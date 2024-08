Od přídavných jmen k činům pro afghánské ženy

29. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Brutální. Pohoršující. Sadistické. Dystopické.

píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.

Když mluvíme o totálním útoku Talibanu na práva žen v Afghánistánu, začínají nám docházet přídavná jména. Tálibánská zločinecká vláda nejenže upírá polovině obyvatel základní lidská práva, ale odmítá i samotnou myšlenku, že ženy jsou v podstatě lidmi,

S každým novým prohlášením Talibanu je to ještě horší.

Minulý týden Taliban zveřejnil nové zákony, podle nichž musí ženy na veřejnosti vždy zcela zahalovat své tělo včetně obličeje. Rovněž prohlásil, že ženy by neměly být na veřejnosti slyšet mluvit nebo zpívat.

To doplňuje další extrémní omezení žen v Afghánistánu pod vládou Taálibanu. Tálibán zakázal dívkám a ženám vzdělávání po šesté třídě, znemožnil jim mnoho forem zaměstnání a omezil jejich pohyb na veřejnosti. Ženy nemohou opustit dům bez doprovodu mužského člena rodiny.



Jak píše moje odborná kolegyně Sahar Fetratová, Táliban „snížil postavení žen a dívek na úroveň nelidí“.



Táliban se snaží překrucovat islámské právo, aby ospravedlnil svá represivní opatření, jako je zákaz ženských hlasů, ale rozhlédněte se kolem: žádná jiná muslimská země nemá tak extrémní omezení pro ženy. Žádná jiná vláda se nesnaží takovým obscénním způsobem eliminovat samotnou přítomnost žen ve veřejném životě. Táliban si prostě vymýšlí.



Toto tvrzení se může zdát silné, ale vsadím se, že většina obyvatel Afghánistánu, téměř všichni muslimové, by souhlasila, kdybyste se jich zeptali. Ale to nemůžete, protože Táliban zatýká a mučí lidi, kteří ho kritizují.



Je povzbudivé - dokonce inspirativní -, že afghánské ženy nadále statečně vzdorují snaze Tálibánu vymazat je z veřejného života. Po vyhlášení zákazu ženských hlasů zveřejnily ženy uvnitř Afghánistánu videa, na kterých zpívají.



Co však může udělat okolní svět, aby pomohl?



„Neexistují jednoduché odpovědi,“ vysvětlují mé kolegyně Sahar a Heather Barrové v nedávném článku, “ale odpovědi existují.“



Zaprvé by vlády měly trvat na tom, aby se afghánské ženy plnohodnotně účastnily všech mezinárodních jednání o Afghánistánu. Setkání na vysoké úrovni s Tálibánem, kde není ani jedna žena , jak to minulý měsíc udělala OSN, jen posiluje postavení Tálibánu a jeho ideologii „jen muži jsou lidé“.



Zadruhé, mezinárodní společenství by se mělo zaměřit na to, aby Táliban nesl odpovědnost za své zločiny. Vlády by měly podpořit Mezinárodní trestní soud, který by stíhal vůdce Tálibanu za spáchání zločinu proti lidskosti spočívajícího v pronásledování pohlaví. Měly by také vážně uvažovat o zahrnutí genderového apartheidu jako zločinu do navrhované smlouvy o zločinech proti lidskosti.



Zatřetí by vlády v Radě OSN pro lidská práva měly obnovit mandát experta OSN na lidská práva v Afghánistánu a vytvořit nový systém pro shromažďování a uchovávání důkazů o zločinech spáchaných v Afghánistánu, včetně zločinů proti ženám a dívkám.



Světu došla přídavná jména, která by popsala brutalitu Talibanu. Nyní je třeba jednat.



0