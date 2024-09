Izraelský terorismus zranil 3000 lidí a více než 9 usmrtil. Včetně zdravotníků, civilistů a dětí

17. 9. 2024

čas čtení 8 minut

Téměř 3 000 zraněných a několik mrtvých po výbuchu pagerů Hizballáhu



Po celém Libanonu jsou hlášeny detonace, podle šíitských milicí byli zabiti dva jejich bojovníci a desetiletá dívka



Téměř 3 000 lidí bylo zraněno a nejméně devět zabito poté, co po celém Libanonu současně explodovaly pagery používané členy Hizballáhu, uvedl ministr zdravotnictví země.



Izraelská armáda se k výbuchům, které přišly jen několik hodin poté, co Izrael oznámil, že rozšiřuje cíle války vyvolané útoky Hamásu 7. října o boj proti Hizballáhu podél hranice s Libanonem, bezprostředně nevyjádřila.

Libanonský ministr zdravotnictví Firass Abiad uvedl, že výbuchy v úterý zabily mimo jiné desetiletou dívku. „Asi 2750 lidí bylo zraněno ... více než 200 z nich kriticky,“ přičemž zranění byla hlášena především v obličeji, na rukou a na břiše, řekl Abiad na tiskové konferenci. Téměř 3 000 lidí bylo zraněno a nejméně devět zabito poté, co po celém Libanonu současně explodovaly pagery používané členy Hizballáhu, uvedl ministr zdravotnictví země.





Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že mezi mrtvými jsou i dva jeho bojovníci. Pozdější zprávy médií uváděly, že při explozích zemřel také syn poslance Hizballáhu Ali Ammar.



Libanonský ministr informací označil výbuchy za akt „izraelské agrese“.



Hizballáh uvedl, že Izrael je za úterní útok „plně odpovědný“ a že ho čeká „spravedlivý trest“.



Podle Syrské observatoře pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii byli při útoku zraněni také bojovníci Hizballáhu v Sýrii, přičemž několik z nich bylo ošetřeno v nemocnicích v Damašku. S íránskými Revolučními gardami spojený deník Saberin News informoval, že několik gardistů bylo rovněž zabito.



Incident dále zvýšil napětí mezi Izraelem a Hizballáhem a přerušil nepevný klid, který panoval v posledních třech týdnech. Zdálo se, že obě strany ustoupily z pokraje regionální války 25. srpna poté, co Hizballáh v omezené míře reagoval na izraelskou vraždu svého vrchního vojenského velitele Fouada Shukera v Bejrútu.



Podle zpráv hebrejských médií se Benjamin Netanjahu, Joav Gallant a další bezpečnostní šéfové od výbuchů scházeli v sídle ministerstva obrany na základně Kirya v Tel Avivu. Velení Izraelských obranných sil na domácí frontě sdělilo místním úřadům, že po incidentu existuje možnost eskalace.



Zdroj z Hizballáhu konstatoval, že se domnívají, že útok byl reakcí na údajný pokus šíitských milicí o atentát na bývalého vysokého izraelského představitele obrany, který v úterý odhalila izraelská bezpečnostní agentura Šin Bet.



Šin Bet obvinila Hizballáh z pokusu o zabití bývalého bezpečnostního úředníka pomocí protipěchotní miny claymore, kterou lze odpálit na dálku. Agentura zveřejnila fotografie rozebrané bomby a kabeláže omotané páskou a uvedla, že útoku bylo zabráněno v jeho „závěrečné fázi“. Hizballáh se k údajnému pokusu o atentát nevyjádřil.



Podle íránské tiskové agentury Mehr byl jedním ze zraněných při explozích íránský velvyslanec v Libanonu Mojtaba Amani.



Zraněni byli také někteří vrcholní představitelé Hizballáhu a jejich poradci, uvedla saúdskoarabská zpravodajská stanice Al-Hadath s odvoláním na nejmenované zdroje.



Abiad uvedl, že i když je na přesné sčítání příliš brzy, počet zraněných se pohybuje v řádu „stovek“ a výbuchy si vyžádaly i několik obětí.



Útok byl již třetím terčem útoku v Bejrútu od začátku bojů mezi Izraelem a Hizballáhem 8. října poté, co Hizballáh vypálil rakety na Izrael „ze solidarity“ s útokem Hamásu na jižní Izrael o den dříve, kterým začala současná válka v Gaze.



Nemocnice po celém Libanonu byly zahlceny přílivem pacientů a ve městě Tyre na jihu země byla zřízena polní nemocnice, která měla zraněné ubytovat. Více než tři hodiny po prvním útoku se v libanonském hlavním městě neustále ozývaly sirény sanitek.



Na libanonských sociálních sítích kolovala videa pacientů, včetně dětí, s pochroumanýma rukama, zejícími ranami v boku a obvázanými hlavami. Lékař v bejrútské nemocnici Gejtáví uvedl, že pohotovost ošetřuje „několik kritických pacientů“.



Vysoce postavený bezpečnostní zdroj uvedl, že pagery po celé zemi explodovaly a zranily především členy Hizballáhu. Dodali, že bezpečnostní agentury budou vyšetřovat, jak byl sofistikovaný útok proveden, ale že síly jsou v současné době zaměstnány zajištěním toho, aby se zranění mohli dostat do nemocnic.



Jeden z představitelů Hizballáhu, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, řekl agentuře Reuters, že odpálení pagerů bylo „největším narušením bezpečnosti“, kterému byla skupina vystavena za téměř rok trvající válku s Izraelem.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo nemocnice v celé zemi do „nejvyšší pohotovosti“ a požádalo všechny zdravotníky, aby se odebrali na svá pracoviště. Občanům nařídilo, aby se od bezdrátových komunikačních zařízení distancovali.



Hizballáh udržuje vlastní komunikační síť oddělenou od zbytku Libanonu. Podezření, že se Izraeli podařilo proniknout do telekomunikací skupiny, trvá již od října, kdy bylo při cílených úderech zavražděno několik velitelů Hizballáhu.



Izrael se k útoku zatím nevyjádřil.



Yossi Melman, spoluautor knihy Špióni proti Armagedonu a dalších knih o izraelské rozvědce, uvedl: „Má to naprosto všechny znaky operace Mossadu. Někdo dovnitř pagerů nastražil drobné výbušniny nebo malware. Pokud vím, byly také nedávno dodány.“



Melman řekl, že chápe, že „tyto pagery nosí v Hizballáhu mnoho lidí, nejen velitelé z nejvyšších pater“. Libanonská skupina je používala, protože se obávala, že jejich mobilní telefony sleduje izraelská rozvědka, aby mohla sledovat jejich komunikaci a zaměřovat raketové útoky.



Akce podle něj ukázala, že „Mossad je schopen opakovaně proniknout a infiltrovat Hizballáh“, ale zpochybnil, že by koordinované výbuchy měly nějaký strategický přínos. „Situaci na místě to nezmění a nevidím v tom žádný pokrok.“



Podle izraelských médií k incidentu došlo v době, kdy izraelský premiér vedl sérii bezpečnostních konzultací na vysoké úrovni s vedoucími představiteli bezpečnostních složek v souvislosti s rostoucím napětím s Hizballáhem.



Deníky Times of Israel a Ynet news popsaly tato setkání jako „dramatická“.



Konzultace byly svolány několik hodin poté, co Izrael během úterního nočního zasedání bezpečnostního kabinetu schválil rozhodnutí rozšířit své válečné cíle o návrat desítek tisíc Izraelců evakuovaných z měst podél severní hranice, která byla těžce poškozena raketami vypálenými Hizballáhem - což naznačuje, že je pravděpodobná rozsáhlá vojenská operace proti libanonské militantní skupině.



Představitelé Hizballáhu v minulosti prohlásili, že se skupina stáhne, pokud bude dosaženo příměří v Gaze, zatímco Izrael trvá na tom, že nemůže dovolit, aby bojovníci zůstali v pohraniční oblasti na jihu Libanonu.



Násilnosti si vyžádaly stovky mrtvých - většinou bojovníků - v Libanonu a desítky civilistů a vojáků na izraelské straně. Boje také donutily desítky tisíc lidí na obou stranách opustit své domovy.



V posledních dnech podle zpráv z médií v zemi Netanjahu údajně zvažoval odvolání Gallanta z funkce ministra obrany. Tento krok by byl největším otřesem ve vedení země od útoků ze 7. října a mohl by otevřít cestu k totálnímu konfliktu proti Hizballáhu v Libanonu.





Má se za to, že Gallant se důsledně staví proti rozsáhlé vojenské operaci v Libanonu, zatímco v Gaze pokračují boje proti Hamásu, na Západním břehu se stupňuje násilí a vojenské aktivity a Izrael se brání raketovým útokům Húsíů a řeší jaderné ambice a hrozby Íránu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0