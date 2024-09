ČR: Výsledky krajských voleb znamenají, že je země absolutně neschopná řešit jakékoliv své problémy

22. 9. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Slovensko se propadá do politicko-ekonomické katastrofy , ale co Česko? Výsledky krajských voleb dokazují, do jak obrovské míry jsou čeští voliči mimo a hlasují pro strany, které pro ně neudělají nic. Samozřejmě, potíž je, že v Česku už dnes vlastně neexistují žádné civilizované, efektivní strany, které by se daly volit.

Myslí si voliči skutečně, že vítězství Babišovy strany ANO a posílení ODS je nějak zachrání? Myslí si voliči skutečně, že vítězství Babišovy strany ANO a posílení ODS je nějak zachrání?





Absolutně mě fascinuje, že po ničivých povodních z minulého týdne se naprosto propadla ve volbách Strana zelených. Povodně byly důsledkem globálního oteplování a není vyloučeno, že se nebudou opakovat příští týden. Ovšem že by Češi aspoň začali uvažovat, jak se na to efektivně připravovat a zavést razantní politiku proti globálnímu oteplování, vytvářet poldry, tak to tedy ne. V některých krajích dokonce lidi hlasovali proti stavbě větrníků!





Výsledky voleb jsou důkazem a vážným varováním, že Češi absolutně nejsou schopni vnímat pragmaticky realitu takovou, jako je, a předvídat a připravovat se na budoucnost. Většina lidí je zaslepena ideologickým vnímáním skutečnosti. Jak jinak vysvětlit, že občané hlasují pro podvodníka Babiše a pro mafiánskou ODS?







Zajímavá bude analýza, pokud se o ni někdo pokusí, proč se drasticky propadla jediná strana která měla aspoň mírně centristický ráz - piráti. Je to proto, že se zkompromitovala nečinností ve vládní koalici? Proč ale pak posílila ODS?







Neuvěřitelné je, že historicky levicové Česko nemá v současnosti jedinou funkční levostředovou stranu. Lidi si myslí, že je pravicová ideologie nějak zachrání.







Jak to, že vůbec nevznikla debata o globálním oteplování způsobujícím ničivé záplavy a požáry?









Nikomu nevadí, že se v zahraniční politice stalo Česko svou podporou izraelského vraždění Palestinců v OSN darebáckých státem jako Maďarsko? Nikomu nevadí, že ohledně vraždění Izraelců v Gaze, na Západním břehu Jordánu a v Libanonu, šíří česká média jen čistě izraelskou proapagandu?





Jo a ideologický tlak je v Česku dnes tak velký, že Česká republika se - hrdě, po pětatřiceti letech - může dnes znovu honosit tím, že má zakázanou knihu!





A co je možná nejděsivější, je skutečnost, že zřejmě většina obyvatelstva v České republice se ideologickou propagandou převládající v zemi - úplně jinými postoji, než jsou běžné kdekoliv jinde na světě - nechává radostně ovlivňovat a přijímá ji. Kam to povede, bude zajímavé.





Často se mezinárodně hovoří o netolerantních a autoritářských tendencích v Maďarsku. Jak známo, nyní se k tomu přidává pomaďarštěné Slovensko, ovšem jak se zdá, Česko není na této trajektorii zřejmě za těmito dvěma zeměmi příliš daleko.



