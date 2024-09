Vaping poškozuje plíce mladých lidí stejně jako kouření, tvrdí studie

9. 9. 2024

Výzkum zpochybňuje názor, že by vaping mohl být zdravější alternativou kouření



Podle výzkumu, který vyvolal novou debatu o zdravotních rizicích elektronických cigaret, poškozuje vaping plíce mladých lidí stejně jako kouření.



Studie porovnávala vapery a kuřáky v testu namáhavého cvičení a zjistila, že obě skupiny se ukázaly jako méně zdatné a mnohem více zadýchané než lidé, kteří nemají ani jeden z těchto návyků.



Dr. Azmy Faisal a jeho kolegové z Manchester Metropolitan University požádali 60 lidí ve věku kolem 20 let, aby si nechali zaznamenat kapacitu plic při statickém cvičení na rotopedu. Dvacet z nich bylo nekuřáků, dalších 20 nejméně dva roky vapovalo a dalších 20 nejméně dva roky kouřilo.





U vaperů byla průměrná „maximální cvičební kapacita“ 186 wattů podobná jako u kuřáků (182 wattů), ale mnohem nižší než u nekuřáků nebo nevaperů (226 wattů). Tento test měří maximální množství fyzické zátěže, které může člověk dosáhnout.



Kromě toho byli vapeři a kuřáci schopni přijmout méně kyslíku - 2,7 litru, resp. 2,6 litru za minutu - než ti, kteří nekouřili ani nevapovali (3 litry).



„Studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že dlouhodobé užívání vapingu je škodlivé, a zpochybňuje myšlenku, že by vaping mohl být zdravější alternativou kouření,“ uvedl Faisal a jeho spoluautoři studie, kterou představili v neděli na konferenci Evropské respirační společnosti (ESC) ve Vídni.



„Podle krevních testů a ultrazvukových snímků vykazovali jak vapeři, tak kuřáci známky toho, že jejich cévy nefungují tak dobře jako u skupiny nekuřáků a nekuřaček.



„Kuřáci a vapeři se více zadýchávali, pociťovali intenzivní únavu nohou a měli vyšší hladinu laktátu v krvi, což je známka svalové únavy, a to ještě předtím, než dosáhli maximální úrovně cvičení.“



Podíl dospělých v Británii, kteří používají vaping, v posledních letech neustále stoupá, ze 4,2 % v roce 2014 na 11 %, přičemž mnoho kuřáků je používá jako způsob, jak se zbavit tohoto zlozvyku. Podíl vapujících dětí ve věku 11 až 17 let však za stejné období vzrostl mnohem výrazněji, a to z 1,3 % na 7,6 %.



Lékařští výzkumníci zjistili, že vapování zvyšuje riziko vzniku rakoviny, protože mění jejich DNA, a také že může poškozovat mozek a životně důležité orgány, protože aerosoly a tekutiny z elektronických cigaret mohou obsahovat stopy toxických kovů, jako je olovo a uran.



Dr. Filippos Filippidis, předseda výboru ESC pro kontrolu tabáku a lektor veřejného zdraví na Imperial College London, uvedl: „Vapes se prodávají levně a v různých příchutích, aby zaujaly mladé lidi.



„Výsledkem je, že se tomuto zlozvyku věnuje stále více mladých lidí, aniž by věděli, jaké to může mít dlouhodobé důsledky pro jejich zdraví.



„Lékaři a politici by měli vědět o rizicích vapingu a měli bychom dělat vše pro to, abychom děti a mladé lidi podpořili v tom, aby se vapingu vyhnuli nebo s ním přestali.“





Britská vláda slíbila, že pomocí zákona o tabáku a vapech potlačí „nezodpovědný“ marketing vapů pro děti a také postupně postaví kouření mimo zákon.







