Channel 4 News. Co způsobil Izrael v Gaze malým dětem

14. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Britská veřejnoprávní televize Channel 4 News vysílala v pátek večer otřesnou reportáž o stavu dětí v Gaze. Jsou to věci, které, šokujícím způsobem, česká média naprosto ignorují:





Moderátor, Channel 4 News, pátek 13. září 2024, 19 hodin: Světová zdravotnická organizace nyní v Gaze označila první fázi očkovací kampaně proti dětské obrně za úspěšnou. V hrozivých podmínkách způsobených válkou se tato nemoc vrátila a přeplněné kryty a zoufalý nedostatek potravin a léků vedly ke znepokojivému rozšíření kožních infekcí, které postihují zejména malé děti. podle Světové zdravotnické organizace bylo od loňského října zaznamenáno nejméně 150 000 případů a měli bychom vás upozornit, že tato reportáž Secundera Kermaniho se záběry od místních novinářů v Gaze obsahuje velmi znepokojivé záběry nemocných dětí.





Reportér: Izraelská válka si na dětech v Gaze vybírá strašlivou daň a nezabíjejí jen bomby a kulky. Lidé byli nuceni opustit své domovy, žijí v bídě, nyní se šíří nemoci, včetně. Bolestivé kožní infekce.“, říká matka, vdova se čtyřmi dětmi, je zoufalá:











Žena: „Není tu žádná podpora. Jejich otec byl zabit. Potřebují jídlo a vodu, ale nic není k dispozici. Nic. Co situaci ještě zhoršilo, jsou rozšířené vředy na kůži mého syna. Voda, kterou používáme na mytí dětí, je kontaminovaná. Není tu žádná čistá pitná voda. . Všude si lidé žijí své životy a my tady umíráme. Naše děti pomalu umírají.“









Reportér: I tato nemocnice v centru Gazy je zamořená šváby, stěžují si zdejší rodiny. Děti se proměnily ve stíny svého dřívějšího já. Nedostatek odborníků způsobuje, že lékaři ani nevědí, co je s touto holčičkou Rosanne. A je nedostatek potravin a lékařské pomoci. Izrael je obviňován, že to používá jako válečnou zbraň, což popírá.









Takto vypadala pětiletá Miriam. Takto vypadá nyní. Ale její rodina chce, aby to svět viděl. Trpí podezřením na těžkou lupénku, kterou zhoršují hrozivé podmínky v Gaze.





"Dokonce i takové věci jako úleva od bolesti je těžko získatelná. I paracetamol se shání obtížně a draze."





Doktorka Sanaa Ali je dětská lékařka z Birminghamu. Je členkou charitativní organizace, která nabízí poradenství zdravotníkům v Gaze, léčí Mariam a další děti. A snaží se je pomoci evakuovat.





"Kdyby byla tato holčička ve Velké Británii, jakou léčbu by dostala, kterou v Gaze dostat nemůže?"





"To, co by dostala ve Spojeném království a co tam nedostává, je přístup k hygienickým zařízením a dostávala by odborné zábaly a obvazy. Pomoc při léčbě vředů, dostávala by zvláčňující prostředky, případně antibiotika, pokud by je potřebovala na infikovaná místa na kůži."





"A je něco z toho pro ni v Gaze dostupné?"





V tuto chvíli ne, podařilo se nám získat malé množství, které je již na místě, ale bohužel ani zdaleka ne tolik, kolik potřebuje. Je zničující vidět tyto děti v takovém stavu."









Reportér: V Gaze je odpad všude. O každý záchod se dělí stovky lidí. Téměř všichni obyvatelé byli vysídleni, ale je prakticky nemožné, aby někdo, dokonce i nemocné děti, odešel. Dina vaří to málo, co si její rodina může dovolit, na ohni, pálí zbytky plastů. Její syn se zotavuje z kožní infekce i podvýživy.





Nemohu vydržet to, co se děje mému synovi. Hodně jsem pro něj plakala, protože kvůli četným bolákům na těle tolik trpěl. Páchl jako mrtvola. Mouchy ho nenechávaly na pokoji, pokud jsem je pořád neodháněla.“





Tato fotografie ů byla pořízena den před začátkem války. Starý život. Je těžké si uvědomit, že se už nikdy nemůže vrátit."