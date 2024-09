Volby jako prázdná skořápka demokracie…

17. 9. 2024 / Pavel Veleman





Jít jednou za čtyři roky k volbám není totéž, co demokracie.“ — Hugh Laurie

Selský rozum versus právní purismus, tak lze nazvat současný stav, kdy v situaci přírodní katastrofy v regionech, které patří mezi ty chudší v ČR a v přímém přenosu sledujeme, jak na člunech jsou na jedné straně zachraňování lidské životy. A na druhé straně - právní experti v médiích mudrují o neuvěřitelně složitém legislativním procesu praktické nemožnosti odložit volby. Vše přece šlo spustit již o víkendu, kdy bylo jasné, co se děje. Hned se mohli sejít poslanci a senátoři, vše v několika hodinách projednat a do čtvrtka naprosto lehce posunout volby o dva týdny - naprosto snadná věc, oproti tomu, co se dnes řeší na místních municipalitách v povodních . Uvědomují si vůbec politici, jak volby v této chvíli jsou všem lidem v záplavových oblastech přímo odporné - toto ukazuje naprosté odtržení politiků od občanů.





Volba občana do všech volitelných míst - se v této zemi stala časem jakási “bible demokracie”. Ano, čistě formálně a teoreticky se to tak může jevit, ale demokracie nestojí na několika skupinách a stále dokola se měnících partách ve stranách, které nemají prakticky žádné členy a jsou spíše často buňky mafie, která si přerozděluje své plácky vlivu pro výtlak peněz.

Sociální stát v troskách, bydlení nedostupné, mzdy a platy minimální…,ale volby jsou vždy dokonale zařízené ( v rámci celého světa). Volební lístky skoro až do kuchyně, tisíce malých okrsků, lidé mají k volbám takřka několik stovek metrů. Vždy jsem si se spolupracovníky říkal, že kdyby vše bylo tak skvěle zajištěno jako volby - žijeme si jako ve Švýcarsku.

Obecní úřady jsou často volbami doslova paralyzovány. Například dělat zapisovatele je často peklo (zodpovídá za správné hlasování, jelikož na nikoho jiného místní municipalita nemá nějaký existenční dosah v případě chyby. Zažil jsem i nucený odchod pracovníků obce, kteří špatně spočítali zejména komunální volby. Sám si musíte zajistit členy volební komise z vlastní rodiny, jelikož sedět celý víkend za naprosto směšnou odměnu opravdu nikoho již neláká. Zde se úřad alespoň snaží ze zoufalství alespoň zaplatit (vlastně tajně). Hlavně to neříkejte ostatním členům volební komise. Jinak již to opravdu nikdo nechce dělat.

Pakliže máte, milí politici a političky ,reálný vztah k demokracii - posuňte volby. Lidé v postižených oblastech (starostové a starostky, hasiči a záchranáři a zejména občané, kteří bojují o svoji budoucnost - budou brát tyto volby - jako naprostý výsměch jejich lidského neštěstí.

Vy však žijete ve svém světě, kde jakási výměna různých zájmových skupin - je více než s dovolením “výbuch bomby” v zemi. Volby prostě budou, co je nám do naprosto vyčerpaných - naše pašalíky jsou nad vším.

Hasiči, policisté, vojáci, dobrovolníci, starostové na malých obcích… Stát Vám nic nedá, vždy Vás jen vyždímá jako citron. A opět jen poslouchám na tiskové konferenci od politiků a političek - lamentace až nadávky proti občanům, kteří jsou prý blbí, nezodpovědní, hloupí a potřebují hlavně pokutovat. Pochopitelně se z valné většiny chovají lidé odpovědně, přesto však v obrovském stresu je psychologicky pochopitelně, pakliže někdy odmítnou evakuaci.

O několika videích jakýchsi exhibicionistů na sociálních sítích - to je miliontina procenta obyvatel, tam klidně, paní a páni politici, trestejte. Avšak nazvat matku tří dětí v obrovském stresu, která se rozhoduje v situaci, kdy přichází o to poslední, co jí ještě v životě zbývá (bydlení), ke kterému se nejspíše již nikdy nedostane a vytěsňuje pravdu - tu vážená paní Černochová, plně zajištěná vším materiálním, co si lze vůbec představit - nazývat blbou na tiskové konferenci vlády - je naprosté chucpe

Tak hezké volby na člunech…

