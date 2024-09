Čelní představitelé Fialovy vlády by se měli mít na pozoru před jurisdikcí Mezinárodního trestního tribunálu

20. 9. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Není to sice převratné zjištění, ale je záhodno je mít neustále na zřeteli: zahraničně-politický kurs Fialova kabinetu, ostatně jako všech polistopadových vlád, je nesvéprávný, neboť pouze kopíruje postoj Washingtonu, ať už je jakýkoliv. A to platí i pro ostudné schvalování aktivní účasti Bidenovy administrativy na nejtransparentnější genocidě všech dob. Totéž lze prakticky prohlásit i o drtivé většině mainstreamových médií, kde se může prosadit pouze adekvátně indoktrinovaný jedinec s notně pryžovou páteří.

Popravdě nevidím žádný rozdíl mezi poplatností československé zahraniční politiky vůči Sovětskému svazu v předlistopadové éře a dnešní tragikomickou servilitou Strakovy akademie vůči americkým vládám, nehledě na jejich ideologickou příslušnost. Snad jen s tím rozdílem, že předlistopadové vlády tak otevřeně nepodporovaly genocidní řádění spojenecké země - tedy pokud mne paměť neklame.

Tento týden česká “diplomacie” opět potvrdila své hanebné proizraelské stanovisko, když ve Valném shromáždění OSN s hrstkou zemí hlasovala proti rezoluci požadující ukončení okupace palestinských území. V této souvislosti sluší připomenout poradní stanovisko Mezinárodního soudního tribunálu (ICJ) z letošního července, podle nějž je izraelská okupace palestinských teritorií ilegální, jak praví mezinárodní právo. Izrael by podle mínění předních světových soudců měl nezákonnou okupaci ukončit “co nejrychleji, jak je to možné”, a to včetně “evakuace veškerých osadníků z okupovaných palestinských teritorií (OPT)”, a navíc by měl Palestincům zaplatit reparace za škody způsobené okupací.

Sedmý bod poradního verdiktu ICJ je nadmíru zajímavý, jelikož všechny státy jsou povinny uznat izraelskou přítomnost na OPT za nelegální a nemohou Tel Avivu poskytovat jakoukoli pomoc, jež by i nadále na OPT udržovala nezákonný status quo.

Černínský palác své poslední veto v palestinské věci odůvodnil tvrzením, že Izrael je strategickým partnerem ČR, a podle toho k němu přistupuje. Tím je de facto řečeno, že Izrael klidně může vyhladit všechny Palestince trpící pod jeho knutou, aniž by to ohrozilo “strategické partnerství” mezi těmito dvěma darebáckými státy.

Obzvlášť pikantní je vyjádření českého velvyslance při OSN Jakuba Kulhánka k rezoluci požadující ukončení izraelské okupace OPT. Nejenže tento bezpáteřní kariérista používá obdobné alibistické výrazy jako jeho americká kolegyně, ale - shodně s americkými činiteli - šíří dávno vyvrácené lži. Kulhánek se vytasil s oblíbenou báchorkou všech správných stoupenců izraelského osadnického kolonialismu o Hamásu a “systematickém používání lidských štítů”, kterou již v minulosti vyvrátily přední lidskoprávní organizace . Naopak přední západní sdělovací prostředky před nedávnem informovaly o tom, jak izraelská armáda používá Palestince v Gaze jako živé štíty, aby vstupovali do budov, kde se podle IDF nacházejí improvizovaná výbušná zařízení.

Zde máme názorný příklad oficiálních dezinformací, které jsou na rozdíl od těch neoficiálních velmi destruktivní, neboť v tomto konkrétním případě slouží jako podpůrný argument Strakovy akademie k ospravedlnění genocidního jednání našeho “strategického spojence”. A propos: kde je vlastně “strategický komunikátor” Fialova kabinetu plukovník Foltýn, když je zapotřebí, aby tyto nesmysly simultánně vyvracel? Těžko však chtít po někom, kdo sám poskytuje darebáckému Izraeli mimikry, aby jednal v souladu s fakty a obyčejnou humanitou.

Přední činitelé Fialovy vlády, především sám premiér a jeho ministři Lipavský a Černochová, by se měli mít na pozoru před jurisdikcí ICJ: jsou totiž natolik viditelnými a hlasitými stoupenci izraelské vyhlazovací kampaně proti Gazanům, že by si pro ně jednoho krásného dne mohla přijít spravedlnost.

