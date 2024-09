K čemu jsou univerzitní tituly, když se práce automatizuje? Jak si udržet motivaci při sílící moci umělé inteligence?

2. 9. 2024

Robert vždycky snil o tom, že se stane inženýrem. Ale po několika měsících v prvním ročníku začal pochybovat, jestli to stojí za tu obrovskou námahu



Robert je bystrý devatenáctiletý mladík, který vždy snil o tom, že se stane inženýrem. Celou školu ho bavila matematika a přírodní vědy a byl přijat na místní univerzitní inženýrský program. Již po několika měsících prvního ročníku však Robert začal mít skutečné pochybnosti o tom, zda mu tato profesní dráha stojí za nesmírné úsilí, píše psycholog Gaynor Parkin.



„Mám pocit, že plýtvám časem a penězi,“ řekl během jednoho z našich sezení. „Než za čtyři roky dostuduji, bude umělá inteligence v inženýrství mnohem lepší než lidé, a to ve všem! Jaký má vůbec smysl získávat tenhle titul, když všechna pracovní místa budou automatizovaná?“



Pozn. JČ: Měl jsem v neděli zajímavý rozhovor s jedním odborníkem na umělou inteligenci, který poukázal na to, že to s rychlým rozvojem umělé inteligence zase nebude tak žhavé. Proč? Modely umělé inteligence potřebují na zpracování trilionů dat obrovské množství elektrické energie, které prostě není nikde na světě k dispozici. Tento nedostatek elektrické energie bude vážnou brzdou pokroku umělé inteligence a zřejmě zabrání v dohledné době, aby převzala svět,

Robert podlehl fatalistickému názoru, že žádné vzdělání ani tvrdá práce nemohou strojům uniknout. Bohužel tento názor sklouzl do určité beznaděje ohledně dlouhodobých kariérních vyhlídek a vrhl temný mrak na jeho každodenní život. Robertovi se zhoršil spánek a chuť k jídlu, zhoršil se mu prospěch a začal se stahovat od přátel a aktivit, které ho obvykle bavily.



Při spolupráci s Robertem, která mu měla pomoci znovu si vytvořit nadějnější pohled, bylo naším prvním krokem úplné potvrzení reálnosti jeho obav z rychle se měnícího světa práce. Souhlasil jsem s ním: je to děsivě rychlé a nemůžeme znát všechny dopady. Měl také pravdu v tom, že dopady pravděpodobně ponesou spíše pracovníci na začátku a ve střední fázi kariéry.



Vedle tohoto emocionálního potvrzení bylo pro Roberta také důležité dozvědět se, že ačkoli jsou jeho obavy osobní, zažívá je mnoho mladých lidí po celém světě. Ačkoli se čísla liší, výzkumy MIT a McKinsey se shodly na tom, že do roku 2030 by mohlo být automatizováno přibližně 30 % současných pracovních míst. A ano, Robertův vybraný inženýrský obor patří mezi nejrizikovější odvětví.



Zdůrazňovali jsme myšlenky, jak zůstat při zemi v současné realitě pracovišť vedených lidmi, místo abychom katastrofizovali.





Místo toho jsme se zaměřili na konkrétní dovednost, kterou bylo praktikování „zenového“ myšlení - přijímání současné reality technologické transformace a zároveň pěstování postoje zvědavosti a otevřenosti vůči budoucnosti.







Realita pro Roberta a další mladé lidi je taková, že nikdo nemůže s jistotou předpovědět přesné dopady umělé inteligence. Ale pěstováním flexibilního myšlení, nácvikem schopnosti vyrovnat se s nejednoznačností a rozvíjením adaptability v oblasti kariérních dovedností je realistické mít naději i uprostřed rychlých technologických proměn, které mění budoucnost práce.



