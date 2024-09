Nová ruská balistická raketa Sarmat vybuchla při zkušebním startu

24. 9. 2024

Analýza satelitních snímků ukazuje 60metrový kráter na silu, který naznačuje katastrofické selhání po zážehu





Podle analýzy satelitních snímků se zdá, že ruská mezikontinentální balistická raketa Sarmat - na Západě známá jako Satan II - utrpěla během zkušebního startu „katastrofální selhání“.



Snímky pořízené 21. září společností Maxar ukazují kráter široký asi 60 metrů na odpalovacím silu na kosmodromu Pleseck v severním Rusku. Odhalují rozsáhlé poškození, které nebylo na snímcích pořízených dříve v průběhu měsíce vidět.

Mezikontinentální balistická raketa RS-28 Sarmat je klíčovou zbraní v rámci modernizace ruského jaderného arzenálu. Je navržena tak, aby mohla zasáhnout tisíce kilometrů vzdálené cíle v USA nebo Evropě, ale její vývoj provázejí zpoždění a neúspěchy při testování.



„Podle všech indicií šlo o neúspěšný test. Je to velká díra do země,“ řekl Pavel Podvig, analytik se sídlem v Ženevě, který vede projekt Ruské jaderné síly. „Došlo k vážnému incidentu s raketou a silem.“



Timothy Wright, výzkumný pracovník Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) v Londýně, uvedl, že zničení oblasti bezprostředně obklopující raketové silo svědčí o selhání brzy po zážehu.



„Jednou z možných příčin je, že se první stupeň (urychlovací raketa) buď nezapálil správně, nebo došlo ke katastrofickému mechanickému selhání, což způsobilo, že raketa spadla zpět do sila nebo dopadla těsně vedle něj a explodovala,“ řekl agentuře Reuters.



James Acton, odborník na jaderné otázky z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, napsal na Twitteru, že satelitní snímky před a po jsou „velmi přesvědčivé, že došlo k velkému výbuchu“, a uvedl, že je přesvědčen, že test Sarmatu selhal.



Kreml předal otázky týkající se Sarmatu ministerstvu obrany. Ministerstvo na žádost agentury Reuters o komentář nereagovalo a v posledních dnech neučinilo žádné oznámení o plánovaných testech Sarmatů.



USA a jejich spojenci pozorně sledují vývoj ruského jaderného arzenálu v době, kdy válka na Ukrajině posunula napětí mezi Moskvou a Západem na nejnebezpečnější bod za více než 60 let.



Od začátku konfliktu prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Rusko má největší a nejvyspělejší jaderný arzenál na světě, a varoval Západ, aby nepřekračoval hranici, která by mohla vést k jaderné válce.



Raketa RS-28 Sarmat o délce 35 metrů má dolet 18 000 km a startovací hmotnost více než 208 tun. Podle ruských médií může nést až 16 nezávisle zaměřitelných jaderných hlavic a také hypersonické kluzáky Avangard, což je nový systém, který podle Putina nemá u nepřátel Ruska konkurenci.



Rusko v jednu chvíli tvrdilo, že Sarmat bude připraven do roku 2018 a nahradí SS-18 ze sovětské éry, ale datum nasazení bylo opakovaně posunuto.



V říjnu 2023 Putin uvedl, že Rusko téměř dokončilo práce na raketě. Jeho tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že má tvořit „základ ruských pozemních strategických jaderných sil“.



Analytik IISS Wright uvedl, že neúspěch testu nemusí nutně znamenat, že je program Sarmat ohrožen.



„Jedná se však již o čtvrtý neúspěšný test Sarmatu, který přinejmenším ještě více oddálí jeho již tak opožděné zavedení do služby a nanejvýš může vyvolat otázky o životaschopnosti programu,“ uvedl.



Wright uvedl, že poškození v Plesecku - testovacím místě obklopeném lesy v Archangelské oblasti, asi 800 km severně od Moskvy - bude mít dopad i na program Sarmat.





Zpoždění by znamenalo tlak na provozuschopnost a připravenost stárnoucích raket SS-18, které má Sarmat nahradit, protože budou muset zůstat v provozu déle, než se předpokládalo, řekl Wright.







