Washington Post: Izraelská armáda lhala o událostech, které vedly k zastřelení americké aktivistky

13. 9. 2024

čas čtení 3 minuty



Protesty ve vesnici na Západním břehu Jordánu utichly půl hodiny předtím, než IDF zastřelily Ayşenur Ezgi Eygi



Izraelské bezpečnostní síly podle vyšetřování deníku Washington Post nesprávně popsaly události, které vedly kzastřelení turecko-americké aktivistky na Západním břehu Jordánu.

Izraelské bezpečnostní síly podle vyšetřování deníku Washington Post nesprávně popsaly události, které vedly kzastřelení turecko-americké aktivistky na Západním břehu Jordánu.



Izraelské obranné síly tvrdily, že jejich vojáci mířili na vůdce násilného protestu, když zastřelili Ayşenur Ezgiho Eygi, 26letou členku Mezinárodního hnutí solidarity, která přijela z rodného státu Washington do Izraele protestovat proti osadám na Západním břehu Jordánu.



Joe Biden ve svém prohlášení citoval tvrzení poskytnutá při počátečním vyšetřování IDF a uvedl, že „předběžné vyšetřování ukázalo, že šlo o důsledek tragické chyby, která byla důsledkem zbytečné eskalace“. Americký prezident rovněž novinářům řekl, že Eygi byla zabita pravděpodobně v důsledku odrazu kulky a „zřejmě šlo o nehodu“.



Zpráva deníku Washington Post však uvádí, že protesty utichly dlouho předtím, než izraelské síly zahájily palbu, což naznačuje, že vojáci nebyli bezprostředně ohroženi a bylo jen málo důvodů k tomu, aby na Eygi nebo jiné protestující použili ostrou střelbu.



Podle vyšetřování byla Eygi „zastřelena více než půl hodiny po vyvrcholení konfrontací v Beitě a asi 20 minut poté, co se protestující přesunuli po hlavní silnici - více než 200 metrů od izraelských sil“.



Potenciální cíl, palestinský teenager, který byl zraněn izraelskou palbou, stál asi 18 metrů od Eygi, uvedli svědci pro americký list.



Vyšetřování bylo založeno na výpovědích 13 svědků a více než 50 videozáznamech a fotografiích, které poskytlo Mezinárodní hnutí solidarity a také další palestinská advokační skupina Faz3a.



IDF neodpověděly na žádost deníku Washington Post o komentář k tomu, proč byla proti protestujícím použita ostrá munice, ani k totožnosti „iniciátora“ násilného protestu, kterého IDF uvedly ve svém původním vyšetřování.



IDF zpravidla sama vyšetřuje případy, kdy se protestující v regionu stanou terčem násilí z rukou jejích vojáků. Rodina Eygi a další obhájci lidských práv veřejně požadovali, aby USA zahájily nezávislé vyšetřování její smrti, ale mluvčí ministerstva zahraničí na začátku tohoto týdne uvedl, že to v současné době není v plánu.



Zpráva deníku Washington Post však popisuje chaotickou scénu po pátečních modlitbách ve městě Beita, kde mladí Palestinci postavili barikády a házeli kamením na izraelské vojáky, kteří na oplátku zahájili palbu slzným plynem a ostrými náboji. Protesty však utichly a Eygi se stáhla do olivového háje daleko od vojáků, asi 180 metrů, než ji zasáhla kulka do hlavy a zabila ji.



Po Bidenových slovech Eygiina rodina v prohlášení uvedla: „Prezident Biden stále označuje její zabití za nehodu pouze na základě verze izraelské armády. To je nejen necitlivé a nepravdivé, ale je to i spoluúčast izraelské armády na záboru palestinské půdy a na vybílení vraždy Američanky.“



Biden ve svém prohlášení nenařídil nezávislé vyšetřování a zřejmě naznačil, že američtí představitelé vyvozují své závěry výhradně na základě důkazů poskytnutých IDF.





Biden uvedl, že USA „měly plný přístup k izraelskému předběžnému vyšetřování a očekávají, že budou mít přístup i nadále, jak bude vyšetřování pokračovat, abychom mohli mít důvěru ve výsledek“.







Zdroj v angličtině ZDE

0