady bezpečnosti připomněla, že „úmyslné vedení útoků proti civilistům a civilním objektům představuje válečný zločin“. Vzhledem k okolnostem je to správná reakce.



Stačí se však vydat 2000 kilometrů jižně od Kyjeva na okupovaná palestinská území a uplatňování mezinárodního humanitárního práva ze strany Spojeného království se jeví jako mnohem nejednoznačnější.





Vláda Spojeného království se ve svých vyjádřeních často nesoustředila na ochranu palestinských civilistů v případech, kdy izraelské síly zaútočily na civilisty a civilní infrastrukturu - a výslovně neodsoudila jednání Izraele, pokud bylo protiprávní. Naproti tomu zcela správně jednoznačně odsoudila závažné zločiny spáchané ozbrojenými skupinami vedenými Hamásem 7. října 2023, včetně útoků na civilisty a braní civilních rukojmí.

A podle Dětského fondu OSN (UNICEF) bylo od října do července izraelskými útoky přímo zasaženo nebo poškozeno 84,6 % všech škol v pásmu Gazy, které často poskytují útočiště stovkám vysídlených palestinských civilistů. Mnohem jednodušší je spočítat nemocnice a školy, které nebyly terčem útoku ani napadeny - takový je rozsah a pravidelnost ničení.





Rovněž nebere dostatečný ohled na civilní oběti a zničení civilní infrastruktury, které byly důsledkem nezákonných izraelských útoků během těchto i předchozích bojů, často údajně obhajovaných přítomností bojovníků nebo tzv. obranou „lidskými štíty“.





Snad nikde není nepohodlí Spojeného království při uplatňování mezinárodního humanitárního práva patrnější než v jeho nečinnosti při pozastavení licencí na prodej zbraní Izraeli. Britské zákony stanoví, že licence by měly být pozastaveny, pokud existuje „jasné riziko“, že by zboží mohlo být použito ke „spáchání nebo usnadnění závažného porušení mezinárodního humanitárního práva“.







Podle mezinárodního humanitárního práva je civilní infrastruktura včetně nemocnic, škol a uprchlických táborů chráněným civilním objektem a nikdy by neměla být cílem útoku. Strany se mohou zaměřit pouze na bojovníky a vojenské cíle. Útok je protiprávní, pokud nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty nebo pokud by podle očekávání způsobil civilnímu obyvatelstvu nepřiměřenou škodu ve srovnání s vojenským ziskem.Nejenže cílem útoku nesmí být civilní obyvatelstvo, ale strany konfliktu musí také přijmout veškerá možná opatření, aby minimalizovaly škody na civilním obyvatelstvu a civilních objektech. Jedním z takových opatření je požadavek na účinné varování předem, pokud útok může postihnout civilní obyvatelstvo.Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, mají podle MHP zvláštní ochranu - strany konfliktu je musí respektovat s výjimkou specifických situací, kdy je strana konfliktu použije ke spáchání „činu škodlivého pro nepřítele“.Minulý měsíc Světová zdravotnická organizace oznámila, že od 7. října zaznamenala více než 1000 útoků na zdravotnická zařízení v Gaze.Od 7. října organizace Human Rights Watch zdokumentovala několik nezákonných útoků izraelských sil v Gaze, z nichž některé se rovnají zjevným válečným zločinům, včetně útoků na zdravotnická zařízení, personál a dopravu, obytnou budovu a úderů na konvoje a prostory humanitárních pracovníků.V květnu 2024 požádal žalobce Mezinárodního trestního soudu o vydání zatykače na izraelského premiéra Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta za zjevné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně použití hladomoru jako metody vedení války a úmyslného vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu, spolu s žádostí o zatčení vedoucích představitelů Hamásu za zjevné zločiny spáchané 7. října a po něm.Mezinárodní soudní dvůr již třikrát vydal předběžná opatření v rámci případu Jihoafrické republiky, která tvrdí, že Izrael porušuje Úmluvu o genocidě z roku 1948, kterou Izrael nadále ignoruje.Začátkem tohoto měsíce jsme byli svědky dalšího smrtícího útoku, kdy bylo zabito více než 100 lidí, kteří se shromáždili k ranním modlitbám ve škole al-Tabaeen.Ve škole se ukrývaly tisíce lidí, zatímco izraelské zbraně se prohnaly komplexem a způsobily takový masakr a zkázu, že lékaři oznámili, že nejsou schopni identifikovat mnoho obětí a jsou zcela ohromeni počtem zraněných.Britský ministr zahraničí David Lammy sice v příspěvku na X uvedl, že je „zděšen“ „ztrátami na životech“, ale nezmínil se o klíčových zásadách mezinárodního humanitárního práva, které mají chránit civilisty a které by měly být ústředním bodem přístupu Spojeného království k bojům v Gaze, stejně jako na Ukrajině.Patří mezi ně zákaz útoku na civilisty a zásady rozlišování a proporcionality a zvláštní ochrana zdravotnických zařízení.Vláda Spojeného království se totiž dosud nevyjádřila ke zprávám z dubna, podle nichž pravidla IDF pro zaměřování útoků umožňují zabít až 20 civilistů, aby byl zasažen jediný nízko postavený člen Hamásu. „V praxi zásada proporcionality neexistovala,“ uvedl údajně izraelský důstojník v místnosti pro cílenou operaci.Ministr zahraničí však ve svém tweetu upozornil na povinnost palestinských ozbrojených skupin chránit civilní obyvatelstvo, což je povinnost, která zahrnuje i to, aby se v rámci možností vyhnuly umísťování vojenských cílů v civilních oblastech.Ale uvést to bez odkazu na povinnosti, které má izraelská armáda, tedy chránit civilisty, je křečovité a lehkomyslné.Hrozí, že se tím posílí mylná představa, že útoky na civilisty jsou oprávněné, pokud jsou přítomni bojovníci, bez ohledu na zásadu proporcionality a požadavek přijmout veškerá proveditelná opatření k minimalizaci civilních škod.Povinnosti válčících stran chránit civilní obyvatelstvo jsou nereciproční - izraelská armáda není nikdy oprávněna provádět úmyslné, nerozlišující nebo nepřiměřené útoky na civilní obyvatelstvo.Zdá se, že Spojené království vzalo na vědomí některé kritické připomínky. V nedávném prohlášení pro OSN velvyslanec James Kariuki, zástupce stálého zástupce Spojeného království při OSN, důrazněji prohlásil, že je třeba, aby izraelská armáda dodržovala válečné zákony.V článku ministra zahraničí, který byl zveřejněn den po prohlášení velvyslance Kariukiho, se však vyhýbá zmínce o ochraně poskytované civilistům a civilním objektům, což je jasná výjimka, když ji položíme vedle nesčetných případů, kdy oprávněně odsoudil útoky na civilisty ze strany Íránu, Hizballáhu, Hamásu a samozřejmě Ruska.Zdrženlivost nazývat věci pravými jmény v souvislosti s jednáním Izraele je nejzřetelnější v ochotě vlády odsoudit rétoriku izraelských ministrů týkající se špatného zacházení se zadrženými a hladovění civilistů, ale neschopnost odsoudit samotné jednání Izraele.V minulých dnech rezignoval bývalý britský diplomat, který dříve vedl posuzování vývozních licencí v tomto regionu, a prohlásil, že britská vláda se může podílet na válečných zločinech tím, že pokračuje v udělování licencí na vývoz vojenského vybavení Izraeli.Riziko je zřejmé; Spojené království v současné době dodává komponenty pro stíhací letoun F-35, který je hnacím koněm neúnavné izraelské bombardovací kampaně, a vláda přiznala, že uděluje licence na vybavení, které klasifikovala jako „s největší pravděpodobností používané IDF při útočných operacích v Gaze“. Vzhledem k riziku by měly být licence pozastaveny, dokud nebude probíhat interní přezkum.Ministr zahraničí nastoupil do funkce s příslibem, že bude prosazovat právní stát a znovu potvrdí místo Spojeného království na světové scéně.Těmto ambicím musí dostát. Mezinárodní právo nemá oblíbence, protože spravedlnost je pověstně slepá.Útoky namířené proti civilistům jsou podle mezinárodního práva zakázány bez ohledu na pachatele, a pokud Spojené království zdůrazňuje zásadní význam ochrany civilistů a válečného práva na Ukrajině, mělo by totéž učinit i v Gaze. Cokoli menšího hrozí podkopáním samotných zásad, na nichž je založeno mezinárodní humanitární právo, a poslouží pouze k ohrožení životů dalších civilistů. Na slovech záleží.Yasmine Ahmedová je ředitelkou organizace Human Rights Watch pro Spojené království.