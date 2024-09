Afghánské ženy zpívají navzdory zákonům Tálibanu, které umlčují jejich hlasy

2. 9. 2024

Ženy se brání zákonu, podle něhož nesmějí na veřejnosti zpívat ani číst nahlas, tím, že zveřejňují videa, na nichž zpívají



Afghánské ženy v zemi i mimo ni zveřejňují videa, na kterých zpívají na protest proti zákonům Tálibanu zakazujícím ženám hlasy na veřejnosti.



Koncem minulého měsíce Táliban zveřejnil nová omezení, jejichž cílem je podle něj boj proti neřestem a podpora ctnosti. Dokument o 35 článcích, který obsahuje řadu drakonických zákonů, považuje ženské hlasy za potenciální nástroje neřesti a stanoví, že ženy nesmějí na veřejnosti zpívat ani nahlas číst a jejich hlas se nesmí rozléhat za zdmi jejich domovů. Afghánské ženy v zemi i mimo ni zveřejňují videa, na kterých zpívají na protest proti zákonům Tálibanu zakazujícím ženám hlasy na veřejnosti.Koncem minulého měsíce Táliban zveřejnil nová omezení, jejichž cílem je podle něj boj proti neřestem a podpora ctnosti. Dokument o 35 článcích, který obsahuje řadu drakonických zákonů, považuje ženské hlasy za potenciální nástroje neřesti a stanoví, že ženy nesmějí na veřejnosti zpívat ani nahlas číst a jejich hlas se nesmí rozléhat za zdmi jejich domovů.





Zatímco bojovníci za práva reagovali s hrůzou, afghánské ženy se začaly bránit. Po celé zemi začaly ženy nahrávat videa, na kterých zpívají, a vzdorují tak systematickému úsilí Tálibanu vymazat ženy z veřejného života.



„Žádný příkaz, systém ani muž nemůže zavřít ústa afghánské ženě,“ uvedla jedna třiadvacetiletá dívka poté, co zveřejnila své vlastní video.



Na 39vteřinovém videu zpívala pod širým nebem. Píseň, kterou zpívala, byla pečlivě vybrána pro svůj text, který hovořil o protestu a síle. „Nejsem ta slabá vrba, která se chvěje v každém větru,“ zpívala. „Jsem z Afghánistánu.“



Na dalším videu, které bylo údajně natočeno v Kábulu, je žena zachycena, jak zpívá a je od hlavy až k patě oblečena v černém. „Umlčeli jste můj hlas pro dohlednou budoucnost,“ zpívala s tváří zakrytou dlouhým závojem. „Uvěznili jste mě v mém domě za zločin, že jsem žena.“



Další videa ukazovala ženy v Afghánistánu, jak zpívají samy nebo v malých skupinkách a používají hashtagy jako „#Můj hlas není zakázán“ a „Ne Tálibanu“, když pozvedají svůj hlas proti tomu, co představitelé OSN označili za „genderový apartheid“.



Brzy se k nim přidali další lidé po celém světě. „Nechodíme do terénu se zbraní, ale s naším hlasem, s naším obrazem,“ řekla Hoda Khamoshová, Afghánka žijící v Norsku. Zveřejnila vlastní video ve snaze ukázat, „že my ženy nejsme jen pár jedinců, které lze vymazat“, dodala.



Nové zákony také nutí ženy nosit na veřejnosti silné oblečení, které zcela zakrývá jejich tělo - včetně obličeje -, a zakazují jim dívat se přímo na muže, s nimiž nejsou pokrevně nebo manželsky spřízněny.



Ty, které omezení nedodrží, mohou být zadrženy a potrestány způsobem, který představitelé Tálibanu uznají za vhodný.



Vysoký komisař OSN pro lidská práva v úterý vyzval ke zrušení tohoto zákona a označil jej za „naprosto nepřijatelný“.



Nový zákon upevňuje politiku, která se snaží zcela vymazat přítomnost žen na veřejnosti a „ve skutečnosti se z nich snaží udělat stíny bez tváře a hlasu“, uvedla mluvčí Ravina Shamdasaniová.



Od roku 2021, kdy se Táliban vrátil k moci, postupně omezuje práva žen. Ženám a dívkám znemožnil navštěvovat střední školy, zakázali jim téměř všechny formy placeného zaměstnání a zakázali jim vstup do veřejných parků a tělocvičen.





Začátkem tohoto roku Tálibán rovněž oznámil, že obnoví praxi kamenování žen za cizoložství.







