Channel 4 News: Chce Izrael další válku?

20. 9. 2024

čas čtení 13 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 19. září 2024, 19 hodin: Izraelské letouny po týdnu skrytých i otevřených útoků létají daleko v Libanonu. Jsme nyní na pokraji války? Přenesla se tedy po téměř roce válka v Gaze konečně i do Libanonu? Vůdce Hizballáhu si zřejmě myslí, že ano. Ve svém prvním televizním projevu od chvíle, kdy se tisíce pagerů a vysílaček používaných jeho řadovými členy proměnily v mobilní bomby, označil Hasan Nasralláh nynější drzý izraelský útok za velký bezpečnostní a vojenský úder. Zároveň přislíbil pomstu Izraeli. Možná právě v to izraelská vláda doufala, že ho vyprovokuje. Zatímco Nasralláh hovořil, bylo nad Bejrútem slyšet zvukové rány z několika nízko letících izraelských letadel. Dnes večer tedy Libanon čelí izraelské invazi. A kdo, pokud vůbec někdo, má moc ji zastavit?

Libanon už byl na pokraji sil po dvou dnech útoků, které si vyžádaly 37 mrtvých, téměř 3000 zraněných a strach lidí z vlastních telefonů a notebooků. Nyní, když vůdce Hizballáhu obvinil Izrael z překročení všech červených linií a Izrael oznámil novou fázi války, se zdá, že přízrak totálního boje je blíž než kdy jindy. Izrael tvrdí, že žádná z jeho jednotek zatím nepřekročila hranice, ale údery Hizballáhu již zabily dva jeho vojáky v severním Izraeli. Harry Fawcett přináší tuto reportáž:



<br><br>





Reportér: Po dvou dnech chaosu a strachu v ulicích Bejrútu dnes nad nimi demonstrovaly vojenskou převahu izraelské stíhačky, které vydávaly zvukové rány a vypouštěly světlice. Na jihu velká vlna útoků na pozice Hizballáhu poté, co izraelská armáda oznámila, že její náčelník štábu schválil nové bojové plány. To vše ve chvíli, kdy vůdce Hizballáhu začínal svůj projev v reakci na ponížení:





Byl to právě Nasralláh, kdo letos z bezpečnostních důvodů nařídil používat pagery místo chytrých telefonů. Tisíce těchto zařízení a stovky vysílaček během dvou dnů explodovaly. Byl to bezprecedentní úder.





„Izraelský nepřítel měl za cíl zabít ne méně než 5000 lidí během dvou minut, aniž by se staral o nějaké limity, a nemá problém s tím, kde jsou lidé zabíjeni a jak jsou zabíjeni.“





Izraelská armáda dnes potvrdila, že dva její vojáci byli zabiti přeshraniční palbou Hizballáhu, Nasralláh se ve svém projevu zavázal pokračovat v tzv. operacích na jihu, dokud nebude v Gaze uzavřeno příměří. Neoznámil však žádnou eskalaci odvetných opatření za výbuchy pagerů a vysílaček.





Analytik: „Írán se obává, že schopnosti Hizballáhu by mohly být izraelskou ofenzivou značně degradovány, a Nasralláh se usilovně snaží prodat svým lidem příběh, který by ospravedlnil vyhnutí se velké eskalaci a sklouznutí do velkého konfliktu s Izraelem.“





Reportér: Stále není jasné, zda byl izraelský útok špičkovými technologiemi předehrou k velké konvenční ofenzívě, nebo alespoň prozatím její náhradou. Stejně jako včera z Egypta, tak i dnes z Paříže americký ministr zahraničí naléhavě vyzývá obě strany, aby se mírnily, zatímco budou pokračovat práce na příměří v Gaze.





Blinken: „Věříme, že to je i nadále možné a nezbytné. Mezitím však nechceme, aby některá ze stran podnikala eskalační kroky, které by to ještě více ztížily.“





Reportér: Izraelský ministr obrany sice již druhý den hovoří o přesunu vojenského zaměření z Gazy do Libanonu.





„V uplynulých dnech jsme vedli řadu důležitých jednání. Jedná se o novou fázi války. Zahrnuje příležitosti, ale také značná rizika.“





A další důkaz, pokud by to bylo potřeba, jak mnohotvárná je situace, dnes byl obviněn sedmdesátiletý izraelský podnikatel ze spiknutí s Íránem s cílem zavraždit Gallanta nebo šéfa izraelské bezpečnosti, či dokonce samotného premiéra.





Na Západním břehu Jordánu došlo k další křeči násilí, když izraelské síly provedly zásah ve městě Carpathia, nejméně tři Palestinci byli údajně zastřeleni, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších deset lidí bylo zraněno. A i když Izrael tvrdí, že těžiště jeho téměř rok trvající války se přesouvá na sever do Libanonu, jeho armáda zveřejnila záběry svých jednotek bojujících v Rafáhu na dalekém jihu Gazy.





Moderátor: Doktor Firas Abiad je libanonským ministrem zdravotnictví. Požádfal jsemho, aby nás informoval o tamních obětech po útocích z tohoto týdne.





Dr. Firas Abiad: Byli jsme svědky dvou útoků, jednoho 17. a druhého 18. září. Celkový počet obětí do této chvíle hlásíme 37 mrtvých včetně osmiletého dítěte, dítěte ženského pohlaví a jedenáctiletého chlapce. Dále hlásíme přibližně 2930 obětí. Z nich je asi 300 stále v kritickém stavu a doposud jsme provedli přes 1000 operací. Většina zranění, kterých jsme byli svědky první den, byla hlavně v obličeji a postihovala oči a ruce. Velký počet těchto pacientů skončil ztrátou zraku a také funkce alespoň jedné ruky.





Moderátor: To jsou opravdu hrozná čísla. Kdy naposledy váš zdravotnický systém čelil tak kritickému problému?









Moderátor: Izraelci se k tomuto útoku nepřiznali, ale všichni na ně ukazují prstem a oni to upřímně řečeno nepopřeli. Souhlasíte s Hasanem Nasralláhem, vůdcem Hizballáhu, že jde o vyhlášení války vaší zemi?





Dr. Firas Abiad: Nechci to tak charakterizovat, ale postoj libanonské vlády, víte, od prvního dne je takový, že Libanon nepracuje pro válku. A myslím si, že to tak cítí i naprostá většina libanonského obyvatelstva, když už jsme to řekli, je jasné, že to, čeho jsme byli svědky v posledních dvou dnech, tento nevybíravý útok, který zasáhl velké množství civilistů, a víte, lidé tady viděli videa. Na trzích, na ulicích, mezi lidmi v autech vybuchovala zařízení. Měli jsme tu děti, jak jsem řekl, které kvůli tomu zemřely. Myslím, že se jedná o velkou eskalaci. Lidé se na to dívají jako na provokaci. A nemyslím si, že to pomůže k diplomatickému řešení.





Moderátor: Myslím, že diplomacie nemůže být vzdálenější, když se podíváme na současnou situaci. A přestože nedošlo k žádnému oficiálnímu prohlášení, máte pocit, že jste se ocitli uprostřed války mezi Hizballáhem a izraelskou vládou?





Dr. Firas Abiad: Nemyslím si, že víte, že nás to přivede do války, ale rozhodně je to eskalace už tak velmi špatné situace.





Moderátor: Protože také, zatímco Hassan Nasralláh mluvil, slyšeli jsme ty sonické. rány nízko letících izraelských letadel nad městem Bejrút, ale tam, odkud mluvíte, jsou ty údery stále blíž a blíž, kde?







Dr. Firas Abiad: Víte, já jsem chirurg, který praktikoval v posledních částech libanonské občanské války, a když jsem včera a předevčírem dělal terénní práce v nemocnicích a setkával se s lidmi, neměl jsem pocit, že by lidé byli zoufalí nebo v beznaději... Mám pocit, že tito lidé mají pocit rozhořčení.





Moderátor: Izraelci chtějí vyřešit svou situaci, na severu své země, kde je 60 000 lidí, kteří nemohou žít ve svých domovech. Kvůli dělostřelecké palbě a dalším raketám přilétajícím z Hizballáhu na jihu Libanonu. Obáváte se, že Izraelci tento boj provokují ze svých vlastních důvodů, pro své vlastní lidi? Ale k tomu jsou odhodláni a vy s tím nemůžete nic moc dělat?





Dr. Firas Abiad: Já se, víte, já se obávám, že náš zdravotnický systém, který je už tak pod velkým tlakem, by nemusel být schopen vydržet další eskalaci a nepřátelství a další eskalaci, zejména pokud mluvíme o velké válce nebo o velké eskalaci, ale to nic neubírá na tom, že ty události, kterých jsme svědky, bohužel vysílají špatné signály.





Moderátor: Pane ministře Aviade, děkuji vám mnohokrát za váš čas.











Gideon Levy: Vypadá to, že Izrael chce válku a zprávy, které byly včera odeslány, všechny ty tisíce zařízení byly velmi jasným vzkazem. Izrael chce válku a možná i regionální válku. Jiné vysvětlení pro to neexistuje.





Moderátorka: Je to téměř rok od útoků Hamásu, rukojmí stále nejsou doma. Obyvatelé severu na hranici s Libanonem jsou stále vysídleni. To jsou zdůvodnění, která izraelská vláda používá. Věří jí to někdo?





Gideon Levy: V Izraeli ano, většina Izraelců tuto válku stále podporuje, ale je docela s podivem, že po této válce, která Izraeli nic nepřinesla, jak správně říkáte, nebylo pro Izrael nic dosaženo. Izrael je dnes v mnohem horším stavu než před touto válkou, a přesto chce víc toho samého. Další válka, která má vyřešit další problém další válkou, a to pouze válkou. Je to opravdu velmi zvrácené myšlení. Místo toho, abychom z toho vyvodili závěr, měli jsme nyní válku v Gaze, která byla katastrofou obou stran. Přirozené by bylo, že možná nemůžeme všechno řešit válkami. Teď vidíte, jak Izrael nyní utíká na sever, aby vytvořil ještě horší válku, protože horší válka v Libanonu udělá z války v Gaze jen letní tábor.







Moderátorka: Existuje nějaká možnost odvrátit tuto větší válku a ještě větší katastrofu, pokud je to možné?





Gideon Levy: Izrael není připraven válku v Gaze zastavit. Klíčem je zastavení války v Gaze a samozřejmě stažení vojsk z Gazy. Na to Izrael není připraven. Jinými slovy, Izrael chce válku s Libanonem.





Moderátorka: Izrael údajně předložil nový návrh na příměří, ale události tohoto týdne tomu asi udělaly konec, ne?







Gideon Levy: Asi narážíte na ty dva útoky v Libanonu. Ty jsou opravdu skvělé pro pěkný hollywoodský film. Především nikdo neví, co z toho Izrael získal. A zadruhé, nakonec si uvědomme, že to byly ty akce. Bylo to v rámci civilního obyvatelstva, i když jich nebylo mnoho zabito. Ale víte, když se uprostřed trhů odpalují lidé, kdyby to udělali Palestinci nebo Hizballáh, Izrael by křičel Terorismus!







Moderátorka: A když se podíváte na zabité civilisty a také děti, a kde to zanechává Izrael v očích světa?





Gideon Levy: Svět to viděl už loni v Gaze. A vyvodil z toho závěr. Jediný problém je, že Izraelci to neviděli tady v Gaze, protože jim to izraelská média téměř neukazují, a Izraelci stále věří většině z nich, ne-li všem, že jejich armáda je nejmorálnější armádou na světě a že máme oprávnění dělat si po zvěrstvech ze 7. října, co chceme, což je naprosto špatně.





Moderátorka: Hizballáh nyní prohlašuje, že připraví zdrcující reakci. Panují velké obavy z toho, co to bude znamenat a jak to bude vypadat?





0

275

„Izraelský nepřítel se zaměřil na tisíce pagerů a ty byly odpáleny ve stejnou dobu. Nepřítel při této operaci překročil všechna pravidla, zákony a červené linie, nedbal vůbec na nic, ani morálně lidsky, ani právně.“Hizballáh se cítí být pronásledován a sled vojenských a obranných akcí bude pokračovat.Myslím, že libanonský zdravotnický systém je, upřímně řečeno, od začátku finanční krize pod velkým tlakem. Víte, měli jsme finanční krizi, pak covid, pak jsme měli výbuch v Bejrútu, kde šlo o třetí největší nenukleární výbuch v historii, to přichází nyní ve velmi, víte, těžké době pro Libanon.Nyní se ke mně připojuje z Tel Avivu izraelský novinář Gideon Levy, komentátor listu Haaretz a dlouholetý kritik izraelské vlády. Gideone Levy, izraelská vláda tvrdí, že jde o novou fázi války. Jak to podle vás vypadá?Existuje obava, neřekl bych strach, ale je tu rostoucí obava, ale tato obava nás provází už rok. Někteří to berou tak, že jsou opravdu znepokojeni, a jiní to všechno vidí jako příležitost. Mnozí Izraelci, dokonce i dnes večer, mluví o další válce v Libanonu jako o příležitosti. Opět, Izrael chce další válku. To je opravdu těžké pochopit.