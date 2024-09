Harris - Trump: Kdo vyhrál prezidentskou debatu?

11. 9. 2024

Rychlý průzkum CNN naznačil, že voliči si myslí, že Harrisová vyhrála poměrem 63 % ku 37 %, což je téměř stejně velký náskok, jakého dosáhl Trump nad Bidenem minule.





Po období nepochybného nárůstu podpory pro Kamalu Harrisovou přišla viceprezidentka do této debaty s tím, že její podpora začala stagnovat. Poslední průzkumy naznačují, že závod je fakticky vyrovnaný, a to jak na celostátní úrovni, tak ve většině nerozhodných států, které pravděpodobně rozhodnou o výsledku. Vzhledem k tomu, že způsob rozdělení voličů dává republikánům výhodu ve sboru volitelů, a protože by se obvykle dalo očekávat, že Harrisové nárůst po sjezdu Demokratů poněkud vyprchá, odborníci na průzkumy jako Nate Silver v poslední době považují za favorita na vítězství Donalda Trumpa, píše Archie Bland.

Mnoho prezidentských kandidátů „vyhrálo“ debaty a nakonec ve volbách prohrálo - ale není pochyb o tom, že Harrisová měla dostatečně dobrý večer na to, aby tuto šanci změnila ve svůj prospěch. Trumpův tým chtěl, aby jí Trump na krk pověsil nepopulární politiku Bidenovy administrativy, ale místo toho Trump opakovaně upadal do blábolení a extrémních magořin, které zřejmě mnoho voličů mátly.



Problém není ani tak v tom, že se projevil jako nevyzpytatelná osobnost, což už jistě ví každý nerozhodný volič: problém je v tom, že daroval Harrisové, která se zdála být mimořádně dobře připravená, šanci představit ho jako ničivého kandidáta z příliš známé minulosti - a sebe jako optimistku s vizí budoucnosti.



Dokonce i Fox News uvedla, že Kamala Harrisová včerejší prezidentskou debatu vyhrála.



Náladu demokratů mohla zlepšit jen zpráva, že pár minut po skončení debaty podpořila Harrisovou Taylor Swiftová, která se podepsala jako „bezdětná kočičí dáma“. A rychlý průzkum CNN naznačil, že voliči si myslí, že Harrisová vyhrála poměrem 63 % ku 37 %, což je téměř stejně velký náskok, jakého dosáhl Trump nad Bidenem minule. Klíčem k úspěchu Harrisové bylo nalákání jejího soupeře na řeči o okrajových tématech, místo aby mluvil o problémech, které voliče zajímají.



Zatímco však Harrisovou a Trumpa sledovaly miliony lidí, další miliony lidí osloví klipy, které se nyní budou šířit prostřednictvím zpravodajství a sociálních médií.



Investoři sledovali případný dopad debaty kandidátů na prezidenta USA, viceprezidentky Kamaly Harrisové a bývalého prezidenta Donalda Trumpa, na trh.



Agentura France-Presse (AFP) uvádí, že kurz jenu dosáhl devítiměsíčního maxima poté, co představitel Bank of Japan naznačil další zpřísnění měnové politiky. Podle agentury však japonskou jednotku podpořily také sázky na prezidentství Harrisové poté, co byla považována za vítězku americké prezidentské debaty.



Podle agentury AFP Šance na Trumpovu prohru také zatížily bitcoin poté, co dříve slíbil, že bude „probitcoinovým prezidentem“, pokud bude v listopadu zvolen.



Taylor Swiftová podpořila Kamalu Harrisovou v prezidentských volbách v příspěvku na Instagramu, který byl zveřejněn několik minut po skončení americké prezidentské debaty, a uvedla, že demokratická kandidátka bude „bojovnicí“, která bude bojovat za práva a věci, v něž věří. Swiftová se podepsala „Bezdětná kočičí dáma“, což je narážka na komentáře republikánského kandidáta na viceprezidenta JD Vance.



Na znamení důvěry ve výsledek debaty vyzvala Harrisové kampaň Trumpa ke druhému kolu v říjnu, uvádí agentura Reuters.





Donald Trump se v úterní večerní prezidentské debatě vyhnul přímé otázce, zda si přeje, aby Ukrajina zvítězila ve válce proti Rusku, čímž zdůraznil obavy, že by druhá Trumpova administrativa mohla pozastavit vojenskou podporu Kyjevu. Na přímou otázku Davida Muira z televize ABC, zda chce, aby Ukrajina ve válce zvítězila, neodpověděl a řekl pouze: „Chci, aby válka skončila“.







