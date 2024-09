Analýza: Jediným způsobem, jak zastavit umírání uprchlíků, je zavedení bezpečných cest k získání azylu.

4. 9. 2024

Zvýšená bezpečnostní opatření a omezení schůdných tras pouze nutí žadatele o azyl k riskantnějším cestám



Pochmurně známý pohled na pytle s mrtolami vykládané z pátracích a záchranných člunů zažili reportéři v úterý opět na pobřeží severní Francie. A ministři britské i francouzské vlády opět vyjádřili zděšení nad dalším hromadným utonutím lidí, kteří se snaží dostat do Spojeného království, píše Rajeev Syal.



Charitativní organizace, které úzce spolupracují s žadateli o azyl, upozorňují, že politika obou vlád může neúmyslně zvyšovat počet úmrtí lidí, kteří ve Spojeném království hledají bezpečí.



Charitativní organizace a představitelé labouristů, jako je bývalý dětský uprchlík z Prahy před nacismem, Alfred Dubs, uvádějí, že důvodem, proč tolik lidí prchajících před válkou a mučením připlouvá do Spojeného království na malých člunech - včetně lidí ze Sýrie, Súdánu a Íránu - je to, že neexistují žádné bezpečné alternativy.



Rozhovor Britských listů s lordem Alfredem Dubsem, českým uprchlíkem před nacismem:

Labouristická vláda, která je ve funkci teprve několik týdnů, zavedla přistěhovaleckou politiku, kterou široce podpořily progresivní instituce.



Rostou však obavy, že Starmerova neochota oznámit „bezpečné cesty“ do Spojeného království a zároveň příslib větší aktivity policie v celé Evropě donutí uprchlíky k nebezpečnějším přechodům.



Zvýšené výdaje Spojeného království do francouzské bezpečnosti v průběhu několika let „militarizovaly“ pobřeží. Kamery instalované na plážích, zařízení pro noční vidění a drony se používají k tomu, aby se zabránilo vypouštění člunů z přístupných pláží.



Společný závazek ve výši 476 milionů liber na tři roky, podepsaný v roce 2023, bude znamenat, že objem britských peněz vynakládaných na bezpečnost podél pobřeží se bude každoročně zvyšovat. V roce 2025/26 předá Spojené království 184 milionů liber.



Za těchto okolností nemají zoufalí žadatelé o azyl, kteří hledají útočiště ve Spojeném království, jinou možnost než více riskovat, říkají charitativní pracovníci. Vyplouvají ze vzdálenějších pláží, daleko od policie, zavazují se k delším cestám a je u nich větší pravděpodobnost, že na moři zemřou.



Steven Smith, generální ředitel Care4Calais, jedné z organizací působících na francouzském pobřeží, říká, že jediným způsobem, jak zabránit lidem využívat malé čluny, je zavést bezpečné způsoby, jak požádat o azyl ve Spojeném království.



„Každého politického představitele na obou stranách našeho kanálu La Manche je třeba se zeptat, kolik životů bude ztraceno, než skoncují s těmito tragédiemi, kterým se lze vyhnout?







Jejich pokračující posedlost [bezpečnostními opatřeními] a investice do nich nesnižuje počet přeplavb přes moře, pouze nutí lidi, aby kvůli tomu podstupovali stále větší riziko.

Dělat stále dokola totéž a očekávat jiný výsledek je politické šílenství. Je načase, aby se politici zodpovídali za svou volbu dehumanizovat lidi hledající útočiště před hrůzami doma. Je načase, aby ukončili tyto tragédie a zavedli bezpečné cesty.“







Zdroj v angličtině ZDE

