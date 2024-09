Když to dělá Izrael, není to v žádném případě terorismus. Izrael má sakra právo dělat, co se mu zlíbí!

19. 9. 2024

Ironický komentář britské komentátorky Laury K., který je bohužel, děsivým způsobem, až přílíš blízko skutečným faktům



V nejnovější variaci hesla „Izrael má právo se bránit“ Izrael zachytil dodávku pagerů směřujících do Libanonu a proměnil je v bomby. Exploze vybuchly na předměstí Bejrútu a zranily asi tři tisíce lidí, přičemž bylo potvrzeno 12 mrtvých a stovky lidí utrpěly strašlivá zranění.



Izrael lstivě neodpálil všechny pagery najednou. Počkal až do následujícího dne, aby odpálil další během pohřbů první série obětí. Proto jsou IDF nejmorálnější armádou na světě. V nejnovější variaci hesla „Izrael má právo se bránit“ Izrael zachytil dodávku pagerů směřujících do Libanonu a proměnil je v bomby. Exploze vybuchly na předměstí Bejrútu a zranily asi tři tisíce lidí, přičemž bylo potvrzeno 12 mrtvých a stovky lidí utrpěly strašlivá zranění.Izrael lstivě neodpálil všechny pagery najednou. Počkal až do následujícího dne, aby odpálil další během pohřbů první série obětí. Proto jsou IDF nejmorálnější armádou na světě.





Pozoruhodnou shodou okolností lékařské centrum Americké univerzity v Bejrútu před dvěma týdny vyměnilo pagery svých lékařů a personálu, ale USA vysvětlily, že o tom nic nevěděly. Uvedly však, že zcela podporují Izrael, pokud a kdy se přihlásí k odpovědnosti za brutální masovou vraždu.



Každý ví, že Izrael má právo se bránit tím, že zaútočí jako první, ale může se uchýlit i k teroristickým útokům, protože druhá strana jsou teroristé. Sionisté sice mají za sebou dlouhou historii terorismu, která zahrnuje útoky proti USA, Spojenému království a Evropě, ale my jsme se Izraeli mnohokrát omluvili a oni uvažují o tom, že nám odpustí.



Znepokojivé je, že útok na libanonský pager byl dobrodinci odsouzen za nevybíravé zabíjení „civilistů“, nebo jak jim my říkáme v médiích, bojovníků Hizballáhu. Mezi zabitými bojovníky Hizballáhu byli čtyři zdravotníci a dvě děti. Irský premiér prohlásil, že útok ukázal „bezohlednou neúctu“ k životu civilistů v Libanonu, na což Netanjahu odpověděl: „Co tím chcete říct?“



OSN objasnila, že nerozlišující útoky porušují mezinárodní právo, protože nelze vědět, kdo měl v době odpálení pager, ale OSN zapomněla na tu část mezinárodního práva, kde USA říkají: „Jděte do prdele, my můžeme OSN vetovat, kdykoli se nám zachce!“.



Když se zpráva o útoku na pagery objevila v Tel Avivu, propukly oslavy a sionisté na sociálních sítích to rychle připomněli: „V Libanonu nejsou žádní nevinní“. To je naprosto věc, kterou by řekla každá normální společnost.



Útok vybuchujícími pagery byl tak úspěšný, že Izrael doufá, že tuto technologii rozšíří i na notebooky a mobilní telefony, aby potrestal neposlušné uživatele sociálních sítí. Údaje z průzkumů veřejného mínění ukazují, že většina Britů má na Izrael negativní názor, a Netanjahu zvažuje své možnosti.



Zatímco většina příčetných a rozumných Izraelců krveprolití oslavovala, jiní se obávali, že útoky na sousedy Izraele mohou jejich zemi zatáhnout do válek, které Izrael nemůže vyhrát. Netanjahu naštěstí veřejnost ujistil, že nařídil Spojeným státům, aby bojovaly za Izrael, až Hizballáh zahájí nevyprovokovanou odvetu. Od Izraele přece nelze očekávat, že bude vést své vlastní války, nebo ano?



Přestože má nejmodernější zbraně na světě, přestože rok kobercově bombardoval celé pásmo Gazy, na IDF brutálně útočí několik tisíc mužů, kteří se zradikalizovali, když jim Izrael zabil děti, a kteří jsou většinou vyzbrojeni kamením a petardami. Představte si, co by se stalo, kdyby Izrael čelil skutečné armádě. Bylo by to trochu trapné, že?



Překvapivým zvratem je, že jeden z největších izraelských válečných štváčů, Yoav Gallant, byl vyhozen z válečného kabinetu, protože není dost velký válečný štváč podle Netanjahuova gusta. Jen ti největší váleční štváči si zaslouží místo v izraelském válečném kabinetu, protože Netanjahu doufá, že rozpoutá největší válku ze všech: světovou válku, nebo jak jí říkáme my v médiích: Jediná Bibiho šance, jak se vyhnout vězení.



Vězte, že až začne třetí světová válka, budou kvůli Izraeli bojovat všichni kromě Izraele. Pokud budete mít tu smůlu, že se vypaříte při jaderném výbuchu, můžete svou poslední mikrosekundu strávit alespoň utěšeni vědomím, že se to stalo z těch nejlepších důvodů.

