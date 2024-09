YouTube omezí přístup teenagerů k videím o jejich váze a tělesné kondici

5. 9. 2024

YouTube přestane teenagerům doporučovat videa, která idealizují určitou úroveň kondice, tělesnou váhu nebo tělesné rysy, poté, co odborníci varovali, že takový obsah může být při opakovaném sledování škodlivý.Platforma bude i nadále umožňovat sledování videí osobám ve věku 13 až 17 let, ale její algoritmy nebudou následně tlačit mladé uživatele do „králičích nor“ s materiály ohoto druhuYouTube uvedl, že takový materiál neporušuje jeho předpisy, ale že jeho opakované sledování by mohlo ovlivnit pohodu některých uživatelů.