200 úmrtí denně, 1,5 bilionu dolarů ročně: Jak Čína ničí americké rodiny smrtící drogou fentanylem

16. 9. 2024

Spojené státy se potýkají s bezprecedentní drogovou epidemií, která je primárně způsobena fentanylem a dalšími opioidy. Tyto látky jsou zodpovědné za to, že si každý týden vyžádají životy více než 1 500 Američanů, což z nich činí primární příčinu smrtelných předávkování po celé zemi. Spojené státy se potýkají s bezprecedentní drogovou epidemií, která je primárně způsobena fentanylem a dalšími opioidy. Tyto látky jsou zodpovědné za to, že si každý týden vyžádají životy více než 1 500 Američanů, což z nich činí primární příčinu smrtelných předávkování po celé zemi.

V posledních letech se tváří této krize stal nelegální fentanyl, vysoce účinný syntetický opioid. Nelegální dodávky fentanylu se před pašováním do Spojených států vyrábějí převážně v Číně a Mexiku.

Americká fentanylová krize, která v roce 2023 vedla k více než 108 000 úmrtím na předávkování, dosáhla kritického bodu, protože přibývající důkazy ukazují na přímé zapojení Číny i Mexika.

Čínské chemické prekurzory hrají klíčovou roli v dodavatelském řetězci, který přináší smrtící fentanyl do Spojených států, i když jsou obě země odděleny obrovskou rozlohou Tichého oceánu.

Podle zprávy nadace Heritage Foundation dodávají čínské chemické společnosti mexickým kartelům prekurzory potřebné k výrobě fentanylu, který se pak pašuje přes hranice USA.

Toto partnerství mezi dvěma zahraničními aktéry – jedním geopolitickým protivníkem a druhým státem sužovaným organizovaným zločinem – podněcuje krizi veřejného zdraví a národní bezpečnosti, kterou USA obtížně zvládají.

Fentanyl je nyní podle amerického ministerstva spravedlnosti "nejsmrtelnější drogovou hrozbou, které kdy Spojené státy čelily". Ze 108 000 úmrtí na předávkování zaznamenaných v roce 2023 byly za více než 75 000 z nich zodpovědné syntetické opioidy, jako je fentanyl.

Smrtelnost drogy a její snadná výroba a distribuce zhoršily její dopad, přičemž každý den umírá na předávkování fentanylem téměř 200 Američanů.

"Téměř 200 Američanů, kteří nadále každý den umírají na předávkování fentanylem, představuje útok na společenské, politické a ekonomické zdraví Spojených států," uvádí zpráva.

Širší epidemie opioidů stála americkou ekonomiku jen v roce 2020 přibližně 1,5 bilionu dolarů, což je číslo, které se v následujících letech jen zvýšilo.

Fentanylová krize nejen otravuje jednotlivce, ale také podkopává americkou ekonomiku, zdravotnický systém a sociální strukturu.

"Američtí protivníci vytvářejí novou cestu asymetrické války proti americkému lidu, jejímž prostřednictvím mohou zahájit destabilizační akce proti Spojeným státům," uvádí zpráva.

Fentanylová krize je výsledkem spletitého globálního dodavatelského řetězce, který spojuje čínský biofarmaceutický průmysl s mexickými drogovými kartely a nakonec s americkými ulicemi.

Čínské společnosti vyrábějí a vyvážejí chemické prekurzory fentanylu, které jsou poté dodávány do Mexika. Tam kartely zpracovávají chemikálie na fentanyl a pašují hotový produkt do Spojených států.

Kartely, zejména organizace Sinaloa a Jalisco, mají dlouhodobou pašeráckou infrastrukturu, která jim umožňuje přepravovat obrovské množství drog přes americko-mexickou hranici, s využitím letecké a námořní přepravy, automobilové dopravy, přeshraničních tunelů a skrýší.

Komunistická strana Číny (ČKS) hraje v této krizi ústřední roli. Přestože se Čína v roce 2019 zavázala regulovat výrobu fentanylu, nepodařilo se jí prosadit smysluplný dohled nad svými biofarmaceutickými společnostmi.

Zprávy naznačují, že čínské chemické společnosti dodávají více než 80 % prekurzorů metamfetaminu mexickým kartelům, a nedávné vyšetřování Kongresu zjistilo, že Komunistická strana Číny nabízí dotace na podporu vývozu těchto nebezpečných chemikálií.

Nejméně od roku 2018 poskytuje Komunistická strana Číny slevy na dani na vývoz prekurzorů fentanylu a v roce 2020 tyto dotace zvýšila na 13 %. Navzdory zákonům v USA i Číně, které tento vývoz zakazují, čínské společnosti nadále posílají chemikálie do Mexika a často používají sofistikované metody, aby se vyhnuly odhalení.

Čínské zločinecké organizace se přímějšími způsoby zapojují do obchodu s fentanylem na západní polokouli, zejména v Kanadě. Tato zvýšená aktivita je patrná ve městech, jako je Toronto, kde tyto skupiny převzaly větší roli v různých aspektech dodavatelského řetězce fentanylu, včetně "pašování, výroby a distribuce fentanylu".

Mexické kartely těží z tolerantního prostředí ve své vlastní zemi. Korupce mezi mexickými úředníky, včetně místních policejních sil a vysokého vojenského personálu, vytvořila útočiště pro operace kartelů. Administrativa mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora udělala v boji proti kartelům jen málo. Jeho strategie "objetí, ne kulky" vedla ke snížení úsilí armády a bezpečnostních složek o rozbití operací kartelu. Nedávná vyšetřování ukázala, že mnoho lékových laboratoří, v nichž mexické úřady provedly razii, bylo neaktivních, což naznačuje nedostatek skutečného úsilí při řešení krize. Bidenova administrativa se mezitím do značné míry zdržela vyvíjení výrazného tlaku na Mexiko, aby proti kartelům zakročilo důrazněji.

Operace kartelů jsou sofistikované a mnohostranné. Poté co obdrží chemické prekurzory z Číny zpracovávají fentanyl v tajných laboratořích roztroušených po celém Mexiku, často v odlehlých nebo dobře chráněných oblastech. Tyto drogy jsou pak pašovány do Spojených států pomocí různých metod, včetně letecké a námořní přepravy, pěší dopravy a tunelů. Jakmile drogy překročí hranice, distribuční sítě napojené na kartely v USA pomáhají dostat produkt ke spotřebitelům a zároveň perou nezákonné výnosy. Praní špinavých peněz je stejně složité, často zahrnuje čínské organizace pro praní špinavých peněz, které repatriují peníze z drog přes čínský finanční systém, což dále komplikuje americké úsilí o vynucování kontroly.

Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů USA pro strategickou soutěž mezi Spojenými státy a Komunistickou stranou Číny vydal v dubnu 2024 zprávu, která podrobně popisuje roli Číny v epidemii fentanylu. "Komunistická strana Číny přímo dotuje výrobu a vývoz nelegálních fentanylových materiálů a dalších syntetických narkotik," uvádí se ve zprávě.

Výbor navíc zjistil, že čínské chemické společnosti se aktivně podílejí na pašování těchto látek do Mexika, kde je mexické kartely zpracovávají na fentanyl. Američtí představitelé vyjádřili frustraci z nečinnosti Číny. "Navzdory důkazům, že Komunistická strana Číny podporuje vývoz nezákonných chemikálií, se Bidenova administrativa snažila 'spolupracovat' s Čínou na její spoluúčasti na epidemii fentanylu," uvádí se ve zprávě.

Na mexické straně dala Agentura pro potírání drog (DEA) jasně najevo, že mexické kartely jsou hlavními hnacími silami fentanylové krize. "Mexické drogové kartely jsou hlavní hnací silou probíhající epidemie úmrtí na otravu drogami ve Spojených státech," uvedla DEA ve svém Národním hodnocení drogových hrozeb pro rok 2024.

Tyto kartely rychle integrovaly fentanyl do stávajících pašeráckých operací a využívají své dobře zavedené trasy k přepravě drogy přes hranice USA. Zejména kartely Sinaloa a Jalisco dominují obchodu s fentanylem, a to za pomoci čínských zločineckých skupin a korporací. Korupce v mexické vládě a v oblasti vymáhání práva umožňuje kartelům beztrestně operovat, což americkým úředníkům ztěžuje zastavení toku fentanylu do země.

Fentanylová krize se nevyřeší bez agresivních a proaktivních opatření ze strany USA. Diplomatické úsilí zatím nedokázalo výrazně omezit tok fentanylu do země. V listopadu 2023 se Čína po setkání prezidenta Bidena a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga dohodla na vytvoření americko-čínské pracovní skupiny pro boj proti drogám. Minulé snahy o spolupráci s Čínou však často nepřinesly nic víc než prázdné sliby, přičemž čínské společnosti nadále hledaly způsoby, jak obejít předpisy. Mexické úsilí je také neuspokojivé, protože korupce stále bují a operace kartelů pokračují v nezmenšené míře.

Chtějí-li USA účinně bojovat proti krizi, musí si uvědomit, že jim v Číně i Mexiku chybí spolehliví partneři. USA by měly upřednostnit pronásledování peněz z fentanylu zvýšením počtu finančních vyšetřovatelů, kteří se věnují sledování čínských a mexických překupníků. Odhalení hloubky korupce v mexické vládě a uplatnění cílených sankcí na zkorumpované úředníky by mohlo narušit fungování kartelů. Podobně by USA měly usilovat o zvýšení transparentnosti v čínském farmaceutickém a chemickém průmyslu a uvalit cla a přísnější požadavky na inspekce na čínský dovoz související s biofarmaceutickým sektorem.

Dokud bude fentanyl pro čínské a mexické hráče lukrativním byznysem, bude i nadále proudit do USA. Řešení začíná uznáním viny Číny na vyvolání krize a spoluviny Mexika na umožnění operací kartelů. Politické a ekonomické náklady na pohnání Číny a Mexika k odpovědnosti mohou být vysoké, ale blednou ve srovnání s tím, jakou daň si fentanyl již vybral na amerických životech a komunitách. Bez rozhodné akce zůstávají v ohrožení statisíce – ne-li miliony – Američanů.

