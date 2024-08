Krize na Blízkém východě: Izraelské síly zabily při náletech na Západním břehu nejméně 10 Palestinců, konstatuje Červený půlměsíc

28. 8. 2024

čas čtení 9 minut

Představitel Červeného půlměsíce hlásí šest mrtvých ve městě Džanin a jeho okolí a další čtyři mrtvé v uprchlickém táboře u města Tubas



Deset Palestinců bylo zabito při izraelských náletech na Západním břehu Jordánu



Nejméně deset Palestinců bylo zabito při izraelských náletech a leteckých útocích na severu okupovaného Západního břehu Jordánu, uvedl mluvčí Červeného půlměsíce v rámci akce, kterou palestinská tisková agentura označila za „velkou“ izraelskou ofenzívu.



Izraelská armáda (IDF) od útoku Hamásu 7. října, který vyvolal válku mezi Izraelem a Gazou, neustále podniká útoky na palestinské komunity na Západním břehu Jordánu. Při těchto útocích a při útocích izraelských osadníků bylo zabito více než 640 Palestinců, včetně více než 100 dětí.



IDF očekávají, že nejnovější operace bude trvat několik dní, uvedl deník Times of Israel s odvoláním na vojenské zdroje.



Dva Palestinci byli zabiti ve městě Jenin, další čtyři v nedaleké vesnici a čtyři v uprchlickém táboře u města Tubas, uvedl Ahmed Jibril z Červeného půlměsíce. Patnáct dalších bylo zraněno, uvedl podle agentury AFP.



Izraelská armáda ve středu brzy ráno uvedla, že provádí „operaci s cílem zmařit terorismus v Džanínu a Tulkarmu“ na severu Západního břehu Jordánu. Několik „hledaných Palestinců“ bylo zadrženo, uvedl deník Times.



Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že izraelské síly provádějí „velkou ofenzívu ve městě Tulkarm“, obléhají nemocnice a brání Palestincům v pohybu do města a z města.



Vojenská vozidla se rozmístila kolem specializované nemocnice al-Israa v západním Tulkarmu a vládní nemocnice Šahíd Thabet Thabet a bránila pohybu sanitek, uvedla Wafa.

. Příslušník izraelské beduínské menšiny, který byl 7. října loňského roku unesen Hamásem, se znovu setkal se svou rodinou uprostřed rozporuplných zpráv o jeho záchraně z Gazy. Izraelská armáda uvedla, že "zachránila" 52letého Qaida Farhana Alkadiho z tunelu „při komplexní operaci v jižní části pásma Gazy“. Pozdější zprávy v některých izraelských médiích však naznačovaly, že Alkadi utekl z tunelu, kde byl držen, a sám se dostal do míst, kde v Gaze operovaly izraelské síly. Hamás tvrdil, že ho „propustil“.



Alkadi je teprve osmým rukojmím, které izraelská armáda podle svých slov "zachránila" během několikaměsíčních operací v Gaze, včetně dvou operací, při nichž zahynuly desítky Palestinců. Izrael se domnívá, že uvnitř Gazy je stále 108 rukojmích a že více než 40 z nich je mrtvých.



- Izraelská delegace složená z představitelů Mosadu, Izraelských obranných sil (IDF) a Šin Bet odcestuje ve středu do Dauhá, aby pokračovala v rozhovorech s americkými, katarskými a egyptskými představiteli s cílem odstranit zbývající nedostatky v dohodě o rukojmích a příměří v Gaze, jak uvádí řada zpráv.



- Nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí prohlásil, že je třeba regulovat kyberprostor, přičemž se odvolal na zatčení zakladatele Telegramu Pavla Durova ve Francii, uvedla agentura Reuters. „Je třeba přijmout zákony, které by regulovaly kyberprostor. Dělají to všichni. Podívejte se na Francouze, zatkli tohoto muže a hrozí mu 20 let vězení za porušení jejich zákonů,“ řekl Chameneí.



- OSN uvedla, že její schopnost fungovat v Gaze je ochromena přívalem izraelských příkazů k evakuaci, které Palestince nahánějí do stále menších a odlehlejších oblastí, a to několik dní před rozhodujícím úsilím o zastavení epidemie dětské obrny. Pracovníci humanitárních organizací varují, že bez humanitární přestávky by se očkovací akce, která má začít tento víkend, nemusela dostat k dostatečnému počtu dětí, aby zastavila šíření viru, který zde byl tento měsíc zjištěn poprvé po 25 letech.



- OSN uvádí, že v pondělí musela zastavit pohyb humanitární pomoci a humanitárních pracovníků v Gaze kvůli novému izraelskému příkazu k evakuaci oblasti Deir al-Balah, která se stala centrem jejích pracovníků. Jeden z vysokých představitelů OSN dříve uvedl, že operace OSN byly v pásmu zcela zastaveny, později však představitelé upřesnili, že operace „in situ“ a operace „zakotvené“ u místního obyvatelstva budou pokračovat.



- Jen Laerkeová, mluvčí humanitárního úřadu OSN OCHA, uvedla některé podrobnosti o nárůstu počtu příkazů k evakuaci, které izraelská armáda vydala za poslední měsíc. V projevu na brífinku OSN Laerkeová uvedla, že Izrael vydal od pátku tři příkazy k evakuaci a v průběhu tohoto měsíce 16 příkazů k hromadné evakuaci. Tři z nich vydané od pátku se týkaly 8 000 lidí v 19 čtvrtích.



- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito nejméně 40 476 Palestinců a 93 647 jich bylo zraněno, uvedlo v úterý ve svém prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



- Podle palestinských představitelů izraelské nálety v celém pásmu Gazy zabily nejméně 18 lidí, včetně osmi dětí. Civilní obrana, první záchranáři, kteří působí pod vládou řízenou Hamásem, uvedla, že tři děti a jejich matka byly zabity při leteckém útoku v pondělí pozdě večer ve čtvrti Tufah ve městě Gaza. Další tři lidé se podle ní po úderu pohřešují, uvedla agentura AP.



- Itamar Ben-Gvir, krajně pravicový extremistický izraelský ministr národní bezpečnosti, pohrozil, že v areálu mešity al-Aksá, nejposvátnějšího muslimského místa v Jeruzalémě, postaví židovskou synagogu. Výroky Ben-Gvira, ultranacionalisty a zastánce osadnického hnutí, odsoudilo Jordánsko, Saúdská Arábie, Katar a další izraelští představitelé.



- Krátkodobé riziko širší války na Blízkém východě se poněkud snížilo poté, co si Izrael a libanonský Hizballáh vyměnily palbu bez další eskalace, ale Írán stále představuje značné nebezpečí, protože zvažuje úder na Izrael, uvedl nejvyšší americký generál. Generál letectva CQ Brown, předseda sboru náčelníků štábů, hovořil s agenturou Reuters poté, co se vrátil z třídenní cesty na Blízký východ, během níž přiletěl do Izraele jen několik hodin poté, co Hizballáh vypálil na Izrael stovky raket a dronů a izraelská armáda udeřila na Libanon, aby zmařila větší útok.



Brown rovněž varoval, že existuje také riziko, které představují íránští militantní spojenci v místech, jako je Irák, Sýrie a Jordánsko, kteří zaútočili na americké vojáky, stejně jako jemenští Húsíové, kteří se zaměřili na lodní dopravu v Rudém moři a dokonce vypálili bezpilotní letadla na Izrael. „A zda tito ostatní skutečně vyrazí a budou dělat věci na vlastní pěst, protože nejsou spokojeni - zejména Húsíové,“ řekl Brown a označil tuto šíitskou skupinu za ‚divokou kartu‘.



- Nové příkazy k evakuaci přinutily mnoho rodin a pacientů opustit nemocnici al-Aksá v centru Gazy, kde se ukrývaly statisíce obyvatel a vysídlenců, ze strachu před izraelským bombardováním. Gazské ministerstvo zdravotnictví vyzvalo k ochraně 100 pacientů uvnitř nemocnice a lékařských týmů, které zůstaly, aby se o ně postaraly.



- Světový potravinový program OSN varoval, že distribuční centra potravin a komunitní kuchyně, které v Gaze podporuje, jsou stále více narušovány izraelskými příkazy k evakuaci.





Irský premiér (taoiseach) prohlásil, že je „hluboce znepokojen“ „rozsáhlým narušením“ operací pomoci v Gaze v souvislosti s detekcí dětské obrny a zprávami, které OSN přes noc zveřejnila, že 50 000 dětí narozených krátce před válkou nebo po ní nebylo očkováno. Simon Harris má na tyto podle něj „katastrofální“ problémy upozornit na bilaterálním setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, které se uskuteční ve středu v Paříži.





