„Je to vrchol hrůzy": protesty ve 30 francouzských městech na podporu Gisèle Pélicotové

14. 9. 2024

Rozhořčení nad utrpením ženy znásilňované poté, co ji manžel omámil, vedlo k demonstracím po celé Francii



Stovky demonstrantů se v sobotu sešly po celé Francii na podporu Gisèle Pélicotové, ženy, kterou její manžel omámil a pozval více než 80 mužů, aby ji v průběhu deseti let znásilnili v jejich domě.



Feministické skupiny uspořádaly asi 30 protestů ve městech včetně Paříže a Marseille. Demonstranti se sešli také v Bruselu. Na pařížském náměstí Republiky drželi demonstranti transparenty se vzkazy na podporu obětí sexuálního násilí. Na jednom z nich stálo: „Gisèle pro všechny. Všichni za Gisèle.“



Případ dvaasedmdesátileté ženy, která byla opakovaně znásilněna v bezvědomí, šokoval svět. Její 71letý manžel Dominique, který přiznal vinu, je souzen s dalšími 50 muži obviněnými z jejího znásilňování.

Gisèle Pélicotová byla široce chválena za svou odvahu, když prohlásila, že soud by se měl konat na veřejnosti, a ne za zavřenými dveřmi.



Muži, kteří ji údajně znásilnili, byli v době zatčení ve věku od 26 do 73 let a patří mezi ně místní radní, novinář, bývalý policista, vězeňský dozorce, voják, hasič a státní úředník. Mnozí z nich byli sousedé páru v městečku Mazan nedaleko Avignonu v jižní Francii.



Na zločin, který spáchal na své padesátileté manželce, se přišlo až poté, co Dominiqua Pélicota přistihla ochranka, jak v supermarketu natáčí ženám sukně, poté, co byl zatčen. Detektivové našli na USB disku soubor označený jako „Zneužávíní“. Obsahoval asi 20 000 snímků a filmů, na kterých byla jeho žena až stokrát znásilněna. Na videu, které získal Paris Match, je vidět, jak v roce 2020 natáčel ženu pod sukní. Je na něm slyšet, jak ochranka říká: „Jsi nechutný... Máš štěstí. Kdyby to byla moje matka, utrhl bych ti hlavu.“



U soudu v Avignonu Gisèle Pélicotová řekla, že policie „mi zachránila život“. Když jí ukázali důkazy o znásilnění, řekl, že se jí „zhroutil svět“. Soudu řekla, že slovo znásilnění není dostatečně silné; bylo to „mučení“.



Manželé se vzali v 21 letech a měli tři děti a sedm vnoučat. „Nebyli jsme bohatí, ale byli jsme šťastní,“ řekla. „Dokonce i naši přátelé říkali, že jsme ideální pár.“



Několik mužů, které Pélicot, elektrikář v důchodu, naverboval na internetovém chatu, trvá na tom, že nevěděli, že jeho žena byla zdrogovaná, a mysleli si, že sex byl dobrovolný.

