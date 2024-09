Židovskou režisérku, která se na předávání cen v Benátkách postavila proti genocidě, je nutno odsoudit za antisemitismus

9. 9. 2024

Vystupovat proti genocidě je rasistické



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je bohužel, jak obvykle, až nepříjemně blízko faktům)



Skutečně šokující večer, kdy se na udílení cen v Benátkách, které se konalo v, ehm, vlastně si nejsem jistá, infiltroval Hamás.



Několik filmařů prozradilo, že jsou agenty Hamásu, když vystoupili na pódium a kritizovali Izrael, a to jen proto, že se Izrael postavil nad mezinárodní právo a je na cestě vyvraždit do konce roku 335 000 až 500 000 Palestinců. Jen ti nejhorší z nás by se snažili zabránit tak vysokému počtu mrtvých...



Jeden z nejděsivějších okamžiků večera nastal, když americká režisérka Sarah Friedlandová získala cenu Luigiho de Laurentiise za nejlepší první film. Ve své děkovné řeči řekla: „Jako americká umělkyně židovského původu, která pracuje v časosběrném médiu, musím poznamenat, že tuto cenu přebírám v 336. den izraelské genocidy v Gaze a v 76. rok okupace.“ Skutečně šokující večer, kdy se na udílení cen v Benátkách, které se konalo v, ehm, vlastně si nejsem jistá, infiltroval Hamás.Několik filmařů prozradilo, že jsou agenty Hamásu, když vystoupili na pódium a kritizovali Izrael, a to jen proto, že se Izrael postavil nad mezinárodní právo a je na cestě vyvraždit do konce roku 335 000 až 500 000 Palestinců. Jen ti nejhorší z nás by se snažili zabránit tak vysokému počtu mrtvých...Jeden z nejděsivějších okamžiků večera nastal, když americká režisérka Sarah Friedlandová získala cenu Luigiho de Laurentiise za nejlepší první film. Ve své děkovné řeči řekla: „Jako americká umělkyně židovského původu, která pracuje v časosběrném médiu, musím poznamenat, že tuto cenu přebírám v 336. den izraelské genocidy v Gaze a v 76. rok okupace.“





Tato slova způsobila, že se jeden sionistický student v publiku rozplakal a naříkal, že se cítí „ohrožen“, ale Friedlandová neskončila s tím, že by říkala věci, za které by ji vyloučili z několika amerických univerzit. Pokračovala dál: „Věřím, že je naší povinností jako filmařů využívat institucionální platformy, jejichž prostřednictvím pracujeme, k odstranění beztrestnosti Izraele na globální scéně. Jsem solidární s palestinským lidem a jeho bojem za osvobození.“



Všichni v publiku tleskali (kromě plačícího studenta) a za tento šokující zločin z nenávisti nebyl zatčen ani jeden člověk. Židovská filmařka využila své platformy k obvinění Izraele z genocidy, takže mi dovolte vysvětlit, proč si já, nežid, myslím, že je antisemitka: Židé mohou mít jen jeden názor a musí se smířit s tím, že je izraelská vláda zastupuje, ať se jim to líbí, nebo ne. Očekávat, že Izrael bude dodržovat mezinárodní právo, je v podstatě zrada, i když žid není Izraelec. Proto musí být tato osoba označena za „špatný druh žida“ a/nebo za „Hamás“.



Projev Friedlandové byl dostatečně děsivý, ale je nepochopitelné, že cenu dostal i palestinský filmař. Jak víme, všichni Palestinci jsou teroristé, a proto je izraelská genocida v pořádku. Je nechutné, že palestinský režisér Scandar Copti si nemyslí, že izraelská genocida je v pořádku. Rozohnil se, že „v posledních jedenácti měsících byla naše společná lidskost a morální kompas podrobeny zkoušce, když jsme byli svědky pokračující genocidy v Gaze“.



Netuším, proč mu nikdo nevypnul mikrofon dřív, než stačil říct, že jeho film „zkoumá, jak tradice a indoktrinace mohou pokřivit naše hodnoty a způsobit, že se nespravedlnost zdá přijatelná...“.



Pokud dovolíme, aby si veřejnost uvědomila pojmy jako „indoktrinace“, propagandisté jako já brzy přijdou o práci. Je zřejmé, že to nelze připustit, protože potřebujete, abych opravovala vaše myšlenky. Čím dříve cenzurujeme internet a zabráníme výronům pravdy, aby se šířily virálně, tím lépe...



Příznivci genocidy požadují vyšetřit, jak Hamás pronikl na udílení cen v Benátkách, a chtějí ujištění, že se to už nikdy nmbude opakovat. Osobně si myslím, že by měli benátské ceny přemístit do rozumnějšího města, jako je Berlín, kde policie ví, jak se chovat.



Jak podotkl jeden uživatel sociálních sítí, Německo dělalo za druhé světové války strašné věci, takže Palestinci musí být potrestáni, dokud se Německo nezbaví viny. Pokud jste proti izraelskému holocaustu, znamená to, že nechcete, aby Německo bylo zproštěno viny za ten svůj, a to z vás dělá obrovského rasistu.

