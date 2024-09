Výbuchy spojené s vysílačkami zabily ve středu při novém útoku v Libanonu dalších nejméně devět lidí

19. 9. 2024

Den poté, co vybuchlé pagery zabily 12 lidí, bylo ve městech po celé zemi zraněno nejméně 300 lidí



Den poté, co bylo při útoku, z něhož byl obviněn Izrael, zraněno více než 2 800 osob a 12 lidí zahynulo v důsledku výbuchu pagerů, zabily exploze, jejichž cílem byly zřejmě vysílačky používané Hizballáhem, nejméně devět lidí a nejméně 300 osob bylo zraněno ve městech po celém Libanonu.





Zdroj z Hizballáhu potvrdil, že cílem útoku byly vysílačky používané touto skupinou.



Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo v důsledku výbuchů zabito devět lidí a nejméně 300 jich bylo zraněno. Ministerstvo dodalo, že první záchranáři již téměř dokončili převoz lidí do nemocnic.



Podle Národní tiskové agentury explodovalo v domech lidí po celém Libanonu několik solárních systémů, přičemž ve městě al-Zahrání na jihu Libanonu byla zraněna nejméně jedna dívka. Obrázky vybuchlých solárních panelů, čteček otisků prstů a dalších zařízení kolovaly po sociálních sítích, i když nebylo jasné, zda vybuchly samy nebo byly v blízkosti vysílaček, které explodovaly.



Hizballáh a libanonská vláda obvinily z úterního útoku Izrael, přičemž Hizballáh pohrozil „spravedlivým trestem“ za explozi.



Fotografie ukazovaly rozbitá a spálená komunikační zařízení uprostřed ničivých scén. Guardian viděl několik snímků obousměrné vysílačky Icom IC-V82, která zřejmě explodovala.



Na videozáznamu je vidět, jak se člen Hizballáhu na jižním předměstí Bejrútu účastní pohřbu bojovníků zabitých v úterý, když vtom se někde na jeho těle ozve výbuch, který ho srazí k zemi a dav kolem něj se dá na útěk.



Izrael se k žádnému z útoků nepřihlásil, ale podle zpráv se mu podařilo umístit výbušniny do tisíců pagerů zakoupených Hizballáhem.



Zatím jedinou hlášenou reakcí izraelského ministerstva obrany bylo přesunutí 98. divize, jejíž jednotky donedávna bojovaly v pásmu Gazy, do severní oblasti Izraele, a to po rozhodnutí kabinetu přesunout většinu vojenských kapacit do tohoto regionu. 98. divize se připojí k 36. divizi, která je již několik měsíců rozmístěna v severním Izraeli.



Kromě toho se Izraelské obranné síly (IDF) rozhodly nasadit na severu omezený nábor záloh, včetně protivzdušné obrany, velení domácí fronty a personálu zdravotnického sboru.



Ve středu navštívil generálmajor Uri Gordin, šéf severního velení IDF, cvičení prováděné záložníky 179. brigády IDF, které simuluje boje v Libanonu, včetně manévrování na nepřátelském území.



„Úkol je jasný: jsme odhodláni co nejdříve změnit bezpečnostní realitu. Nasazení velitelů a vojáků je zde úplné, s maximální připraveností na jakýkoli úkol, který bude vyžadován,“ uvedl Gordin v prohlášení poskytnutém IDF.



Premiér Benjamin Netanjahu a prezident Isaac Herzog se ve středu ráno sešli na bezpečnostní poradě, oznámila Herzogova kancelář. Po schůzce nebyly zveřejněny žádné podrobnosti.



Mezitím IDF uvedly, že odpoledne byly z Libanonu na západní Galileu vypáleny desítky raket, které zasáhly otevřené oblasti. Nezpůsobily žádná zranění.



Izraelská stíhačka ve středu brzy ráno rovněž zachytila dron, který byl údajně odpálen z Iráku, uvedly IDF.



K eskalaci došlo v době, kdy se americký ministr zahraničí Antony Blinken ve středu sešel s vysokými egyptskými představiteli v naději, že se mu podaří zajistit příměří v Gaze.





„Všichni víme, že příměří je nejlepší šancí, jak se vypořádat s humanitární krizí v Gaze, jak řešit rizika pro regionální stabilitu,“ řekl Blinken novinářům na společné tiskové konferenci v Káhiře se svým egyptským protějškem.







