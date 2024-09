Studujte psychologii, psychiatrii a psychoterapii se zaměřením na děti

Ale nebudu jak oni. Podle mě není dobré se tvářit, že vím, co bude, takže nestudujte to, co je teď aktuálně potřeba na trhu práce. Zásadní je studovat hlavně pořádně to, co člověka baví a hlavně kvalitně s rozvíjením všech dovedností a na mezinárodní úrovni, ne jen té české.





Pozn. JČ: Jediné, na co se v nejisté současnosti je možno spolehnout, je soustředit se na rozvoj vlastního kritického myšlení, na schopnost kriticky a nezávisle analyzovat to, co na nás svět vrhá. Protože nevíme, co bude.