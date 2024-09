Protiválečné nálady přiměly německou vládnoucí stranu k hluboké introspekci

26. 9. 2024

Vládní sociální demokraté německého kancléře Olafa Scholze o víkendu jen těsně prošli ve své baště Braniborsku, což poukazuje na rostoucí vliv Alternativy pro Německo a začínající populistické Unie Sahry Wagenknechtové (BSW). V ostře sledovaných zemských volbách 22. září získala Scholzova SPD 30,9%, přičemž předstihla AfD s 29,2%. Stejně jako v zemských volbách 1. září v Sasku a Durynsku skončila BSW s dvouciferným výsledkem, v tomto případě na třetím místě s 13,5%, tedy lépe než křesťanští demokraté (CDU) s 12,1%. Pouze tyto čtyři strany - SPD, AfD, BSW, CDU - získaly křesla v zákonodárném sboru. Dvě z těchto čtyř stran jsou proti německé vojenské pomoci Ukrajině. SPD, BSW a AfD překonaly své výsledky z minulých voleb (2019), zatímco Zelení a Die Linke utrpěly oproti minulým volbám velký propad, píše na webu Responsible Statecraft Molly O’Neal.

Jednalo se o třetí a poslední zemské volby konané tento měsíc v bývalém východním Německu a poslední zemské volby do jara příštího roku. SPD měla co ztratit: v Braniborsku vedla vládní koalice celých 34 let od sjednocení země. Dosavadní zemský hejtman Dietmar Woidke (SPD) byl ve funkci 11 let. Porážka v této baště SPD by ještě více otřásla křehkou celostátní vládní koalicí v čele s kancléřem Scholzem.

Spolková země Braniborsko, která obklopuje hlavní město Berlín, ale nezahrnuje ho, má na celostátní úrovni mnohem větší význam než Sasko a Durynsko, kde volby 8. září ukázaly výrazné zisky AfD a BSW, které se staví proti německé vojenské podpoře Ukrajiny. V předvečer braniborských voleb německý tisk spekuloval, že Scholz by mohl být vedením SPD donucen k odchodu, pokud by strana v braniborských volbách neuspěla.

Podle těchto scénářů by Scholze v čele SPD nahradil ministr obrany Boris Pistorius, zdaleka nejpopulárnější celostátní představitel SPD, což by vyvolalo předčasné celostátní volby, které jsou jinak naplánovány na říjen 2025.

Hejtman Dietmar Woidke se v Braniborsku těší široké popularitě a ve své úspěšné kampani se obratně vyhnul zapojení kancléře Olafa Scholze. V posledních týdnech volebního klání, kdy průzkumy ukazovaly, že AfD vede nad SPD o několik procentních bodů, Woidke mobilizoval podporu voličů slibem, že pokud SPD neskončí na prvním místě, nebude znovu zastávat funkci hejtmana.

Tento riskantní gambit zafungoval a Scholzovi také umožnil vyhnout se destabilizujícímu dopadu na jeho vedení, přestože jeho dva koaliční partneři - Zelení a probyznysoví Svobodní demokraté - nezískali v Braniborsku žádné mandáty. V exit pollu 52% těch, kteří řekli, že volili SPD, uvedlo, že tak učinili kvůli Woidkemu. Obrovská volební účast - 72,9% - může také odrážet příliv podpory pro setrvání Woidkeho ve funkci.

Woidke mohl vést většinovou koalici (bez AfD) i bez prvního místa. Navíc jeho vítězství možná zpomalilo rozmach AfD a zbavilo Scholze a jím vedenou nepopulární koalici tlaku. Slabé čtvrté místo středopravicových křesťanských demokratů, kteří byli spolu se Zelenými v koalici s Woidkeho SPD v Braniborsku, je však pro CDU a jejího lídra Friedricha Merze neúspěchem.

Neúspěch Zelených, kteří nezískali žádné křeslo, a silné třetí místo BSW, nevěstí nic dobrého pro sestavování celostátních koalic ve spolkových volbách v příštím roce. Stejně jako se to stalo v Sasku a Durynsku, zdá se, že účasti BSW v braniborské vládní koalici se lze jen těžko vyhnout. (SPD a CDU chybí dohromady jedno křeslo k dosažení většiny.)

Celostátní SPD a její lídr Olaf Scholz si sice oddechli, ale vzhledem ke stále ještě poměrně silnému výsledku AfD není na těchto výsledcích příliš důvodů k radosti. Čeká je úkol vytvořit v Braniborsku koalici s Wagenknechtovou BSW. Týden po velmi slabém výsledku SPD v Sasku a Durynsku, 8. září, Scholz vyzval k obnovení diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině.

To lze interpretovat jako gesto, které má Woidkemu pomoci uhájit vedoucí pozici SPD v Braniborsku proti dvěma protiválečným stranám, AfD a BSW. BSW podmiňuje svou účast ve vládních koalicích nesouhlasem s další vojenskou podporou Ukrajiny a odporem k navrhovanému rozmístění amerických raket v Německu.

