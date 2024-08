Léky na hubnutí „zpomalují proces stárnutí“, zjišťují vědci

31. 8. 2024

Semaglutid - obsažený v přípravcích Ozempic a Wegovy - má „dalekosáhlé výhody“, lidé umírají méně často na všechny příčiny



Léky na hubnutí jsou připraveny způsobit revoluci ve zdravotnictví tím, že zpomalí proces stárnutí a umožní lidem žít déle a v lepším zdravotním stavu. To je dramatické poselství předních vědců poté, co byly minulý týden na konferenci Evropské kardiologické společnosti v Londýně představeny studie.



Výzkum již zjistil, že semaglutid - známý také pod obchodními názvy Wegovy a Ozempic - snižuje riziko úmrtí u lidí s obezitou nebo nadváhou a kardiovaskulárním onemocněním.

Čerstvé studie však zjistily, že Ozempic má dopady přesahující původní představy o tomto léku. Vědci zjistili, že lidé, kteří lék užívali, umírali méně často ze všech příčin, nejen z kardiovaskulárních.



„Semaglutid má dalekosáhlejší přínosy, než jsme si původně představovali,“ řekl profesor Harlan Krumholz z lékařské fakulty v Yale. „Není to jen prevence srdečních infarktů. Jedná se o podporu zdraví. Nepřekvapilo by mě, že zlepšení zdraví lidí tímto způsobem skutečně zpomaluje proces stárnutí.“



Studie vznikly na základě studie Select v USA, která zkoumala 17 604 lidí ve věku 45 let a starších, kteří měli nadváhu nebo byli obézní a měli zjištěné kardiovaskulární onemocnění, ale ne cukrovku. Dostávali semaglutid nebo placebo a byli sledováni po dobu více než tří let.



Během studie zemřelo celkem 833 účastníků, z toho 58 % na kardiovaskulární příčiny a 42 % na jiné příčiny, přičemž nejčastější příčinou úmrtí v této druhé skupině byly infekce. Zásadní je, že ti, kteří užívali semaglutid, měli menší pravděpodobnost úmrtí na infekce než ti ve skupině s placebem, a zároveň bylo zjištěno, že semaglutid důsledně snižuje riziko nežádoucích kardiovaskulárních následků.





„Silné snížení úmrtí na nekardiovaskulární onemocnění, a zejména úmrtí na infekce, bylo překvapivé,“ uvedl Benjamin Scirica, harvardský profesor a hlavní autor jedné ze studií. „Tato zjištění posilují skutečnost, že nadváha a obezita zvyšují riziko úmrtí v důsledku mnoha etiologií, které lze upravit pomocí terapií, jako je semaglutid.“







