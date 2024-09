Brazilský nejvyšší soud potvrdil zákaz Twitteru Elona Muska kvůli nezákonnému jednání

3. 9. 2024

Odmítnutí dodržovat místní zákony naznačuje, že se společnost provozující sociální média „považuje za nadřazenou právnímu státu“, říká soudce



Členové brazilského Nejvyššího soudu jednomyslně odhlasovali potvrzení zákazu společnosti X, dříve známé jako Twitter, poté, co odmítnutí Elona Muska dodržovat místní zákony vedlo k zablokování sociální sítě na jednom z jejích největších trhů.



Flávio Dino, který hlasoval pro další pozastavení činnosti společnosti X, uvedl, že rozhodnutí společnosti „záměrně" ignorovat soudní příkaz jmenovat právního zástupce v Brazílii naznačuje, že se „považuje za nadřazenou právnímu státu".





Flávio Dino, který hlasoval pro další pozastavení činnosti společnosti X, uvedl, že rozhodnutí společnosti „záměrně“ ignorovat soudní příkaz jmenovat právního zástupce v Brazílii naznačuje, že se „považuje za nadřazenou právnímu státu“.



Dino dodal, že takové chování hrozí tím, že se společnost X stane „psancem“, a naznačil, že by své rozhodnutí mohl v budoucnu přehodnotit, pokud společnost napraví své „nezákonné chování“.



„Ekonomická moc a velikost bankovního účtu nezakládají nějakou podivnou imunitu vůči jurisdikci,“ argumentoval Dino a varoval před riziky, že ‚soukromí autokraté‘ budou moci určovat zákony sociálních sítí.



Zákaz podpořil i soudce Cristiano Zanin, který poukázal na to, jak společnost X „systematicky“ porušovala příkazy Nejvyššího soudu - zablokovat účty, které šířily dezinformace, a poté jmenovat místního zástupce.



„Opakované nedodržování rozhodnutí Nejvyššího soudu je nesmírně závažné pro jakéhokoli občana nebo právnickou osobu, ať už veřejnou nebo soukromou. Nikdo se nemůže snažit vykonávat svou činnost v Brazílii, aniž by dodržoval zákony a federální ústavu,“ argumentoval Zanin.



Třetí soudkyně, Cármen Lúcia Antunes Rocha, uvedla, že podporuje pozastavení činnosti v důsledku „agresivního a bojovného porušování brazilské legislativy ze strany X“.



V sázce bylo, zda může být zahraniční společnosti dovoleno chovat se v Brazílii „jakkoli si přeje, bez pravidel a zákonných omezení“, dodala Rocha.



Již dříve soudce Alexandre de Moraes - který minulý týden zákaz nařídil - zopakoval své přesvědčení, že je nutné „okamžité, úplné a totální“ pozastavení činnosti společnosti X v celé Brazílii.



Dino, Zanin a Rocha souhlasili s asi nejspornější částí Moraesova dřívějšího rozhodnutí: zákazem používání „technologických lstí“, jako jsou virtuální privátní sítě (VPN), k obejití blokování X. Použití takové technologie k přístupu k X v Brazílii se nyní trestá pokutou 50 000 realů (asi 6000 dolarů) denně.



Musk od rozhodnutí z minulého týdne zesílil své útoky na brazilský Nejvyšší soud a levicovou vládu, které odsoudil jako součást "liberálního autoritářského" tažení s cílem umlčet konzervativní hlasy a omezit svobodu slova.



V neděli Muskova satelitní internetová dceřiná společnost Starlink údajně sdělila brazilskému telekomunikačnímu úřadu Anatel, že se nebude řídit příkazem soudu, aby v této jihoamerické zemi zablokovala X.



Současně Musk použil svůj účet X, aby Moraese očernil jako „falešného soudce“, „brazilského diktátora“ a „brazilského Voldemorta“.



„Může zablokovat tuto platformu v Brazílii, ale nemůže zabránit celému světu, aby se dozvěděl o jeho nezákonných, hanebných a pokryteckých činech,“ napsal Musk na Twitteru v sobotu, kdy zákaz vstoupil v platnost a miliony Brazilců se ocitly odříznuty od X, dříve známého jako Twitter.



Musk, který se spojil s krajně pravicovým hnutím bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, stejně jako jeho americký spojenec Donald Trump, se také pustil do vlády levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.



„Současná brazilská administrativa ráda nosí plášť svobodné demokracie, zatímco drtí lidi pod svou botou,“ napsal na Twitteru Musk, který Bolsonara navštívil v Brazílii během posledního roku jeho prezidentství 2019-2023 a obdržel vojenské vyznamenání za zásluhy o zemi.



Toto vyznamenání předal technologickému miliardáři tehdejší Bolsonaroův ministr obrany Paulo Sérgio Nogueira, který je vyšetřován federální policií kvůli podezření ze spiknutí s cílem zabránit Lulovi převzít moc po vítězství v brazilských volbách v roce 2022.



Toto údajné spiknutí vyvrcholilo 8. ledna 2023 krajně pravicovými nepokoji v Brasílii, z kterých Moraes obvinil X a další sociální sítě z toho, že je pomohly vyvolat šířením nenávistných projevů a protidemokratických nálad.



Bolsonaro a několik jeho blízkých spojenců budou v příštích týdnech federální policií oficiálně obviněni v souvislosti s údajným pokusem o převrat, informoval v neděli deník O Globo.



Bývalý prezident vinu popírá a v pondělí udeřil na zákaz na X, kde má 13 milionů příznivců. Bolsonaro zákaz přičítá „nevysvětlitelné touze některých členů vlády a justice kontrolovat veřejnou debatu a umlčet nesouhlasné hlasy“.



Vysocí členové Lulovy administrativy odmítli pokusy Muska a Bolsonara vykreslit tento spor jako útok na svobodu slova.



„Jde prostě o dodržování pravidel ... nikdo není nad zákonem,“ řekl místopředseda Geraldo Alckmin deníku Folha de São Paulo. Alckmin přirovnal případ k nedávnému zatčení generálního ředitele společnosti Telegram Pavla Durova ve Francii, „zemi s obrovskou demokratickou tradicí“.



Odborníci se domnívají, že roztržka mezi Muskem a brazilským Nejvyšším soudem se ještě vyostří. Pokud společnost Starlink dodrží svou hrozbu, že bude ignorovat zákaz X, bude pravděpodobně sama čelit podobným sankcím za ignorování příkazu Nejvyššího soudu.





To by mohlo mít velký dopad v brazilské Amazonii, kde se antény Starlinku od svého zpřístupnění v září 2022 rychle rozšířily a přinesly vysokorychlostní internetové připojení do odlehlých oblastí. Do konce roku 2023 se podle BBC Brasil antény Starlink používaly ve více než 90 % amazonských obcí.













Podrobnosti v angličtině ZDE

