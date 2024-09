Vrchní velitel Hizballáhu byl zabit při izraelských náletech

20. 9. 2024

Vrchní velitel Hizballáhu Ibrahim Aqil byl v pátek zabit při izraelském náletu v jižním Bejrútu, informovala agentura Reuters s odvoláním na dva bezpečnostní zdroje.



Podle jednoho z těchto zdrojů byl Aqil zabit spolu s členy elitní jednotky Hizballáhu Radwan, když měli schůzku.



Americké ministerstvo spravedlnosti označilo Aqila za globálního teroristu za jeho údajnou roli v bombových útocích na americké velvyslanectví v Bejrútu v roce 1983, při nichž zahynulo 63 lidí, a také v útocích na kasárna americké námořní pěchoty v témže roce, při nichž zahynulo 241 amerických příslušníků.



Aqil, známý také jako Tahsin, podle amerického ministerstva spravedlnosti v 80. letech minulého století údajně řídil také zajetí amerických a německých rukojmích v Libanonu a držel je tam.





Íránské velvyslanectví v Libanonu odsoudilo nedávné útoky Izraele na Bejrút.



Ve svém příspěvku na X íránské velvyslanectví napsalo:



„Co nejdůrazněji se vyjádřilo k izraelskému šílenství a aroganci, které překročilo všechny meze tím, že se zaměřilo na obytné oblasti na jižním předměstí Bejrútu....



Znovu potvrzujeme, že takové teroristické zločiny nepodlomí odhodlání a víru Libanonců. Upřímnou soustrast rodinám mrtvých a přání brzkého uzdravení zraněným.“

V rozhovoru s novináři mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby znovu prohlásil, že USA se nijak nepodílely na úderech proti Hizballáhu, které byly provedeny tento týden s použitím nastražené elektroniky, a že americké zpravodajské služby se nepodílely na poskytování jakýchkoli rad izraelské vládě ohledně zaměření cílů nebo jiných rad.



Kirby uvedl, že si není vědom žádného předchozího varování ze strany Izraele, že plánuje provést páteční úder, a řekl, že „to není nic netypického“.



Odmítl však odpovědět na otázky, kdo byl cílem úderu, a ohradil se proti dotazům, zda Bidenova administrativa vyčerpala své možnosti omezit Izrael v souvislosti s konfliktem v Gaze a eskalací napětí s Hizballáhem.



„Stále věříme, že existuje čas a prostor pro diplomatické řešení,“ řekl. „Myslíme si, že je to nejlepší cesta vpřed. Válka tam nahoře na modré čáře není nevyhnutelná a my budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom se jí pokusili zabránit.“







Izraelská letadla provedla v pátek odpoledne úder na jižní Bejrút, který izraelská armáda ve svém oznámení označila za „cílený nálet“.



Čtyři rakety mířily na budovu v Dahíji, uvedla libanonská Národní tisková agentura (NNA). Sanitky odvážely z místa útoku zraněné, zatímco libanonská civilní obrana vyzvala občany, aby zůstali doma a uvolnili silnice pro záchranáře.



NNA uvádí, že při útoku zahynulo nejméně pět dětí, přičemž se očekávají další oběti, protože na místo dorazili záchranáři. K útoku došlo v dopravní špičce, krátce před 16. hodinou.



Videozáznamy ze zásahu ukazují trosky a ohořelá auta rozesetá po rušné ulici, zatímco lidé obklopují budovu, z níž se valí kouř. Cílem útoku byla budova poblíž mešity al-Qaem v obytné čtvrti Haret Hreik na jihu Bejrútu.



Agentura Reuters s odvoláním na libanonský bezpečnostní zdroj uvedla, že úder byl veden v blízkosti objektu Hizballáhu.



Mluvčí izraelské armády vydal prohlášení, v němž uvedl, že „provedla přesný úder v oblasti Bejrútu“, a dodal, že nedošlo k „žádné změně v pokynech velení domácí fronty“.



Tento úder je již třetím zásahem izraelského letectva v Bejrútu od 8. října, kdy začaly boje mezi Hizballáhem a Izraelem poté, co Hizballáh den předtím „solidárně“ odpálil rakety s Hamásem.



Přichází dva dny po rozsáhlém útoku zaměřeném na vysílačky a pagery, při němž bylo zraněno více než 3 000 osob a nejméně 42 jich zahynulo. Hizballáh a Libanon obvinily Izrael, že za útokem stojí, ale Izrael se k operaci nevyjádřil.





Zprávy o přesném počtu raket vypálených z Libanonu si protiřečí.



Agentura Associated Press (AP) s odvoláním na izraelskou armádu a Hizballáh uvedla, že šlo o 140 raket (viz 12.47 hod. SELČ). Izraelská veřejnoprávní televize Kan však v pátek uvedla, že z Libanonu bylo přes hranici vypáleno asi 150 raket.





Baterie vysílaček používaných libanonskou ozbrojenou skupinou Hizballáh, které tento týden vybuchly, byly napuštěny vysoce výbušnou směsí známou jako PETN, řekl agentuře Reuters libanonský zdroj obeznámený se součástmi zařízení.



Způsob, jakým byla výbušnina do baterií zabudována, ji podle tohoto zdroje velmi ztěžuje odhalení.



Stovky vysílaček používaných skupinou explodovaly ve středu, den poté, co v Libanonu vybuchly tisíce pagerů Hizballáhu.



Na fotografiích vysílaček, které explodovaly, byly vidět nápisy „ICOM“ a „made in Japan“. Společnost Icom uvedla, že před deseti lety zastavila výrobu modelů vysílaček, které byly identifikovány při útoku, a že většina těch, které jsou stále v prodeji, jsou padělky, informuje agentura Reuters.



Jošiki Enomoto, generální ředitel bezpečnostní a obchodní divize společnosti Icom, řekl agentuře Reuters, že je možné, že starší zařízení Icom bylo upraveno tak, aby se z něj dala vyrobit bomba.



Bylo by obtížné vložit výbušné zařízení do hlavní přihrádky vysílačky, protože její elektronika je pevně zabalena, takže je pravděpodobnější, že se nacházelo v odnímatelném bateriovém bloku, řekl Enomoto japonské televizi Fuji TV.



Libanonský zdroj agentuře Reuters řekl, že k výbuchům docházelo i v případech, kdy byl bateriový blok oddělen od zbytku zařízení.



Libanonský bezpečnostní zdroj již dříve agentuře Reuters řekl, že pagery byly vybaveny výbušninami, které bylo obtížné odhalit.



Jiný bezpečnostní zdroj agentuře Reuters řekl, že v nových pagerech byly ukryty až tři gramy výbušnin, a to zřejmě několik měsíců před výbuchy.



IRC varuje, že eskalace násilí na Západním břehu hrozí kolapsem zdravotnického systému



Mezinárodní záchranný výbor (IRC) varoval, že eskalace násilí na Západním břehu Jordánu hrozí kolapsem zdravotnického systému.



Podle tohoto prohlášení partneři IRC nárazově dodávají zdravotnický materiál do zasažených nemocnic, ale některé z nich byly nuceny zastavit svou činnost.



Bart Witteveen, ředitel IRC pro okupovaná palestinská území, řekl: „V současné době je situace na Západním břehu Jordánu velmi vážná:



Rostoucí násilí podkopává zdravotnický systém na Západním břehu Jordánu, protože nemocnice nejsou připraveny zvládat případy hromadných neštěstí ani odolávat pokračujícím útokům na zařízení a personál ...



IRC a jeho partneři nedávno zahájili program na zvýšení připravenosti zdravotnických služeb na Západním břehu Jordánu na mimořádné události se zaměřením na Tulkarm a Hebron, tedy na některé z oblastí, které byly v posledním roce nejvíce zasaženy násilím.



Pracujeme na přípravě nemocnic a komunit prostřednictvím nárazového zásobování potřebným materiálem a školení personálu, aby zvládli zvýšenou poptávku po život zachraňujících službách během mimořádných událostí, a to prostřednictvím nových protokolů traumatologické péče a také školení první pomoci pro dobrovolníky z řad komunit.



Naším konečným cílem je spolupracovat s našimi palestinskými partnery na posílení kapacity zdravotnického systému a zachování kritických zdravotnických služeb během krizí a zachránit tak co nejvíce životů.“



IRC ve svém prohlášení uvádí:



Boje probíhají v blízkosti nemocnic a brání sanitkám - což omezuje přístup Palestinců k naléhavé lékařské péči.



OSN uvádí, že jak v Tulkarmu, tak v Jeninu izraelské síly obklíčily nemocnice a brání přístupu k pacientům. Světová zdravotnická organizace oznámila, že takových útoků na zdravotní péči v průběhu roku 2024 přibývá.“





Bulharská firma není spojena se smrtícími zařízeními zaslanými Hizballáhu, tvrdí vláda



Bulharské úřady v pátek uvedly, že společnost se sídlem v Sofii nemá nic společného s dodávkou výbušných komunikačních zařízení libanonské militantní skupině Hizballáh, informuje agentura France-Presse (AFP).



V úterý a ve středu vybuchly po celém Libanonu stovky pagerů a vysílaček, které zabily nejméně 37 lidí, zranily téměř 3 000 osob a vyvolaly paniku.



Hizballáh a několik mezinárodních mediálních organizací obvinilo ze sabotáže elektronických zařízení Izrael. Izrael se k tomu veřejně nevyjádřil.



„Po prověření bylo nesporně zjištěno, že žádné komunikační zařízení odpovídající těm, která explodovala 17. září, nebylo dovezeno, vyvezeno ani vyrobeno v Bulharsku,“ uvedl Národní bezpečnostní úřad (SANS).



SANS ve čtvrtek uvedla, že zahájila vyšetřování poté, co maďarská internetová stránka Telex uvedla, že Norta Global - společnost registrovaná v Sofii jistým Norem - dovezla tato zařízení a poté je dodala Hizballáhu.



Podle agentury AFP SANS v pátek uvedla, že společnost a její majitel „neprovedli žádné transakce spojené s prodejem nebo nákupem zboží“ nebo takové, které „spadají pod zákony o financování terorismu“.



Společnost Norta Global, kterou v dubnu 2022 založil Rinson José, loni vykázala příjmy ve výši 650 000 eur (725 000 USD) za poradenskou činnost mimo EU, uvádí AFP.



Vrcholní představitelé Tchaj-wanu trvají na tom, že komunikační zařízení, která nesla značku místní společnosti Gold Apollo, nepocházela odtamtud (viz 6.59 SEČ).



Šéf společnosti Gold Apollo Hsu Ching-kuang místo toho ukázal prstem na maďarského partnera BAC Consulting KFT, kterému Gold Apollo povolilo používat svou ochrannou známku.



Mluvčí maďarské vlády však uvedl, že BAC Consulting KFT je „obchodní zprostředkovatel, který nemá v Maďarsku žádné výrobní ani provozní místo“.





Izraelské síly v pátek zabily nejméně 14 Palestinců při tankových a leteckých útocích na severní a centrální oblasti pásma Gazy, uvedli zdravotníci, zatímco tanky postupovaly dále do severozápadního Rafáhu u hranic s Egyptem.



Neutuchající boje mezi Izraelci a bojovníky Hamásu na tomto území pokračovaly i v době, kdy se zintenzivnil paralelní konflikt v libanonsko-izraelské pohraniční oblasti, do něhož jsou zapojeni spojenci Hamásu - Hizballáh, informuje agentura Reuters.



Mezitím podle agentury Reuters někteří Palestinci vysídlení izraelským útokem na Gazu uvedli, že se obávají, že jejich dočasný tábor na pláži zaplaví vysoké vlny.



Palestinští zdravotníci uvedli, že ostřelování izraelskými tanky zabilo osm lidí a několik dalších zranilo v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální oblasti Gazy a šest dalších bylo zabito při leteckém útoku na dům ve městě Gaza.



Ve městě Bejt Hanún na severu země izraelský útok na automobil zabil a zranil několik Palestinců, uvedli zdravotníci. Podle agentury Reuters nebylo jasné, kolik z obětí byli bojovníci a kolik civilisté.



V jižním městě Rafáh, kde izraelská armáda operuje od května, postoupily tanky dále do severozápadní oblasti podporované letadly, uvedli obyvatelé.



Hlásili také silnou palbu a výbuchy ozývající se ve východních oblastech města, kde izraelské síly podle obyvatel a médií Hamásu vyhodily do povětří několik domů.



„Naši bojovníci se účastní prudkých přestřelek proti izraelským jednotkám, které postoupily do čtvrti Tanour v Rafáhu,“ uvedlo podle agentury Reuters ozbrojené křídlo Hamásu ve svém prohlášení.





Izraelská armáda uvedla, že síly operující v Rafáhu v minulých týdnech zabily stovky palestinských ozbrojenců, lokalizovaly tunely a výbušniny a zničily vojenskou infrastrukturu.







Zdroj v angličtině ZDE

